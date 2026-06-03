Meta impose le déploiement mondial d'un système de compte unifié sur toutes ses plateformes, fusionnant les identifiants Facebook, Instagram et Threads

Meta a récemment annoncé le déploiement d'un système de compte unifié qui regroupera automatiquement vos identifiants Facebook, Instagram, Threads et ceux d'autres applications Meta en un seul compte Meta. Ce changement s'appuie sur le Centre des comptes existant, qui permettait déjà aux utilisateurs de relier leurs profils entre les différentes applications de Meta. Le nouveau compte Meta va plus loin en proposant un mot de passe unique pour tous les services connectés ou une clé d'accès utilisant l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code PIN de votre appareil. Le déploiement est progressif et s'étalera sur l'année à venir à l'échelle mondiale. Les utilisateurs recevront une notification une fois leur compte migré.
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers. Meta est considérée comme faisant partie des « Big Tech ».
Fin mai 2026, des pirates informatiques sont parvenus à tromper le chatbot d'assistance alimenté par l'intelligence artificielle (IA) de Meta pour qu'il ajoute leur adresse e-mail aux comptes Instagram des victimes et réinitialise leurs mots de passe. Cette attaque n'a nécessité aucun accès aux comptes de messagerie des victimes et aurait compromis plusieurs comptes de premier plan, dont celui de la Maison-Blanche sous l'administration Obama et celui d'un haut responsable de l'US Space Force. L'incident a mis en lumière la manière dont les outils d'IA peuvent créer de nouvelles surfaces d'attaque lorsqu'ils sont dotés de privilèges sur les fonctions sensibles des comptes. Meta a déclaré que le problème avait depuis été résolu.
Malgré cet incident, Meta a récemment annoncé le déploiement d'un système de compte unifié qui regroupera automatiquement vos identifiants Facebook, Instagram, Threads et ceux d'autres applications Meta en un seul compte Meta. La société a commencé à en informer les utilisateurs cette semaine, la migration devant avoir lieu dans les prochaines semaines pour ceux qui n'ont pas encore reçu la mise à jour.
Ce changement s'appuie sur le Centre des comptes existant, qui permettait déjà aux utilisateurs de relier leurs profils entre les différentes applications de Meta. Le nouveau compte Meta va plus loin en proposant un mot de passe unique pour tous les services connectés ou une clé d'accès utilisant l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code PIN de votre appareil. L'authentification à deux facteurs et les autres paramètres de sécurité inter-applications seront également gérés à partir d'un tableau de bord centralisé plutôt que mis à jour séparément dans chaque application.
Meta précise que les identifiants de connexion existants continueront de fonctionner comme auparavant, et que les options de mot de passe et de clé d'accès unifiés sont facultatives. Les paramètres spécifiques à chaque application, tels que les personnes autorisées à voir vos publications ou à vous identifier sur des photos, restent gérés au sein de chaque application individuelle. Le déploiement est progressif et s'étalera sur l'année à venir à l'échelle mondiale. Les utilisateurs recevront une notification une fois leur compte migré.
Un système de compte unifié offre à Meta une base plus claire pour lancer de nouveaux produits, des assistants IA aux appareils de réalité mixte comme les lunettes Ray-Ban Meta et les casques Quest, qui sappuient sur une identité utilisateur unique et cohérente à travers lécosystème de lentreprise. WhatsApp est notablement absent de cette consolidation obligatoire. Meta la laissé en option, ce qui signifie que les utilisateurs qui souhaitent garder leur compte WhatsApp séparé de leur identité Facebook et Instagram peuvent le faire.
Cette consolidation soulève également des questions à plus long terme sur ce que signifie une identité Meta unifiée pour les utilisateurs qui ne paient pas. Meta a déjà mis en place des niveaux d'abonnement payants sur WhatsApp, Instagram et Facebook, et un système de compte unique facilite le regroupement des fonctionnalités premium sous un seul abonnement centralisé.
Cette initiative de Meta rappelle une plainte déposée dans le cadre d'un recours collectif contre l'entreprise. La plainte, déposé en novembre 2025, a révélé que Meta aurait enterré des recherches montrant que ses produits, notamment Facebook, nuisent aux utilisateurs et causeraient des problèmes de santé mentale. Le cur de la plainte tourne autour d'un projet de recherche interne de 2020 baptisé « projet Mercury ». Les scientifiques de Meta, en collaboration avec la société d'études Nielsen, ont étudié les effets de la « désactivation » de l'utilisation de Facebook. Selon des documents internes cités dans le dossier, les résultats étaient très défavorables : « les personnes qui ont cessé d'utiliser Facebook pendant une semaine ont déclaré ressentir moins de dépression, d'anxiété, de solitude et de comparaison sociale ».
Regrouper les comptes permettrait-il d'obtenir des résultats similaires sans quitter Facebook ? En outre, sur le plan de la cybersécurité, désormais si vous vous faites pirater ou voler votre compte Meta, vous allez perdre à la fois vos comptes Facebook, Instagram, et Threads - c'est le "progrès".
Source : Meta
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