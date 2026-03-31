Des journaux de discussion YouTube révèlent que des employés visaient à « rendre les utilisateurs addicts » et ont supprimé des outils de sécurité destinés à protéger les jeunes spectateurs

Google est accusé d'avoir délibérément conçu YouTube pour favoriser l'addiction des spectateurs. Des journaux de discussion internes révèlent que les employés de YouTube privilégiaient l'engagement maximal au détriment de la santé mentale, allant jusqu'à abandonner des outils de sécurité jugés peu rentables. Des fonctions comme la lecture automatique et le défilement infini ciblent particulièrement les jeunes pour accroître les revenus publicitaires. Ces révélations s'inscrivent dans un contexte de poursuites judiciaires contre les géants du numérique pour leur impact sur la santé mentale. Meta et YouTube ont récemment été condamnés pour addiction par conception.
Des documents internes de YouTube ont mis en lumière les machinations de la plateforme pour provoquer une dépendance extrême chez les spectateurs. Ces documents explosifs ont été publiés en amont à une série de procès historiques prévus cet été à Oakland, en Californie, devant la Cour fédérale du district nord de Californie. Les documents publiés comprennent des journaux de discussion internes et des présentations d'employés de YouTube.
YouTube, propriété de Google, ainsi que Meta, Snap et TikTok sont cités comme défendeurs. Lors dune déposition dans cette affaire en mars dernier, John Harding, vice-président de lingénierie chez YouTube, a été confronté par les avocats des plaignants à un courriel interne daté du 7 juin 2012, dans lequel un employé de YouTube, dont le nom a été masqué, déclarait que « lobjectif nest pas laudience, mais laddiction des spectateurs ».
John Harding a confirmé l'authenticité du courriel, mais a éludé toute responsabilité, estimant que les membres de son équipe discutaient d'une « application de création vidéo qui n'était même pas destinée aux spectateurs ». La suite de l'échange entre le vice-président et l'avocat a été caviardée.
Abandon des systèmes de sécurité et mécanismes addictifs
Cette affaire fédérale s'inscrit dans ce que les experts juridiques et les critiques ont qualifié de « moment Big Tobacco » pour Google et Meta. Les retombées pourraient être dévastatrices. Les deux géants ont été reconnus coupables la semaine dernière d'avoir alimenté la dépendance aux réseaux sociaux dans une affaire historique portée devant la cour de l'État de Californie au nom d'une jeune femme de 20 ans connue sous le nom de KGM.
Selon la plainte, les services Instagram, Facebook et YouTube sont conçus pour rendre les spectateurs dépendants. Les révélations choquantes issues de laffaire fédérale dOakland contredisent les déclarations publiques des dirigeants qui ont affirmé que lapplication navait jamais été conçue pour créer une dépendance et que tout effet néfaste sur les enfants était dû à des contenus tiers plutôt quà des choix intentionnels de conception de lapplication.
Le procès fédéral prévu cet été à Oakland inclut toutefois une présentation interne de YouTube datant d'avril 2018, qui relate les conclusions d'une étude selon lesquelles « le visionnage excessif de vidéos sur la plateforme est lié à une dépendance » et qu'il entraîne « une poussée rapide de dopamine ».
« Ces extraits, sélectionnés de manière sélective et datant dil y a dix ans, donnent une image fausse de notre travail de conception responsable des produits. En réalité, ils démontrent que nos équipes identifient de manière proactive les défis à relever afin de garantir que nos produits privilégient des expériences de haute qualité et adaptées à lâge des utilisateurs », a fait valoir José Castañeda, porte-parole de Google, dans un communiqué.
YouTube était au courant des dangers liés à son application
Selon les documents publiés dans le cadre du procès, une étude interne menée par lentreprise en 2018 estimait quun nombre impressionnant de 32 millions dutilisateurs âgés de 13 à 24 ans étaient renseignés comme « grands utilisateurs réguliers » et regardaient plus de deux heures de vidéos par jour, tandis que 36 millions dutilisateurs âgés de 18 à 24 ans déclaraient regretter le temps passé sur YouTube au cours de la semaine précédente.
Dans une diapositive de présentation interne présentant une capture d'écran d'une vidéo amusante mettant en scène un chat, les employés ont indiqué que des études avaient prouvé que « le visionnage de vidéos est une technique courante pour gérer son humeur, mais qu'il est difficile d'arrêter de regarder ».
« En fin de compte, les utilisateurs éprouvent un sentiment de culpabilité à lidée de passer autant de temps à accomplir des tâches sans intérêt », ont écrit les chercheurs. Plus récemment, en août 2024, dans une présentation interne intitulée de l'entreprise « Bien-être et sécurité des adolescents (non supervisés) sur YouTube », les employés de YouTube ont admis que le « flux infini » de lapplication constituait une part importante du problème.
Les deux principaux défis de la plateforme sont « les recommandations de vidéos qui banalisent des croyances ou des comportements malsains » et « une utilisation prolongée qui prend la place dactivités enrichissantes telles que passer du temps avec des amis ou dormir ». « Ces inquiétudes sont particulièrement vives concernant les contenus courts (populaire chez les jeunes), jugés superficiels et propices au défilement infini », selon le document.
Impact sur la santé mentale des jeunes et enjeux financiers
Ces documents, qui couvrent la période allant de 2012 à 2025, ont été publiés fin février et compilés par le Tech Oversight Project, un groupe de surveillance qui sest imposé comme lun des détracteurs les plus virulents des géants de la technologie. Selon le groupe, ces documents prouvent que YouTube cherche délibérément à rendre les enfants dépendants pour augmenter le temps d'écran, livrer plus de publicités et collecter des données pour Google.
Ces révélations s'inscrivent dans une tendance juridique plus large où des plateformes telles que YouTube, Facebook et Instagram sont tenues responsables des dommages causés à la santé mentale des jeunes, une utilisatrice ayant récemment obtenu six millions de dollars de dommages et intérêts.
Envoyé par Sacha Haworth, directrice exécutive de Tech Oversight Project
Conclusion
Google est confronté à des procès historiques sur la conception de YouTube. Les plaignants affirment que la plateforme est addictive. Les documents publiés mettent en avant deux problèmes principaux : les systèmes de recommandation susceptibles de « normaliser des croyances ou des comportements malsains », et « une utilisation prolongée qui prend le pas sur des activités enrichissantes telles que passer du temps avec des amis ou dormir ».
Les dossiers judiciaires allèguent également que les outils proposés visant à protéger les jeunes spectateurs ont finalement été abandonnés, car ils n'offraient pas un retour sur investissement suffisamment important. Dans une présentation interne datée d'août 2024 intitulée « Bien-être et sécurité des adolescents (non surveillés) », le personnel de YouTube a reconnu que le « flux infini » de la plateforme était une source majeure de préoccupations.
Dans une autre affaire, un jury a jugé Meta et YouTube responsables davoir contribué aux problèmes de santé mentale dune jeune utilisatrice, les plaintes mettant en cause des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini. Elle sest vu accorder 6 millions de dollars de dommages-intérêts.
Source : documents judiciaires (1, 2, 3, 4, 5, 6)
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