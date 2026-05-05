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Des enfants se dessinent de fausses moustaches pour tromper la reconnaissance faciale des réseaux sociaux, et ça marche : un tiers des enfants britanniques contournent les vérifications d'âge en ligne

Le , par Stéphane le calme
801 commentaires

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9  0 
Un rapport publié début mai 2026 par l'organisation Internet Matters révèle que près d'un tiers des enfants britanniques ont contourné les vérifications d'âge imposées par l'Online Safety Act en moins de deux mois. Parmi les techniques recensées : fausses dates de naissance, cartes d'identité empruntées, personnages de jeux vidéo soumis à la reconnaissance faciale et, fait devenu emblématique, des moustaches dessinées au crayon à sourcils. La loi censée protéger les mineurs en ligne résiste mal à l'ingéniosité de ceux qu'elle est supposée tenir à l'écart.

L'anecdote a fait le tour du web anglophone en quelques heures. Une mère britannique raconte aux chercheurs d'Internet Matters avoir surpris son fils de 12 ans en train de se tracer une moustache au crayon à sourcils devant sa webcam. Objectif : tromper le système d'estimation d'âge facial d'une plateforme sociale. Résultat : le logiciel lui a attribué 15 ans. L'enfant a été validé. Il a pu accéder au service.

Cette scène, aussi absurde qu'elle paraisse, est le symptôme le plus visible d'un échec systémique. Depuis juillet 2025, l'Online Safety Act (OSA) impose au Royaume-Uni à toutes les plateformes susceptibles d'être fréquentées par des mineurs  réseaux sociaux, sites pornographiques, services de messagerie, plateformes de jeux, de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et de déployer des mesures de sécurité adaptées. C'était l'une des législations les plus ambitieuses en matière de protection des mineurs en ligne. Dix mois après son entrée en vigueur, la réalité du terrain la rattrape.

Une arithmétique décourageante

Le rapport d'Internet Matters, intitulé The Online Safety Act: Are Children Safer Online?, s'appuie sur l'interrogation de 1 270 enfants âgés de 9 à 16 ans et de leurs parents à travers tout le Royaume-Uni. Les chiffres qu'il dégage sont sans ambiguïté.

46 % des enfants déclarent que les contrôles d'âge sont faciles à contourner, tandis que seulement 17 % les estiment difficiles à déjouer. Plus concrètement, près d'un enfant sur trois (32 %) admet avoir contourné des restrictions d'âge au cours des deux seuls derniers mois. Ce n'est pas une perception théorique : c'est une pratique documentée, partagée entre pairs, et de plus en plus sophistiquée.

Les méthodes décrites par les enfants interrogés couvrent un spectre large. Parmi les techniques recensées : la saisie d'une fausse date de naissance, l'utilisation de la carte d'identité d'une autre personne, la soumission de vidéos de visages tiers, ou encore l'utilisation d'avatars de jeux vidéo pour tromper les outils de reconnaissance faciale. Les VPN, souvent présentés comme l'outil de contournement par excellence, jouent en réalité un rôle marginal : seulement 7 % des enfants disent y avoir recours pour contourner les restrictions, ce qui suggère que les tactiques simples et peu coûteuses restent largement préférées.

La moustache dessinée, dans ce contexte, n'est pas une exception folklorique. Elle est la métaphore d'un problème de fond : des systèmes de contrôle d'âge déployés à la hâte, insuffisamment robustes, qui n'opposent à une génération élevée avec le numérique qu'une résistance symbolique.


Quand les parents deviennent complices

Le rapport révèle une donnée que les législateurs auront du mal à ignorer : le contournement des contrôles d'âge n'est pas toujours une initiative solitaire des enfants. Environ 26 % des parents déclarent avoir autorisé leur enfant à contourner des contrôles d'âge, et 17 % admettent les avoir activement aidés à le faire.

Les motivations invoquées sont pragmatiques. Une mère interrogée explique avoir aidé son fils de 13 ans à accéder à un jeu vidéo : elle connaissait le jeu, elle jugeait son contenu approprié, et elle s'est estimée mieux placée que l'algorithme pour prendre cette décision. Internet Matters note que dans ces situations, les parents décrivent des scénarios dans lesquels ils estimaient comprendre les risques et, en fonction de leur connaissance de leur enfant, étaient confiants que l'activité était sans danger.

Ce raisonnement, individuellement compréhensible, est collectivement destructeur pour toute architecture de protection à l'échelle d'une plateforme. Si les règles varient d'un foyer à l'autre, les protections au niveau de la plateforme perdent leur cohérence. Pire encore, elles génèrent une inégalité entre enfants dont les parents sont plus ou moins vigilants, plus ou moins à l'aise avec les technologies, plus ou moins confiants envers les institutions.

Les données suggèrent cependant que la communication joue un rôle protecteur : les enfants qui discutent régulièrement de leur activité en ligne avec leurs parents sont moins susceptibles de contourner les restrictions que ceux qui ne le font pas. La législation ne peut pas substituer au dialogue familial ce que le dialogue familial seul peut accomplir....
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801 commentaires
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ALT
Avatar de ALT
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 05/05/2026 à 11:34
Comme toujours, on légifère à tort & à travers & on s'étonne que la loi soit inapplicable.
Et à force de pondre de nouvelles lois, on finit par avoir des textes qui se chevauchent, se contredisent...
En fait, il serait plus simple de considérer que les gens sont adultes & n'ont pas besoin d'être protégés de tout. Ni qu'on protège leurs gamins.
Mais ça, en France, c'est hélas de la science-fiction.
4  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 05/05/2026 à 11:44
Citation Envoyé par ALT
Mais ça, en France, c'est hélas de la science-fiction.
Citation Envoyé par Stéphane le calme
un tiers des enfants britanniques contournent les vérifications d'âge en ligne
L'article parle du Royaume Uni, pas de la France.

Même si, c'est clair que l'on est pas meilleur qu'eux en terme de législation punitive, inutile et absurde.
2  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 05/05/2026 à 13:40
Il y a le texte ("protéger les enfants") et le sous texte ("introduire et normaliser l'identité numérique des adultes").
Vu qu'on peut contourner la reconnaissance faciale, ils vont la supprimer et imposer uniquement le contrôle d'identité ...
Nous ne sommes pas des lapins de 6 semaines, on a tous compris l'agenda.

Concernant les objections à mon raisonnement, cela viendra surement des mêmes qui pensaient que ces contrôles resteraient cantonné aux sites de +18 ans.
SPOIL : Les VPN et jeux vidéos seront attaqué ensuite.
2  0 
ALT
Avatar de ALT
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 05/05/2026 à 12:06
Oui, j'avais vu que c'était pas d'chez nous !
Mais on en parle de plus en plus souvent aussi. D'où mon parallèle entre les deux situations.
Et nul doute que les jeunes Français trouveraient des moyens identiques.
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Médinoc
Avatar de Médinoc
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 05/05/2026 à 16:12
Face aux résultats du rapport, l'Ofcom a réaffirmé sa position.
Ben voyons
Le jour où ils admettront une erreur...

Évidemment, ils s'en foutent des échecs de policer les enfants, leur vrai objectif étant de surveiller les adultes.
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