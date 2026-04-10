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Des pirates informatiques liés à l'Iran ont réussi à cibler et à perturber plusieurs infrastructures critiques américaines dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau, selon un avis fédéral

Le , par Alex
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Selon un avis fédéral publié le 7 avril et trois sources proches de l'enquête, des pirates informatiques liés à l'Iran ont réussi, ces dernières semaines, à cibler et à perturber plusieurs sites américains dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau. Ces piratages ont entraîné l'arrêt de certains processus industriels sur les sites, les obligeant à fonctionner manuellement, ont indiqué les sources. Ces temps d'arrêt ont causé des pertes financières à certaines des victimes, selon l'avis fédéral. Cette campagne de piratage marque une escalade des cyberattaques lancées par Téhéran depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, car elle a mis à l'épreuve les systèmes de sécurité des installations industrielles américaines qui protègent la vie humaine.

La guerre d'Iran de 2026 est un conflit qui débute le 28 février 2026 par une opération militaire conjointe américano-israélienne consistant en des frappes aériennes ciblées sur l'Iran. Les premières frappes sont ciblées en Iran sur Téhéran, Ispahan, Qom, Karadj et Kermanchah. La riposte iranienne se manifeste par le lancement de centaines de drones et de missiles balistiques non seulement vers Israël, mais aussi vers les bases militaires américaines situées en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Téhéran cible également des infrastructures civiles, notamment les aéroports internationaux du Koweït et des Émirats. La fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran provoque une perturbation immédiate des livraisons mondiales de gaz et de pétrole.

Début avril, les pirates informatiques iraniens ont intensifié leurs cyberattaques contre Israël et les États-Unis, menant des opérations destinées à semer la peur, à recueillir des renseignements et à cibler des infrastructures sensibles. Selon le Financial Times, lors des récentes attaques de missiles, des milliers de citoyens israéliens ont reçu de faux SMS d'urgence les incitant à télécharger une application d'alerte factice susceptible d'exfiltrer des données personnelles. D'autres messages laissaient planer la menace d'une destruction imminente. Selon les experts, les cyberopérations de Téhéran s'appuient actuellement sur plusieurs niveaux, allant des pirates informatiques contrôlés par l'État à un réseau de hacktivistes bénévoles. Cette intensification marque une nouvelle phase dans le conflit de longue date qui oppose l'Iran, Israël et les États-Unis.

Selon un avis fédéral publié le 7 avril et trois sources proches de l'enquête, des pirates informatiques liés à l'Iran ont réussi, ces dernières semaines, à cibler et à perturber plusieurs sites américains dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau. Cette campagne de piratage marque une escalade des cyberattaques lancées par Téhéran depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, car elle a mis à l'épreuve les systèmes de sécurité des installations industrielles américaines qui protègent la vie humaine.

Ces piratages ont entraîné l'arrêt de certains processus industriels sur les sites, les obligeant à fonctionner manuellement, ont indiqué les sources. Ces temps d'arrêt ont causé des pertes financières à certaines des victimes, selon l'avis fédéral. Dans certains cas, les pirates ont tenté dutiliser des logiciels malveillants destructeurs, ou « wiper », pour effacer les données des entreprises victimes, mais on ignore sils y sont parvenus, ont déclaré deux de ces sources.


Le 7 avril, le FBI, lagence de cybersécurité du département de la Sécurité intérieure et dautres organismes ont déclaré quils « mettaient en garde de toute urgence » les entreprises américaines gérant des infrastructures critiques contre la campagne de piratage en cours, qui, selon les responsables, visait à provoquer « des perturbations aux États-Unis ». Plus tard dans la journée, le président Donald Trump a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec lIran, moins de deux heures avant léchéance de 20 h quil sétait fixée pour détruire une « civilisation entière ». Il avait également menacé auparavant de bombarder des centrales électriques en Iran.

Si les missiles iraniens ne peuvent pas encore atteindre le territoire américain, la campagne de piratage offre à lIran loccasion de riposter de manière asymétrique en frappant les infrastructures critiques américaines dans le cyberespace. « Le gouvernement et les experts mettent en garde depuis des années contre les systèmes connectés à Internet et leur vulnérabilité », a déclaré une source proche de lenquête fédérale sur ces piratages. « Les entreprises qui ont prêté attention et qui ont pris la situation au sérieux ont déjà supprimé ces systèmes et suivi les recommandations. »

Les pirates informatiques liés à lIran ciblent de manière opportuniste les automates programmables connectés à Internet, ces dispositifs qui permettent aux machines de communiquer dans les usines industrielles du monde entier. Cela « ouvre la voie non seulement à des perturbations immédiates, mais aussi à une modification potentielle des paramètres de fonctionnement qui pourrait avoir un impact sur les opérations physiques », a déclaré Joe Slowik,...
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6 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 10/04/2026 à 10:38
Selon mon propre avis qui n'a rien de "fédéral", quelque soit l'infrastructure critique, elle ne doit pas disposer de la moindre connexion à internet!

Un infrastructure connectée à internet se fera irrémédiablement hackée que cela soit aujourd'hui ou demain, que cela soit par des vilains iraniens, russes, chinois, coréens du nord ou pourquoi pas groenlandais (en fonction des priorité du moment de la communication politique du gouvernement américain)...

Est-ce qu'il faut attendre qu'une centrale nucléaire nous explose à la gueule après une cyberattaque pour que les autorités et responsables des infrastructures critiques le comprennent?
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 10/04/2026 à 15:19
Il y a un excellent documentaire en anglais sur youtube sur le ver Stuxnet où une employée de la NSA et un ex-chef du renseignement témoignent, l'une à visage couvert et l'autre à visage découvert, et disent que Stuxnet, c'est la NSA avec les israéliens. L'es-chef du renseignement se reprend très vite d'ailleurs en disant que c'est classé top secret. Si je me rappelle bien, le docu s'appelle Zero-Day.

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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 10/04/2026 à 10:40
Citation Envoyé par Anthony Voir le message
Le journal britannique souligne que la campagne actuelle marque une escalade dans la cyberguerre qui oppose depuis des années l'Iran, Israël et les États-Unis. Washington et Tel-Aviv disposent de capacités offensives plus sophistiquées et ont déjà porté des coups stratégiques plus sévères par le passé, comme le malware Stuxnet qui visait le programme nucléaire iranien.
Israël avait attaqué les centrales nucléaires Iranienne avec son vers Stuxnet en 2010, maintenant l'Iran peut répondre.

C'est normal que des hackers iraniens essaient se s'en prendre aux USA et à Israël.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 10/04/2026 à 11:56
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Israël avait attaqué les centrales nucléaires Iranienne avec son vers Stuxnet en 2010, maintenant l'Iran peut répondre.

Ce ne sont pas les "centrales nucléaires" qui ont été la cible de Stuxnet mais les centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium...

Pour rappel, les iraniens disent enrichir l'uranium que pour un objectif civil... Ils ont atteint un taux d'enrichissement de 60% alors qu'une application civile exige au maximum un taux de... 0.5%!!!

Ou comment prendre les occidentaux pour des cons... Les iraniens auraient tort de ne pas le faire quand on voit la réponse donnée par les pays européens qui face à la réalité préfèrent regarder ailleurs...

PS: Israël n'a jamais reconnu être à l'origine de Stuxnet... La version avancée est même que se serait les américains qui sont à l'origine de Stuxnet: "Stuxnet est un ver informatique découvert en 2010 qui aurait été conçu par la National Security Agency (NSA) " si l'on en croit un article du New York Times daté du 1er juin 2012. Mais tout reste sujet à caution puisque jamais personne n'a avoué en être l'auteur et qu'aucune preuve n'a permis de découvrir l'origine réelle de Stuxnet
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