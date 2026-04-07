Un rapport sur le « BrowserGate », le plus grand scandale d'espionnage industriel, affirme que LinkedIn analyse secrètement les navigateurs des utilisateurs à la recherche d'extensions installées

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LinkedIn est un réseau social américain axé sur les affaires et l'emploi, utilisé dans le monde entier. La plateforme sert principalement au réseautage professionnel et au développement de carrière, car elle permet aux demandeurs d'emploi de publier leur CV et aux employeurs de publier leurs offres d'emploi. En 2026, LinkedIn comptait plus de 1,2 milliard de membres inscrits provenant de plus de 200 pays et territoires.LinkedIn a fait l'objet de critiques concernant ses choix de conception, tels que sa fonctionnalité de recommandation et l'utilisation des comptes de messagerie de ses membres pour envoyer des spams. En raison des pratiques de sécurité insuffisantes de LinkedIn, plusieurs incidents se sont produits sur le site web, notamment en 2012, lorsque les hachages cryptographiques d'environ 6,4 millions d'utilisateurs ont été volés et publiés en ligne ; et en 2016, lorsque 117 millions de noms d'utilisateur et de mots de passe LinkedIn (probablement issus du piratage de 2012) ont été mis en vente.Récemment, un nouveau rapport affirme que LinkedIn utilise du JavaScript caché pour analyser les navigateurs de ses visiteurs à la recherche dextensions installées, repère celles qui font concurrence à ses propres outils de vente, puis fait pression sur ses utilisateurs jusquà ce quils cessent de les utiliser et choisissent plutôt les produits de LinkedIn. Cependant, le réseau social affirme quil sagit dune campagne de dénigrement menée par un développeur dextensions mécontent qui a perdu un procès en Allemagne.Une « association d'utilisateurs professionnels de LinkedIn » appelée Fairlinked e.V. a publié un rapport détaillant le « BrowserGate » : elle affirme que LinkedIn analyse des milliers d'extensions de navigateur et relie les résultats à des profils d'utilisateurs identifiables, et qu'en procédant à cette analyse, LinkedIn collecte des informations personnelles et professionnelles.Le rapport indique : «Il semblerait que la partie concernant l'analyse soit avérée : un test indépendant a mis en évidence un script JavaScript qui vérifiait la présence de 6 236 extensions de navigateur exactement. L'article indique que bon nombre des extensions analysées sont liées à LinkedIn, mais que certaines présentent des fonctionnalités apparemment sans rapport, telles que des extensions linguistiques et grammaticales, des outils destinés aux professionnels de la fiscalité, et bien d'autres encore. «», selon le test.En réponse à ces accusations, LinkedIn affirme quil analyse effectivement les extensions, mais quil le fait pour empêcher les utilisateurs denfreindre les conditions dutilisation du site. Il affirme également que lauteur de BrowserGate mène une campagne de dénigrement après avoir perdu un procès en Allemagne.La réponse de LinkedIn indique : «