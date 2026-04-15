Douze ans après Heartbleed, OpenSSL 4.0 enterre SSLv3, chiffre le SNI et embrasse le post-quantique : OpenSSL 4.0 s'attaque au filtrage d'État et à l'inspection de trafic en entreprise

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AddressSanitizer

ECH : la confidentialité du handshake TLS, enfin

ECH face aux censeurs et aux pare-feux d'entreprise : la guerre a déjà commencé

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OpenSSL 4.0.0 supprime le support de SSLv3, déprécié depuis 2015 et désactivé par défaut depuis la version 1.1.0 en 2016, ainsi que celui du SSLv2 Client Hello. Ces vestiges d'une ère révolue traînaient dans la base de code comme autant de rappels que la bibliothèque avait longtemps fait passer la compatibilité descendante avant l'hygiène technique.Plus significative encore est la suppression définitive du support des "engines", le mécanisme historique qui permettait d'étendre OpenSSL via des modules tiers. Ce système, progressivement remplacé depuis OpenSSL 3.0 par une architecture de "providers" plus moderne, cristallisait depuis des années les critiques des mainteneurs de distributions. Du côté de Fedora, les dépendances sur les engines avaient déjà été pour la plupart migrées, ce qui rend la transition vers la 4.0 comparativement plus fluide que le passage de la 1.x à la 3.0 en son temps.Les changements d'API sont substantiels. Le typeest désormais opaque, de nombreuses fonctions liées au traitement X.509 ont vu leurs signatures modifiées pour introduire des qualificatifs, et les fonctions de comparaison temporelleetsont dépréciées au profit de. Pour les développeurs qui intègrent OpenSSL dans des projets tiers, ces changements nécessitent une révision minutieuse du code existant et les compilateurs silencieux ne suffiront pas à détecter toutes les régressions.Des changements comme l'opacification depeuvent conduire à desen production sur du code qui compilait pourtant sans avertissement. Le conseil vaut son pesant d'or : activeret faire tourneren intégration continue avant toute bascule.La fonctionnalité la plus attendue de cette version est incontestablement le support de l'Encrypted Client Hello (ECH), désormais standardisé sous la référence RFC 9849. ECH est une extension de sécurité TLS qui permet de chiffrer le message initial "Client Hello" du handshake, masquant ainsi l'indication du nom de serveur (SNI) pour éviter que le nom d'hôte de destination ne soit visible en clair sur le réseau.Jusqu'à présent, même sur une connexion HTTPS, un observateur sur le réseau (qu'il s'agisse d'un fournisseur d'accès, d'un employeur ou d'un État) pouvait identifier le site cible d'une requête grâce au SNI transmis en clair lors de l'établissement de la connexion TLS. ECH vient colmater cette brèche structurelle.La bonne nouvelle : Cloudflare supporte ECH depuis 2023, Firefox l'active par défaut depuis sa version 119, et Chrome le prend également en charge. Safari reste à la traîne : Apple expose bien une option expérimentale au niveau du système d'exploitation, mais elle n'est pas encore activable simplement dans le navigateur ; la situation devrait vraisemblablement évoluer avec les sorties de l'automne 2026.Sur le plan serveur, Nginx mainline 1.29.x supporte déjà ECH, mais son déploiement réel dans les distributions grand public prendra du temps : la fenêtre est probablement manquée pour Ubuntu 26.04, et Debian 14 constitue une cible plus réaliste pour l'année prochaine.Il convient néanmoins de nuancer l'enthousiasme. Sur un serveur personnel ou une infrastructure à faible diversité d'hébergement, ECH n'apporte qu'un bénéfice limité : un adversaire peut toujours corréler l'adresse IP aux sites hébergés. Le gain réel est surtout perceptible sur les grandes plateformes mutualisées, où des milliers de domaines cohabitent sur une même IP.Il faut aussi mentionner une friction opérationnelle : le déploiement d'ECH côté serveur requiert la publication de clés publiques ECH dans des enregistrements DNS de type HTTPS, ce qui implique une coordination avec les équipes DNS, une dépendance non triviale dans les organisations de taille intermédiaire.ECH n'est pas une innovation accueillie avec le même enthousiasme par tous les acteurs du réseau. Pour les États qui pratiquent la censure par filtrage SNI, pour les entreprises qui s'appuient sur l'inspection du trafic sortant, et pour les éditeurs de solutions de sécurité réseau, ECH constitue une menace directe contre des mécanismes de contrôle établis depuis deux décennies. La réponse n'a pas tardé.En novembre 2024, la Russie a commencé à bloquer l'implémentation ECH de Cloudflare. Le régulateur russe de l'internet a justifié cette décision en qualifiant ECH de « moyen de contournement des restrictions d'accès à l'information interdite en Russie », dont l'usage « viole la loi russe ». La Chine et l'Iran n'ont pas attendu non plus. Des chercheurs ont montré, dans une étude publiée début 2025, que ces deux pays ont contourné ECH non pas en bloquant le protocole lui-même, mais en censurant le DNS chiffré qui permet de le distribuer, déplaçant ainsi le point de contrôle plutôt que de chercher à briser le chiffrement. Autrement dit, ECH ne résout pas le problème de la censure par SNI : il le déplace.Ce mécanisme de déplacement est précisément ce qui rend ECH à la fois prometteur et fragile. En cas de blocage du DNS, ECH se replie silencieusement sur un handshake classique avec le SNI visible en clair ; ce comportement est intentionnel, ECH étant conçu comme une amélioration de la confidentialité, pas comme un prérequis à la connectivité. Mais dans les environnements de censure, ce repli signifie que bloquer l'enregistrement DNS HTTPS suffit à désactiver ECH.L'histoire du filtrage SNI a une date de naissance précise : février 2019, lorsque la Corée du Sud a discrètement déployé, en coordination avec les fournisseurs d'accès locaux, un système d'inspection SNI pour bloquer les domaines interdits par la Commission des standards de communication, contournant ainsi les techniques de blocage DNS que les utilisateurs avertis savaient déjà éviter. Ce précédent a inspiré d'autres gouvernements et montré à quel point le SNI en clair constituait un outil de censure commode, disponible sans investissement technique majeur.Du côté des entreprises et des opérateurs réseau, la réaction est tout aussi révélatrice. Cisco a introduit dans son pare-feu Secure Firewall, à partir d'octobre 2025, un détecteur applicatif baptisé « ECH Servers » permettant d'identifier les connexions vers les CDN connus pour offrir ECH, afin de surveiller le volume de ce trafic et d'élaborer des politiques ciblées. La documentation de Cisco est prudente sur le blocage pur : bloquer les points de terminaison des CDN compatibles ECH provoque des échecs de connexion et des délais d'attente prolongés selon les navigateurs, certains refusant de se replier sur un SNI en clair, d'autres accumulant jusqu'à deux minutes de tentatives avant d'abandonner.Le blog technique de l'APNIC résume le défi pour les organisations : en activant ECH, les CDN déplacent le point de contrôle du contenu vers le navigateur, rendant les listes d'autorisation et de blocage traditionnelles moins efficaces, et laissant le filtrage DNS et les fonctions de navigation sécurisée comme principaux outils restants. Pour les équipes de sécurité des entreprises habituées à inspecter passivement le SNI, c'est une remise en cause profonde...