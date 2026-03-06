Envoyé par weed Envoyé par C'est du gLand business,

FB comme tous les RS ne nous sert strictement à rien mais sert les intérêts des GAFAMje n'y ai jamais trouve un seul usage qui ne soit pas débile et bêtement chronophage.Ni news ni tech ni culture, RIEN le NÉANTFB ferméle prochain c'est mon compte YT, pollué de plus en plus avec des vidéos AI débiles d'acteurs de films des 80's et ce qu'il en reste en 2026: on a droit soit aux vieillards de 70/80 ans soit à des anges avec des ailes et une auréole (c'est plus propre que de mettre une vidéo de squelette)je passe mon temps depuis peu à block tube 10X par 1/2 journée ces chaînes débiles sur YT ça va finir comme FBil y a 6 mois c'étaient les nanas à gros boobs pour des revival de pseudo movies 50's en mode prépubèrejen ai marre de ces conneriesNB : tu peux avoir la collection complète X FB YT et tous les Instagram de la terre que je m'en fousj'ai rebooté mon compte YT, j'ai tout supprimé sauf les Arte etc.