Un vol de la compagnie United Airlines a dû faire demi-tour vers Newark après qu'une alerte de sécurité a été déclenchée par le nom d'un appareil Bluetooth : un adolescent l'avait baptisé « bombe »

Un vol de la compagnie United Airlines a dû faire demi-tour vers Newark après quune alerte de sécurité a été déclenchée par le nom dun appareil Bluetooth : un adolescent avait baptisé son Fitbit « bombe »



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United Airlines, Inc. est une grande compagnie aérienne américaine dont le siège social est situé à Chicago, dans l'Illinois. Elle exploite un vaste réseau de liaisons nationales et internationales à travers les États-Unis et vers des destinations réparties sur six continents. Les liaisons régionales sont assurées par des transporteurs indépendants opérant sous la marque United Express, tandis que Star Alliance, dont United est l'une des cinq compagnies fondatrices, étend son réseau à l'échelle mondiale.Un vol de la compagnie United Airlines au départ de Newark et à destination de l'Espagne a dû faire demi-tour en plein vol le samedi 30 mai dernier parce qu'un adolescent avait baptisé son Fitbit « bombe » et que celui-ci était apparu dans la liste des appareils Bluetooth disponibles, ont indiqué des responsables et des sources.L'avion a décollé de l'aéroport international Newark Liberty vers 18 heures, mais il a atterri de nouveau à Newark vers 21 h 30 après que les services de sécurité ont été alertés pour inspecter un appareil Bluetooth suspect à bord qui avait été détecté comme pouvant être une « bombe », ont indiqué des sources.L'avion a fait demi-tour et a atterri à Newark après que les passagers ont reçu l'ordre d'éteindre leurs appareils et que ce nom inquiétant est resté affiché à l'écran. Il s'est avéré par la suite que ce nom correspondait à un Fitbit appartenant à un adolescent de 16 ans qui se trouvait à bord.Les passagers ont dû évacuer l'appareil pendant que la police portuaire procédait à une fouille de l'avion. Les agents de l'Administration de la sécurité des transports et des douanes et de la protection des frontières ont procédé à un nouveau contrôle des passagers avant qu'ils ne remontent à bord.« Le vol United 236 reliant Newark à Palma de Majorque, en Espagne, est revenu sans encombre à Newark afin de régler un éventuel problème de sécurité », a déclaré un porte-parole de United Airlines le dimanche 31 mai. « Le vol a ensuite repris sa route vers Palma de Majorque avec un nouvel équipage. »La compagnie aérienne a renvoyé toute demande d'informations complémentaires aux autorités locales. L'adolescent, dont l'identité n'a pas été révélée, n'a fait l'objet d'aucune poursuite au niveau local, mais le FBI mène actuellement une enquête sur cette affaire, selon certaines informations.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, United Airlines a-t-elle pris la bonne décision en faisant demi-tour, ou sa réaction était-elle disproportionnée par rapport aux circonstances ?