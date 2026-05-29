IBM et Red Hat s'engagent à investir 5 milliards $ pour sécuriser les logiciels open source : le projet Lightwell mobilisera plus de 20 000 ingénieurs et des outils d'IA afin d'identifier les vulnérabilités

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International Business Machines Corporation, opérant sous le nom d'IBM (surnommée « Big Blue »), est une multinationale américaine du secteur des technologies. Il s'agit d'une société cotée en bourse qui figure parmi les 30 entreprises composant l'indice Dow Jones Industrial Average. IBM est la plus grande organisation de recherche industrielle au monde, avec 19 centres de recherche répartis dans une douzaine de pays.En tant que l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises technologiques au monde, IBM est à l'origine de plusieurs innovations technologiques, notamment le guichet automatique bancaire (GAB), la mémoire vive dynamique (DRAM), la disquette, le langage de balisage généralisé (XML), le disque dur, la carte à bande magnétique, la base de données relationnelle, le langage de programmation SQL et le code-barres UPC (Universal Product Code). L'entreprise s'est imposée dans les domaines des puces informatiques de pointe, de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle (IA) et des infrastructures de données.Red Hat, Inc. (anciennement Red Hat Software, Inc.) est une société américaine de logiciels qui fournit des produits logiciels open source aux entreprises et qui est une filiale d'IBM. Fondée en 1993, Red Hat est aujourd'hui largement associée à son système d'exploitation d'entreprise Red Hat Enterprise Linux. Red Hat crée, maintient et contribue à de nombreux projets de logiciels open source. Elle a acquis les bases de code de plusieurs produits logiciels propriétaires par le biais de fusions et d'acquisitions d'entreprises, et a publié ces logiciels sous des licences open source.Récemment, IBM et Red Hat ont annoncé le lancement du projet Lightwell, un engagement de 5 milliards de dollars visant à aider les entreprises à sécuriser leurs logiciels open source grâce à une combinaison doutils dIA et à plus de 20 000 ingénieurs. Au cur de cette initiative se trouve ce qu'IBM et Red Hat appellent un « centre d'échange d'informations d'entreprise de confiance », où des capacités avancées d'IA sont utilisées pour contrôler et vérifier les correctifs à une échelle couvrant une grande partie de l'écosystème open source. Ce service sera proposé sous forme d'abonnements commerciaux, a indiqué la société, permettant ainsi aux entreprises d'intégrer directement les correctifs validés dans leurs chaînes d'approvisionnement logicielles.IBM et Red Hat ont déjà commencé à tester le projet avec un groupe dinstitutions financières, notamment Bank of America, BNY, Citi, Goldman Sachs, JPMorganChase, Mastercard, Morgan Stanley, la Banque Royale du Canada, State Street, Visa et Wells Fargo, a précisé la société. L'offre commerciale sera lancée d'ici 30 jours, a déclaré Rob Thomas, vice-président senior chargé des logiciels chez IBM.Dans le cadre de cette structure de centre d'échange, les entreprises participantes ont accès à un canal confidentiel pour signaler les failles de sécurité, à des correctifs prêts à l'emploi développés et testés par les ingénieurs d'IBM et de Red Hat, ainsi qu'à un mécanisme permettant de réinjecter ces solutions dans l'écosystème open source au sens large, a précisé la société. Les entreprises ont présenté cette initiative en partie comme une réponse au rôle croissant de l'IA dans l'identification des failles logicielles. Le modèle Mythos Preview d'Anthropic a identifié près de 3 900 vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans des logiciels open source, a noté la société.IBM a déclaré utiliser plus de 62 000 paquets open source et disposer d'une expertise approfondie dans plus de 10 000 d'entre eux, couvrant des technologies telles que Linux, Kubernetes, Kafka et Ansible. Le projet Lightwell étend cette discipline d'ingénierie à un panorama plus large de bibliothèques indépendantes, de chaînes d'outils de langage, de frameworks d'IA et de plateformes de streaming de données, a déclaré la société.», a déclaré Arvind Krishna, président-directeur général d'IBM, dans un communiqué. «Les entreprises ont souligné que plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 sappuient sur des logiciels open source. Le prix de loffre dabonnement sera très probablement lié au volume de packages utilisés par le client, a déclaré Thomas, ajoutant que les clients reçoivent en fait un «