7 millions de lunettes connectées Ray-Ban de Meta déjà vendues, zéro loi fédérale sur la reconnaissance faciale : la fenêtre réglementaire est en train de se refermer définitivement

Envoyé par Jazzride Envoyé par Pour saluer cette nouvelle démonstration d'intelligence de méta

Envoyé par Jazzride Envoyé par Je viens de fermer définitivement mon compte Facebook

0 0

C'est du grand business, pour ma part, et je pense que pas mal de monde ici somme préoccupé un minimum par notre vie privée.Une grande partie ici, utilisons même Linux si le besoin peut être satisfait au lieu de Windows.Mais nous sommes très peu dans ce cas parmi le grand public, le Monsieur Tout le monde.Apparemment, cela se vend comme des petits pains et cela fait peur d'être filmé à son insu et pire encore, être reconnu via IA en piochant dans une base.Nous avions une certaines protection de la vie privée en Europe, une certaine réglementation mais comment cela se passe si l'on importe des lunettes importés. J'imagine que malheureusement elles sont utilisables sur le sol européen. Il faudrait qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit fonctionnel en fonction des lois du pays, mais c'est un doux rêve.Du coup qu'il y ait RGPD ou pas, cela change pas grand chose.A mon avis si tu n'avais pas fait aucun like depuis des années, et ni posté de photo, et surtout si aucun de tes postes n'a posté de photo de toi, il y a peu de chance que Facebook puisse utiliser ton compte Facebook pour te reconnaître avec ses lunettes.Pour ma part, j'ai un vieux compte, et je l'utilise quasiment jamais (1 à 2 fois tous les 1-3 ans). Je le maintiens parce que je n'ai pas de numéro de téléphone lié, pas d'identification poussé de moi, et j'ai des vieux contactsEt si je veux reprendre, cela peut être pratique pour ensuite basculer sur un autre moyen.Chose que j'ai fait avec un ancien correspondant anglophone canadien et cela m'a fait plaisir de reprendre contact, et de se raconter nos vies. On a basculé sur un autre moyen de communication, mais Facebook était le contact d'origine.