Anthropic impute la fuite du code source de l'agent IA Claude à ses employés et confirme une erreur humaine, qualifiant cet incident d'« erreur de publication plutôt que de faille de sécurité »

Envoyé par Alex Envoyé par Anthropic émet des demandes de retrait pour violation du droit d'auteur afin de supprimer plus de 8 000 copies du code source de Claude Code, une fuite qu'Anthropic impute à une erreur humaine de ses employés



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qu'il n'était pas possible d'avancer sans cela

qu'il n'était pas possible d'avancer sans cela

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à toutes et tous,Exactement le même que lorsque l'amidéfendait le droit à lapour, tout en trouvantd'avoir violé ce même droit d'auteur pour, en donnant comme raisonfait ici exactement la même choses... Après s'être assis sur le, ils veulent qu'onQue je sache, ces informations, cette, n'est pas le résultat d'un. C'est eux qui ont rendu cespublic. Attaquer ensuite ceux et celles qui ontces documents publiés, sous peine d'ennuis (c'est le moins que l'on puisse dire) avec, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.Où est ladans cette affaire ? Si je mets sur le trottoir,, un frigo tout neuf au lieu du vieux frigo dont je voulais me débarrasser, pourrais-je attaquer en justice celui qui l'aura récupéré ? Je ne pense pas. Deux poids, deux mesures. Si ceux qui ontces documents avancent le mêmeque ces sociétés, disant, je ne pense pas qu'on leur donnera raison...On va me dire que ce sujet, c'est du passé, que cela a été réglé, admis ou accepté. Mais je reste sur ma position. Si moi je commet un, et qu'on me rattrape deux ans plus tard, je ne pourrais pas me défendre en disant que...Ce n'est que mon avis, chacun à le sien et c'est très bien ainsi.BàV et Peace & Love.