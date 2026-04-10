Des pirates informatiques liés à l'Iran ont réussi à cibler et à perturber plusieurs infrastructures critiques américaines dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau, selon un avis fédéral

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Israël avait attaqué les centrales nucléaires Iranienne avec son vers Stuxnet en 2010, maintenant l'Iran peut répondre.

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Ce ne sont pas les "centrales nucléaires" qui ont été la cible de Stuxnet mais les centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium...Pour rappel, les iraniens disent enrichir l'uranium que pour un objectif civil... Ils ont atteint un taux d'enrichissement de 60% alors qu'une application civile exige au maximum un taux de... 0.5%!!!Ou comment prendre les occidentaux pour des cons... Les iraniens auraient tort de ne pas le faire quand on voit la réponse donnée par les pays européens qui face à la réalité préfèrent regarder ailleurs...PS: Israël n'a jamais reconnu être à l'origine de Stuxnet... La version avancée est même que se serait les américains qui sont à l'origine de Stuxnet: "Stuxnet est un ver informatique découvert en 2010 qui aurait été conçu par la National Security Agency (NSA) " si l'on en croit un article du New York Times daté du 1er juin 2012. Mais tout reste sujet à caution puisque jamais personne n'a avoué en être l'auteur et qu'aucune preuve n'a permis de découvrir l'origine réelle de Stuxnet