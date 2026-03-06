Une enquête publiée en février a révélé que des travailleurs de Sama, un sous-traitant de Meta basé au Kenya, visionnent des vidéos captées par les lunettes connectées Ray-Ban dans le cadre de missions d'annotation de données pour l'IA de Meta. Plus de 30 employés ont été interrogés à divers niveaux de Sama. Certaines des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont travaillé sur d'autres projets que les lunettes connectées de Meta.
L'enquête, publiée en février 2026, est le fruit d'une collaboration entre les journaux suédois Svenska Dagbladet et Göteborgs-Posten et le journaliste indépendant kenyan Naipanoi Lepapa. Les auteurs du rapport ont précisé n'avoir pas eu accès aux documents traités par les employés de Sama ni à la zone où ceux-ci effectuent l'annotation des données. Le rapport s'appuie également sur des entretiens avec d'anciens employés américains de Meta.
Ces derniers auraient été témoins de l'annotation en direct des données pour plusieurs projets de Meta. Le rapport souligne « un flux de données sensibles en matière de confidentialité qui sont directement transmises aux systèmes du géant technologique », ce qui met les employés de Sama mal à l'aise. Les répondants ont déclaré avoir vu des images filmées montrant des personnes en train « d'avoir des relations sexuelles et d'utiliser les toilettes ».
Les problèmes de confidentialité graves liés aux lunettes de Meta
Les images capturées par les lunettes connectées Ray-Ban de Meta sont envoyées aux employés de Sama. Ces employés sont engagés comme annotateurs de données et sont rémunérés pour examiner les vidéos et les étiqueter. « Nous voyons tout, des salons aux corps nus. Il y a aussi des scènes sexuelles filmées avec des lunettes intelligentes, quelqu'un les porte pendant qu'il a des relations sexuelles », aurait déclaré l'un des employés de Sama.
« Dans certaines vidéos, on peut voir quelqu'un aller aux toilettes ou se déshabiller. Je ne pense pas qu'ils en soient conscients, car s'ils le savaient, ils ne filmeraient pas ». Mais les problèmes de confidentialités ne s'arrêtent pas là. Selon le rapport, les cartes bancaires de certaines personnes apparaissent par erreur dans certaines séquences, et les employés soulignent que ces clips pourraient déclencher « d'énormes scandales » s'ils étaient divulgués.
« J'ai vu une vidéo dans laquelle un homme pose ses lunettes sur la table de chevet et quitte la pièce. Peu après, sa femme entre et se change », a déclaré un travailleur anonyme de Sama. Un autre employé anonyme a déclaré avoir vu les partenaires des utilisateurs des lunettes Ray-Ban sortir nus des toilettes.
Un travailleur a ajouté qu'il se sentait obligé de regarder et d'annoter, sous peine de perdre son emploi. « Vous comprenez que vous regardez la vie privée de quelqu'un, mais en même temps, on attend simplement de vous que vous fassiez votre travail. Vous n'êtes pas censé poser de questions. Si vous commencez à poser des questions, vous êtes viré ». Les données annotées sont utilisées par Meta pour former ses grands modèles de langage (IA).
Meta confirme qu'il fait appel à des annotateurs de données tiers
Meta a confirmé à la BBC qu'il partageait « parfois » avec des sous-traitants le contenu que les utilisateurs partagent avec son chatbot Meta AI, afin qu'ils l'examinent « dans le but d'améliorer l'expérience des utilisateurs », comme le font de nombreuses autres...
