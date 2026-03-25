Après quune entreprise de lIowa a été victime dune cyberattaque, des voitures à travers tout le pays nont pas pu démarrer : les véhicules étaient hors service à cause du dispositif anti-démarrage

Intoxalock Status Center

Dimanche | 22 mars 2026 | 17 h 30 EDT

Vendredi | 20/03/2026 | 17h30 EDT

Mercredi | 18/03/2026 | 10 h 45 EDT



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Intoxalock est la principale marque commerciale de Consumer Safety Technology, LLC, qui a développé la technologie utilisée par les dispositifs anti-démarrage à éthylotest (éthylotests) installés dans les véhicules. La société est basée à Des Moines, dans l'Iowa, aux États-Unis. Ces dispositifs visent à dissuader les personnes de conduire en état d'ébriété et sont souvent imposés par les tribunaux aux personnes ayant commis des infractions de conduite en état d'ivresse.Un dispositif anti-démarrage ou dispositif anti-démarrage à éthylotest oblige le conducteur à souffler dans un embout buccal du dispositif avant de démarrer ou de continuer à conduire le véhicule. Si le résultat de l'analyse de la concentration d'alcool dans l'haleine est supérieur au taux d'alcoolémie programmé (qui varie selon les pays), le dispositif empêche le démarrage du moteur. Le dispositif anti-démarrage est situé à l'intérieur du véhicule, près du siège du conducteur, et est directement relié au système d'allumage du moteur. Il s'agit d'une forme de surveillance électronique.Récemment, une cyberattaque contre une entreprise américaine spécialisée dans les éthylotests pour véhicules a laissé des conducteurs à travers tous les États-Unis bloqués, incapables de démarrer leur véhicule. L'entreprise, Intoxalock, indique sur son site web qu'elle « subit actuellement une interruption de service » à la suite d'une cyberattaque survenue le 14 mars. Intoxalock commercialise des éthylotests qui s'adaptent aux contacteurs d'allumage des véhicules et sont utilisés par les personnes tenues de fournir un échantillon d'haleine négatif au test d'alcoolémie pour démarrer leur voiture.La porte-parole d'Intoxalock, Rachael Larson, a confirmé que l'entreprise avait été victime d'une cyberattaque. Larson a déclaré que l'entreprise avait pris des mesures pour « suspendre temporairement certains de nos systèmes à titre de précaution ». Ces éthylotests doivent être calibrés tous les quelques mois environ, mais la cyberattaque a empêché Intoxalock deffectuer ces calibrages. La société a indiqué que les clients dont les appareils nécessitent un calibrage pourraient rencontrer des retards au démarrage de leur véhicule.Des conducteurs indiquent que les voitures ne démarrent pas sils manquent un calibrage, ce qui les empêche de prendre le volant. Selon les médias locaux, des conducteurs se retrouvent bloqués à l'extérieur de leur véhicule et certains n'ont pas pu démarrer leur voiture. Un garage de Middleboro a déclaré qu'il avait des voitures stationnées sur son parking toute la semaine en raison de la cyberattaque. Les médias à travers les États-Unis rapportent que des conducteurs sont touchés de New York au Minnesota, et qu'ils n'ont pas pu prendre le volant car les éthylotests embarqués de leurs véhicules ne peuvent pas être étalonnés immédiatement.Le 18 mars, Intoxalock a publié une page d'état sur son site web indiquant qu'elle avait autorisé les centres de service locaux à accorder des prolongations de 10 jours pour les étalonnages. (Ces prolongations ne semblent pas fonctionner sur toutes les versions des dispositifs de verrouillage de la société et ne sappliquent pas à plusieurs États.) De plus, Intoxalock a déclaré quelle prendrait en charge tous les frais des utilisateurs, y compris les frais de remorquage, « qui résultent directement de linterruption temporaire du système ».Le 20 mars, les systèmes de la société étaient toujours hors service. «», a déclaré Intoxalock. Le 22 mars, la société a finalement annoncé que «» et que les installations et les étalonnages étaient à nouveau possibles. Intoxalock n'a pas précisé de quel type de cyberattaque il s'agissait, s'il s'agissait d'un ransomware ou d'une fuite de données, ni si elle avait reçu des communications de la part des pirates, y compris des demandes de rançon. La technologie de l'entreprise est utilisée dans 46 États, selon son site web, et elle affirme fournir des services à 150 000 conducteurs chaque année.Voici le rapport d'Intoxalock :Nous avons le plaisir de vous annoncer que nos systèmes ont été rétablis. Les installations*, les étalonnages et l'assistance des centres de service sont à nouveau disponibles.- Les personnes ayant bénéficié d'une prolongation de 10 jours de leur date de service dans les États éligibles doivent se rendre à leur centre de service au plus tard à cette date pour un étalonnage.- Si vous n'avez pas pu bénéficier de la prolongation de 10 jours, vous devrez amener votre véhicule à votre centre de service local pour un étalonnage.- Si vous n'étiez pas tenu d'effectuer un étalonnage pendant la pause, vous devez continuer à utiliser votre appareil comme d'habitude.- Continuez à respecter les exigences de service et à suivre les instructions de votre appareilSi vous attendiez récemment de prendre rendez-vous ou de finaliser une installation, vous pouvez désormais :- Prendre de nouveaux rendez-vous d'installation.*- Poursuivre les installations déjà programmées.*Les centres de service sont pleinement opérationnels et en mesure de prendre en charge les rendez-vous d'installation* et d'entretien standard.Nous travaillons avec chaque État sur des plans de transition spécifiques au programme alors que nous reprenons nos services à plein régime.Installations à venir :Dans le cadre de notre réponse continue à un incident de cybersécurité récent, nos systèmes qui gèrent les rendez-vous d'installation restent temporairement suspendus. À l'heure actuelle, nous devons prolonger cette suspension jusqu'au dimanche 22 mars. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les rendez-vous d'installation prévus pendant cette période, mais nous travaillons d'arrache-pied pour rétablir ce service dès que possible.Nous continuons d'examiner l'incident de cybersécurité et souhaitons vous fournir une mise à jour concernant les étalonnages.- Assistance routière Intoxalock : bon nombre de nos clients bénéficient d'une assistance routière accessible en appelant le 844-226-7522.- Autres services de remorquage : si vous ne pouvez pas utiliser notre service de remorquage ou si votre véhicule a déjà été conduit dans un centre de service, vous pouvez tout de même bénéficier d'un remboursement.- Veuillez conserver les justificatifs de vos frais de remorquage afin qu'ils puissent être remboursés une fois nos systèmes entièrement rétablis. Nous vous fournirons des informations et des instructions spécifiques à ce sujet.- À compter de maintenant, les centres de service auront la possibilité d'accorder à votre appareil une prolongation de service de 10 jours pendant que nous travaillons à la reprise de nos systèmes.*- Suivez les instructions de votre appareil pour retourner à votre centre de service dans les 10 jours suivant ce qui précède afin de procéder à l'étalonnage.- Continuez à suivre les instructions de votre appareil concernant les étalonnages en l'apportant à votre centre de service local au plus tard à la date d'étalonnage.- À compter de ce jour, les centres de service auront la possibilité d'accorder à votre appareil une prolongation de 10 jours pendant que nous travaillons à la reprise de nos systèmes.*Intoxalock prendra en charge les frais directement liés à l'interruption temporaire du système. Veuillez noter que cela n'inclut pas les frais liés à l'étalonnage requis après la prolongation, car cet étalonnage s'effectuerait dans le cadre du processus standard.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?