Le PDG de Telegram, Pavel Durov, qualifie la promesse de chiffrement de WhatsApp de « gigantesque escroquerie envers les consommateurs », car 95 % des messages sont transmis en clair

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a lancé une nouvelle salve contre WhatsApp, qualifiant sa promesse de chiffrement de bout en bout de « gigantesque escroquerie à l'égard des consommateurs ». Son argument : environ 95 % des messages WhatsApp se retrouvent sous forme de sauvegardes en texte clair sur les serveurs d'Apple ou de Google, car le chiffrement des sauvegardes est facultatif et presque personne ne l'active. En janvier 2026, un recours collectif intenté à San Francisco a allégué que les employés de Meta pouvaient consulter les messages WhatsApp en temps réel via un système de requêtes interne.
Telegram (également connu sous le nom de Telegram Messenger) est un service multiplateforme de réseaux sociaux et de messagerie instantanée (MI) basé sur le cloud. Il a été lancé sur iOS le 14 août 2013 et sur Android le 20 octobre 2013. Il permet aux utilisateurs d'échanger des messages, de partager des fichiers multimédias et des fichiers, et de passer des appels vocaux ou vidéo privés ou en groupe, ainsi que de diffuser des vidéos en direct publiques. Il est disponible sur Android, iOS, Windows, macOS, Linux et les navigateurs web. Telegram propose un chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo, et, en option, pour les discussions privées si les deux participants utilisent un appareil mobile.
Telegram a été fondé en 2013 par Pavel et Nikolai Durov. Pavel Durov est surtout connu pour être le directeur général (PDG) de Telegram. Durov a figuré sur la liste des milliardaires de Forbes en 2023, avec une fortune estimée à 13 milliards de dollars. Durov défend publiquement la liberté sur Internet et critique les institutions qui tentent de la restreindre. En août 2024, Durov a été arrêté par la police française pour des accusations criminelles liées à un prétendu manque de modération des contenus sur Telegram et à un refus de coopérer avec la police, ce qui aurait permis la propagation d'activités criminelles.
Récemment, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a lancé une nouvelle salve contre WhatsApp, qualifiant sa promesse de chiffrement de bout en bout de « gigantesque escroquerie à l'égard des consommateurs ». Son argument : environ 95 % des messages WhatsApp se retrouvent sous forme de sauvegardes en texte clair sur les serveurs d'Apple ou de Google, car le chiffrement des sauvegardes est facultatif et presque personne ne l'active. Durov a poussé plus loin son raisonnement. Même si vous chiffrez vos propres sauvegardes, vos messages finissent quand même par fuiter via les personnes avec lesquelles vous discutez. Si 90 % de vos contacts nont pas activé le chiffrement des sauvegardes, vos conversations se retrouvent de toute façon non protégées sur le serveur cloud de quelquun dautre.
Le chiffrement en transit de WhatsApp, basé sur le protocole Signal, est en place depuis 2016 et est techniquement robuste. L'entreprise a toujours affirmé qu'elle ne pouvait pas lire vos messages lorsqu'ils transitent entre les appareils. Cette affirmation est globalement vraie. Le problème ne réside pas dans le chiffrement lui-même, mais dans la destination finale des messages une fois arrivés.
Lorsque WhatsApp effectue une sauvegarde sur iCloud ou Google Drive, le chiffrement prend fin. Ces sauvegardes relèvent des pratiques de gestion des données propres à Apple et Google, ce qui signifie qu'ils peuvent répondre à des demandes judiciaires et qu'ils le font. Durov affirme qu'Apple et Google transmettent des messages WhatsApp sauvegardés à des tiers des milliers de fois chaque année.
Les critiques de Durov interviennent dans un contexte déjà tendu. En janvier 2026, un recours collectif intenté à San Francisco a allégué que les employés de Meta pouvaient consulter les messages WhatsApp en temps réel via un système de requêtes interne, sans qu'aucune étape de déchiffrement ne soit nécessaire. Meta a qualifié ces allégations de « fausses et absurdes », et aucune preuve technique n'a été produite pour les étayer. L'affaire est en cours. WhatsApp propose effectivement des sauvegardes chiffrées de bout en bout en option, une fonctionnalité introduite en 2021.
Les utilisateurs peuvent verrouiller leur sauvegarde à laide dun mot de passe ou dune clé de chiffrement, mais cette fonctionnalité reste peu connue. Durov na donc pas tout à fait tort, mais son argumentation est partielle. Le chiffrement de WhatsApp fonctionne pendant le transit. La faille se situe au niveau de la sauvegarde, et la combler ne prend quenviron 30 secondes dans les paramètres une étape que la plupart des utilisateurs ne franchissent tout simplement jamais.
En janvier 2026, un groupe international de plaignants aurait intenté un recours collectif contre WhatsApp, propriété de Meta, accusant l'entreprise d'avoir escroqué des milliards d'utilisateurs en conservant prétendument un accès « détourné » aux communications privées que l'entreprise prétend être « chiffrées de bout en bout » (E2EE). La plainte affirme que les déclarations de Meta en matière de confidentialité sont fausses, car l'entreprise WhatsApp « stocke, analyse et peut accéder à pratiquement toutes les communications prétendument « privées » des utilisateurs de WhatsApp ». Les plaignants représentaient des utilisateurs d'Inde, du Brésil, d'Australie, du Mexique et d'Afrique du Sud. La plainte allègue également que la société conserve la possibilité de déchiffrer et d'examiner le contenu des messages à des fins d'analyse des données et de contrôle interne.
Meta a répondu aux allégations et affirme que le procès fondé sur les affirmations de WhatsApp est « futile » et « absurde ». Le porte-parole de la société, Andy Stone, a confirmé que Meta demanderait des sanctions juridiques à l'encontre de l'avocat des plaignants pour avoir intenté ce procès. « Toute affirmation selon laquelle les messages WhatsApp des utilisateurs ne sont pas chiffrés est catégoriquement fausse. WhatsApp utilise depuis dix ans le protocole Signal pour le chiffrement de bout en bout. Ce procès est une fiction frivole », a déclaré Stone dans un communiqué.
Source : Pavel Durov
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