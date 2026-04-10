Des pirates informatiques liés à l'Iran ont réussi à cibler et à perturber plusieurs infrastructures critiques américaines dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau, selon un avis fédéral

La guerre d'Iran de 2026 est un conflit qui débute le 28 février 2026 par une opération militaire conjointe américano-israélienne consistant en des frappes aériennes ciblées sur l'Iran. Les premières frappes sont ciblées en Iran sur Téhéran, Ispahan, Qom, Karadj et Kermanchah. La riposte iranienne se manifeste par le lancement de centaines de drones et de missiles balistiques non seulement vers Israël, mais aussi vers les bases militaires américaines situées en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Téhéran cible également des infrastructures civiles, notamment les aéroports internationaux du Koweït et des Émirats. La fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran provoque une perturbation immédiate des livraisons mondiales de gaz et de pétrole.
Début avril, les pirates informatiques iraniens ont intensifié leurs cyberattaques contre Israël et les États-Unis, menant des opérations destinées à semer la peur, à recueillir des renseignements et à cibler des infrastructures sensibles. Selon le Financial Times, lors des récentes attaques de missiles, des milliers de citoyens israéliens ont reçu de faux SMS d'urgence les incitant à télécharger une application d'alerte factice susceptible d'exfiltrer des données personnelles. D'autres messages laissaient planer la menace d'une destruction imminente. Selon les experts, les cyberopérations de Téhéran s'appuient actuellement sur plusieurs niveaux, allant des pirates informatiques contrôlés par l'État à un réseau de hacktivistes bénévoles. Cette intensification marque une nouvelle phase dans le conflit de longue date qui oppose l'Iran, Israël et les États-Unis.
Selon un avis fédéral publié le 7 avril et trois sources proches de l'enquête, des pirates informatiques liés à l'Iran ont réussi, ces dernières semaines, à cibler et à perturber plusieurs sites américains dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau. Cette campagne de piratage marque une escalade des cyberattaques lancées par Téhéran depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, car elle a mis à l'épreuve les systèmes de sécurité des installations industrielles américaines qui protègent la vie humaine.
Ces piratages ont entraîné l'arrêt de certains processus industriels sur les sites, les obligeant à fonctionner manuellement, ont indiqué les sources. Ces temps d'arrêt ont causé des pertes financières à certaines des victimes, selon l'avis fédéral. Dans certains cas, les pirates ont tenté dutiliser des logiciels malveillants destructeurs, ou « wiper », pour effacer les données des entreprises victimes, mais on ignore sils y sont parvenus, ont déclaré deux de ces sources.
Le 7 avril, le FBI, lagence de cybersécurité du département de la Sécurité intérieure et dautres organismes ont déclaré quils « mettaient en garde de toute urgence » les entreprises américaines gérant des infrastructures critiques contre la campagne de piratage en cours, qui, selon les responsables, visait à provoquer « des perturbations aux États-Unis ». Plus tard dans la journée, le président Donald Trump a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec lIran, moins de deux heures avant léchéance de 20 h quil sétait fixée pour détruire une « civilisation entière ». Il avait également menacé auparavant de bombarder des centrales électriques en Iran.
Si les missiles iraniens ne peuvent pas encore atteindre le territoire américain, la campagne de piratage offre à lIran loccasion de riposter de manière asymétrique en frappant les infrastructures critiques américaines dans le cyberespace. « Le gouvernement et les experts mettent en garde depuis des années contre les systèmes connectés à Internet et leur vulnérabilité », a déclaré une source proche de lenquête fédérale sur ces piratages. « Les entreprises qui ont prêté attention et qui ont pris la situation au sérieux ont déjà supprimé ces systèmes et suivi les recommandations. »
Les pirates informatiques liés à lIran ciblent de manière opportuniste les automates programmables connectés à Internet, ces dispositifs qui permettent aux machines de communiquer dans les usines industrielles du monde entier. Cela « ouvre la voie non seulement à des perturbations immédiates, mais aussi à une modification potentielle des paramètres de fonctionnement qui pourrait avoir un impact sur les opérations physiques », a déclaré Joe Slowik,...
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