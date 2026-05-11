Prise de contrôle à distance, géolocalisation, mots de passe Wi-Fi et flux caméra exposés : des milliers de robots-tondeuses Yarbo livrés avec une backdoor permanente qu'un chercheur a pu exploiter

Le 07 mai, le journaliste Sean Hollister s'est allongé dans la terre de son jardin pendant qu'un chercheur en sécurité basé en Allemagne prenait le contrôle de la tondeuse robot qui se trouvait devant lui. Andreas Makris, opérant depuis près de 9 600 kilomètres de distance, a fait avancer la machine de 90 kilos jusqu'à ce qu'elle commence à grimper sur la poitrine du journaliste. Le bouton d'arrêt d'urgence physique du robot, seul mécanisme de sécurité garanti, était hors de portée; personne sur place ne pouvait l'atteindre à temps, et Makris était à l'autre bout de la planète.
La machine en question est la Yarbo, un robot modulaire commercialisé aux alentours de 5 000 dollars, capable de tondre, souffler la neige, aspirer les feuilles ou tailler les bordures selon les accessoires fixés sur son châssis commun. Équipée de caméras pour cartographier son environnement, d'une connexion Wi-Fi et 4G, et de lames capables d'infliger des blessures graves, la Yarbo présente un potentiel destructeur considérable entre de mauvaises mains. Matt Petach, ancien architecte réseau chez Microsoft et propriétaire d'un de ces robots, a résumé la situation en ces termes : la sécurité de Yarbo ressemble à « une tronçonneuse sans protège-main, sans frein, avec une chaîne mal tendue prête à vous emporter la jambe ».
Des vulnérabilités élémentaires : le mot de passe universel
Chaque robot Yarbo tourne sous Linux et partage le même mot de passe root sur l'ensemble de la flotte. Aucune option de modification permanente n'est disponible pour l'utilisateur final : le mot de passe se réinitialise à sa valeur par défaut à chaque mise à jour du firmware. Compromettre un seul appareil revient donc à disposer d'un accès potentiel à l'ensemble du parc connecté.
Ce n'est pas un oubli de configuration : c'est une faille structurelle désormais formellement documentée. Le CVE-2026-7414, publié le 7 mai 2026, décrit des identifiants administratifs intégrés directement dans l'image firmware v2.3.9, identiques sur tous les appareils et impossibles à modifier ou supprimer par l'utilisateur. La vulnérabilité a reçu un score CVSS de 9,8 sur 10, une faille critique donc. Un second CVE, le CVE-2026-7415, documente l'implémentation du protocole MQTT utilisé pour l'orchestration des commandes, déployé sans contrôle d'accès adéquat.
La surface d'attaque ne s'arrête pas là : le système d'exploitation affiche le mot de passe Wi-Fi de l'utilisateur en clair, faisant potentiellement de chaque robot une tête de pont pour des attaques sur l'ensemble des appareils connectés au réseau domestique. Ironie cruelle : après la divulgation publique, les mises à jour automatiques du firmware ont continué à réinitialiser les mots de passe à leurs valeurs d'usine, ré-exposant les appareils que les utilisateurs avaient tenté de sécuriser manuellement.
Ce que Makris pouvait faire : données, caméras, commandes
En accédant au backend de Yarbo, Makris a pu consulter les données de quelque 6 000 appareils : coordonnées GPS des domiciles, adresses e-mail des propriétaires, mots de passe Wi-Fi et flux vidéo en direct des caméras embarquées. La localisation physique des utilisateurs était lisible en temps réel, à l'échelle mondiale.
La portée concrète de cette capacité a été illustrée de façon saisissante. Wayne Yu, propriétaire californien d'une Yarbo, avait d'abord minimisé les risques lorsque Makris lui en a parlé. Son attitude a changé du tout au tout quand le chercheur lui a montré en direct ses mots de passe Wi-Fi et les coordonnées de son domicile affichées sur un écran à l'autre bout du monde. « Not good. Not good », a-t-il lâché. Matt Petach, l'ex-architecte réseau de Microsoft, avait quant à lui pris soin d'isoler son robot sur un réseau invité avec un filtrage personnalisé, il a néanmoins eu la surprise de voir un journaliste de The Verge sonner à sa porte, conduit jusqu'à lui par la machine censée garder sa pelouse en ordre.
Parmi les appareils cartographiés, environ 5 000 étaient localisés aux États-Unis. Makris a également identifié des appareils déployés dans des entreprises, des universités et des bâtiments gouvernementaux. Fait particulièrement préoccupant : 12 robots se trouvaient dans un rayon de 3 kilomètres d'une centrale nucléaire, dont l'un semble appartenir à un analyste en sécurité nucléaire.
Au-delà de la collecte de données, Makris a démontré qu'il pouvait pirater des robots en pleine session de tonte depuis l'Allemagne, court-circuiter les arrêts d'urgence et actionner les lames à distance. La capacité à enrôler ces appareils dans un botnet pour mener des activités illicites via les réseaux Wi-Fi de leurs propriétaires était également, selon ses analyses, à portée de main.
Un précédent récent : le hack DJI de février 2026
L'affaire Yarbo ne survient pas dans un vide. En février 2026, Sammy Azdoufal avait déjà démontré la prise de contrôle à distance de plusieurs milliers d'appareils IdO DJI selon un mécanisme comparable. La différence...
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