Un chercheur en sécurité décompile l'application mobile officielle de la Maison-Blanche : GPS prêt à s'activer, injection JavaScript silencieuse, dépendance critique confiée à un développeur en Inde

Le navigateur intégré comme instrument d'injection

Code JavaScript : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

( function ( ) { var css = document . createElement ( 'style' ) ; css.textContent = [ '[class*="cookie"], [id*="cookie"], [class*="Cookie"], [id*="Cookie"]' , '[class*="consent"], [id*="consent"], [class*="Consent"], [id*="Consent"]' , '[class*="gdpr"], [id*="gdpr"], [class*="GDPR"]' , '[class*="privacy-banner"], [id*="privacy-banner"]' , '[class*="onetrust"], [id*="onetrust"]' , '[class*="cc-banner"], [class*="cc-window"]' , '[aria-label*="cookie" i], [aria-label*="consent" i]' , '[class*="login-wall"], [class*="loginWall"], [class*="LoginWall"]' , '[class*="signup-wall"], [class*="signupWall"]' , '[class*="upsell"], [class*="Upsell"]' , '.cmpboxBtnYes, .cmpbox, #cmpbox, .cmpboxBG' , '[class*="banner-cookie"], [class*="CookieBanner"]' , ] . join ( ',' ) + '{ display: none !important; visibility: hidden !important; }' ; css.textContent += 'body { overflow: auto !important; }' ; document .head. appendChild ( css ) ; var observer = new MutationObserver ( function ( ) { var els = document . querySelectorAll ( '[class*="cookie" i], [class*="consent" i], [class*="gdpr" i], ' + '[id*="cookie" i], [id*="consent" i]' ) ; els. forEach ( function ( el ) { el.style.display = 'none' ; } ) ; } ) ; observer. observe ( document .body, { childList : true , subtree : true } ) ; } ) ( ) ; true ;

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le 27 mars 2026, la Maison-Blanche lançait avec fanfare son application officielle sur iOS et Android, la présentant comme un moyen d'accéder directement aux informations de l'administration Trump; livestreams, mises à jour en temps réel, alertes présidentielles. Quelques heures seulement après sa mise en ligne, un chercheur en sécurité opérant sous le pseudonyme Thereallo, connu pour des collaborations avec le site de référence Krebs on Security, extrayait l'APK Android et l'ouvrait avec JADX, un désassembleur open source standard. Ce qu'il allait déterrer dans les 863 393 lignes de bytecode reconstituées allait rapidement circuler dans les milieux de la cybersécurité, avant de déborder vers la presse généraliste.L'application est construite sur React Native avec l'Expo SDK 54, le moteur JavaScript Hermes en arrière-plan, et WordPress comme système de gestion de contenu côté serveur, exposé via une API REST personnalisée. Rien d'extravagant techniquement, c'est précisément ce qui a alerté les experts. Pour une application officielle de la première puissance mondiale, les standards attendus sont sans commune mesure avec ceux d'un blog associatif.Un second chercheur, opérant cette fois sur iOS via la société Atomic Computer, publiait ses propres conclusions le même jour, en toute indépendance. Deux chercheurs trouvant les mêmes problèmes sur les mêmes plateformes le même jour constitue la forme la plus proche de confirmation indépendante qu'on puisse obtenir en recherche de sécurité. Leurs rapports ont été transmis à la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) et à Apple.Le premier élément mis en lumière par Thereallo concerne le navigateur embarqué dans l'application. À chaque ouverture d'un lien depuis l'application, celle-ci injecte silencieusement du JavaScript et du CSS dans la page chargée : elle dissimule les bannières de cookies, les fenêtres de consentement RGPD, les popups OneTrust, les paywalls, les invitations à s'inscrire et les boîtes de gestion du consentement. Elle force en parallèle un style CSS pour réactiver le défilement sur les pages où ces dialogues bloquent la navigation, puis installe un observateur de mutations pour supprimer en continu tout élément de consentement ajouté dynamiquement.La réaction immédiate de certains internautes a été de s'en réjouir, après tout, qui n'a pas souhaité se débarrasser des popups de cookies ? Mais la distinction est fondamentale : lorsqu'un utilisateur installe une extension comme uBlock Origin, c'est un choix éclairé et personnel. Lorsque c'est une application gouvernementale officielle qui opère cette suppression à l'insu de l'utilisateur, on entre dans un tout autre registre. Ces mécanismes de consentement existent précisément parce que des gouvernements, dont celui des États-Unis, ont légiféré pour les imposer aux plateformes en ligne. Il y a quelque chose de comiquement absurde dans le fait que l'exécutif américain livre du code qui détruit silencieusement l'infrastructure de conformité légale de chaque site visité via son application.