Pour la première fois, la fraude à l'identité générée par l'IA a dépassé la falsification de documents physiques, ce qui marque un tournant majeur dans la manière dont la fraude est perpétrée

Un nouveau rapport dAU10TIX, basé sur plus de 9 millions de transactions de vérification didentité traitées entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, montre que les fraudeurs ne se contentent plus de falsifier des documents ; ils créent des identités réutilisables et les déploient dans divers secteurs comme sil sagissait dune infrastructure coordonnée. Pour la première fois depuis que ces données sont enregistrées, la fraude à l'identité générée par l'IA a dépassé la falsification de documents physiques. Selon le rapport, près dune tentative de vérification didentité sur onze présente des indicateurs dimplication de lIA.
La fraude à l'identité consiste, pour une personne, à utiliser sans autorisation les informations personnelles d'une autre personne afin de commettre un délit ou de tromper ou d'escroquer cette autre personne ou un tiers. La plupart des fraudes à l'identité sont commises dans le but d'obtenir des avantages financiers, tels que l'accès à la carte de crédit, aux comptes bancaires ou aux comptes de prêt de la victime. Des documents d'identité faux ou falsifiés ont été utilisés dans le cadre d'activités criminelles ou dans le cadre de démarches auprès d'organismes publics, tels que les services d'immigration. Aujourd'hui, l'identité de personnes réelles est souvent utilisée pour la fabrication de ces faux documents. Cela peut entraîner de graves conséquences et des ennuis.
Pour la première fois depuis que ces données sont enregistrées, la fraude à l'identité générée par l'IA a dépassé la falsification de documents physiques, ce qui marque un changement majeur dans la manière dont la fraude est perpétrée dans l'économie numérique mondiale. Un nouveau rapport dAU10TIX, basé sur plus de 9 millions de transactions de vérification didentité traitées entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, montre que les fraudeurs ne se contentent plus de falsifier des documents ; ils créent des identités réutilisables et les déploient dans divers secteurs comme sil sagissait dune infrastructure coordonnée.
« Pendant des années, la fraude à l'identité a été traitée comme une série d'incidents isolés », explique Yair Tal, PDG d'AU10TIX. « Cette époque est révolue. La fraude s'est industrialisée. Nous assistons à des opérations organisées menant des campagnes coordonnées sur plusieurs plateformes, réutilisant des identités synthétiques et exploitant la confiance entre les systèmes. Il ne s'agit plus seulement d'un problème de fraude. C'est un risque au niveau de l'infrastructure. »
Selon le rapport, près dune tentative de vérification didentité sur onze présente des indicateurs dimplication de lIA. AU10TIX a identifié trois réseaux de fraude actifs opérant au sein dorganisations concurrentes ; une campagne de fraude coordonnée a atteint un pic de 1,3 million dévénements frauduleux en une seule journée.
Il est inquiétant de constater que les sessions déclenchant les signaux de fraude les plus élevés ont tout de même été automatiquement approuvées. Les attaques par selfie générées par lIA ont également bondi de 54,5 % dun trimestre à lautre. La détection des deepfakes était absente dans 67,6 % des sessions analysées, tandis que la comparaison faciale était absente dans 64 % des cas. Le rapport a révélé que bon nombre des schémas de fraude les plus dangereux sont invisibles au niveau dune seule organisation, ce qui rend lanalyse inter-réseaux essentielle.
« Cest la preuve la plus évidente à ce jour que les fraudeurs opèrent de manière plus collaborative que les entreprises qui se défendent contre eux », ajoute Tal. « Les organisations ne peuvent plus se contenter dune visibilité isolée. Lavenir de la prévention de la fraude passe par une intelligence au niveau du réseau, une coordination inter-plateformes et des défenses conçues pour les menaces natives de lIA. »
Si l'on examine les secteurs spécifiques, le secteur bancaire ce qui n'est peut-être pas surprenant affiche l'un des taux de falsification les plus élevés parmi les principaux secteurs, avec 11,69 %, soit près de 60 % de plus que la moyenne du réseau. Le secteur des cryptomonnaies est toutefois le seul où les selfies générés par l'IA ont dépassé la falsification de documents en tant que principale méthode d'attaque.
Le secteur du voyage présente une lacune importante en matière de couverture biométrique, aucune détection de deepfakes ni comparaison faciale n'ayant été observée dans le segment analysé. Les plateformes de jeux et de paris ont enregistré 68 % de falsifications liées à des deepfakes de selfies visant à contourner les systèmes de vérification de l'âge.
Ces résultats rappellent le rapport annuel d'Interpol sur la fraude financière mondiale, publié le 16 mars 2026, qui dresse un tableau saisissant : les escroqueries assistées par intelligence artificielle (IA) sont désormais 4,5 fois plus rentables que les méthodes traditionnelles. Deepfakes vendus en kit sur le marché noir, hameçonnage sans fautes d'orthographe, centres d'arnaque qui prolifèrent de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique de l'Ouest la cybercriminalité financière est entrée dans une phase d'industrialisation que les forces de l'ordre peinent à suivre.
Selon le rapport, en 2025, les pertes mondiales liées à la fraude financière ont été estimées à environ 442 milliards de dollars par Interpol, un montant qui devrait continuer à augmenter au cours des trois à cinq prochaines années, principalement en raison de l'IA. L'organisation évalue désormais que la fraude financière en ligne fait partie des cinq menaces criminelles mondiales les plus graves, aux côtés du trafic de drogues et du blanchiment d'argent.
Source : Rapport d'AU10TIX
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