19 millions de profils en vente, un précédent balayé d'un revers de main

La communication officielle, ou l'art de minimiser

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le vecteur d'attaque revendiqué par le pirate, qui se présente sous le pseudonyme « breach3d », est une vulnérabilité de type IDOR (pour Insecure Direct Object Reference). Ce type de faille permet d'accéder aux données d'autres utilisateurs en modifiant simplement un identifiant dans les requêtes envoyées à l'API, sans qu'aucun contrôle d'autorisation ne soit effectué côté serveur. Pour le dire autrement : il suffisait de changer un chiffre dans l'URL pour consulter librement le profil d'un autre citoyen. Le système ne demandait pas si vous en aviez le droit. Il vous faisait confiance.Cette erreur technique, en apparence anodine, a permis d'aspirer des paquets entiers de données d'état civil : noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses e-mail, numéros de téléphone. Les entreprises ne sont pas épargnées non plus, les numéros SIREN et raisons sociales faisant également partie du lot. La faille IDOR figure depuis des années parmi les plus documentées et les plus connues du monde de la sécurité informatique. Elle apparaît systématiquement dans les référentiels de l'OWASP (l'Open Web Application Security Project), qui publie régulièrement la liste des dix vulnérabilités web les plus critiques. La retrouver sur le portail moncompte.ants.gouv.fr, qui centralise les demandes de cartes d'identité, de passeports, de permis de conduire et de certificats d'immatriculation de dizaines de millions de Français, a de quoi laisser sans voix. Le hacker lui-même l'a résumé sans détour : « C'était une faille vraiment stupide. » On l'aura remarqué.L'utilisateur répondant au nom de « breach3d » a mis la base de données en vente dès le 16 avril sur les places de marché du dark web, revendiquant le vol de 19 millions de lignes. Ce qui rend la situation particulièrement cuisante, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. En septembre 2025, une alerte similaire avait circulé, évoquant 12 millions de comptes compromis, avant d'être catégoriquement démentie par les autorités après enquête. À l'époque, l'ANTS avait publié un communiqué affirmant ne pas avoir « identifié d'intrusion » et contestant la cohérence des échantillons diffusés sur le dark web, tout en vantant ses « mesures de sécurité renforcées ». Cette fois, l'incident est officiellement confirmé par le ministère de l'Intérieur lui-même.Selon Seblatombe, fondateur du blog spécialisé FrenchBreaches, il pourrait s'agir de l'une des plus grandes fuites de données administratives jamais enregistrées en France. Le périmètre est effectivement vertigineux : l'ANTS est le guichet numérique unique de l'État pour l'ensemble des titres officiels. Quiconque a renouvelé un passeport, obtenu un permis de conduire ou immatriculé un véhicule en ligne au cours des dernières années a potentiellement un profil dans la base exfiltrée.La base contiendrait pour chaque personne les prénoms, nom, adresse e-mail personnelle, date et lieu de naissance, adresse postale complète, numéro de téléphone, et même la confirmation que l'identité a été vérifiée par l'État. Ce dernier détail n'est pas anodin : il signifie que les données ont une valeur certifiée, une crédibilité supplémentaire aux yeux de quiconque souhaiterait les monétiser à des fins frauduleuses.Le 15 avril, le jour même de la détection de l'incident, l'ANTS a envoyé un courriel à ses utilisateurs. Ce message reconnaissait un accès non autorisé à certaines données personnelles, listait les catégories concernées (nom, prénom, e-mail, date de naissance, adresse) et se concluait par cette formule : « Vous n'avez ainsi aucune démarche à accomplir. » Rassurant, vraiment, pour une agence qui venait de laisser s'évaporer les identités civiles de près d'un cinquième de la population française.Le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur, transmis à l'AFP, est plus précis sur le contenu des données exposées, mais il préserve la même tonalité apaisante. Il insiste sur ce qui ne serait pas concerné : les pièces justificatives, les photographies, les numéros de demande. Il précise également que les données divulguées « ne permettent pas d'accès illégitime au compte du portail », formulation techniquement exacte, mais qui occulte l'essentiel : ces données permettent de construire une usurpation d'identité particulièrement convaincante, bien en dehors du portail de l'ANTS.Des experts en cybersécurité ont jugé cette communication...