Avec son offre Bitdefender Premium Security, Bitdefender propose une solution tout-en-un pour une protection primée contre les menaces numériques, un VPN illimité, et un gestionnaire de mots de passe

Installation d'une solution tout-en-un :

Ajout progressif de plusieurs solutions ponctuelles :

Quelle approche choisir ?



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Vous devez protéger de nombreux appareils sur différentes plateformes. Vous disposez peut-être déjà dun logiciel antivirus et dune ou plusieurs solutions ; mais, à mesure que de nouvelles menaces continuent démerger, vous envisagez dinstaller une protection spécifique pour vous en prémunir. Quelles sont vos options ?La première chose à prendre en compte est quune approche multicouche est essentielle. Un logiciel antivirus ne suffit plus. Les pirates essaieront de vous atteindre via vos appareils, vos réseaux ou vos applications ; ils exploiteront celles de vos données qui auront fuité suite à des violations sur lesquelles vous naurez aucun contrôle. Lajout de couches de sécurité supplémentaires leur compliquera la tâche. Les solutions suivantes sont efficaces : utilisez-les toutes (ou installez-en le plus possible).- Un antivirus qui offrira à tous vos appareils une protection en temps réel contre les malwares, les virus, les rançongiciels, les exploits de type « zero-day », les tentatives d'hameçonnage, les spams, etc.- Un VPN qui permettra de sécuriser votre navigation (en particulier en dehors de votre réseau domestique) et empêchera le suivi et le profilage en ligne- Un gestionnaire de mots de passe qui vous aidera à créer et à stocker de manière sécurisée des mots de passe forts- Une solution de protection de lidentité numérique qui surveillera et protégera vos données personnelles, vous alertera en cas de violations de données et vous fournira des renseignements exploitables les concernant- Des contrôles parentaux si vous avez des enfantsExaminons les avantages et les inconvénients des approches tout-en-un et progressive.- Praticité  tous les éléments sont accessibles depuis un tableau de bord unique, facilité dutilisation et de gestion- Tarif plus avantageux (plusieurs solutions regroupées au sein dune suite unique)- Pas de problèmes de compatibilité entre solutions- Fonctionnalités supplémentaires en prime- Une seule équipe dassistance à contacter en cas de besoin- Mise à profit de lexpérience et des innovations du fournisseur à de multiples niveaux- Le prix dacquisition doit être payé en une seule fois- Vous pouvez avoir le sentiment de mettre tous vos ufs dans le même panier- Décision difficile à prendre si vous ne faites pas confiance au fournisseur- Liberté de choix : vous achetez les solutions en fonction de vos besoins- Vous avez la possibilité de profiter doffres promotionnelles et dattendre les prix les plus bas- Au final, toutes ces solutions achetées séparément vous reviennent plus cher quune solution tout-en-un- Tableau de bord différent pour chaque produit- Achat dune même fonctionnalité plus dune fois (parce quelle est intégrée à différentes suites de produits)- Éventuels problèmes de compatibilité entre les solutions- Les mises à jour et les notifications provenant de multiples fournisseurs peuvent être complexes à gérer- Plusieurs abonnements à suivre et à renouveler- Différentes équipes dassistance à contacter en cas de problèmes- Vulnérabilité des appareils au moment du renouvellement des abonnementsIl ny a pas de réponse unique. Si la solution tout-en-un est plus pratique, le choix dun fournisseur fiable et réputé reste primordial. Gardez à lesprit quune approche multicouche est toujours préférable : assurez-vous de mettre en place plusieurs solutions. De plus, veillez à éviter les interruptions de protection entre les renouvellements  elles rendent vos appareils vulnérables. Quelle que soit lapproche que vous choisirez, agissez dès maintenant pour protéger vos appareils et vos données contre les cybermenaces, toujours plus nombreuses.Bitdefender, une entreprise européenne spécialisée dans les technologies de cybersécurité, développe et fournit des produits et services de cybersécurité, notamment des logiciels antivirus, des solutions de sécurité des terminaux, des services de détection et de réponse gérés, la protection de l'identité et la confidentialité en ligne pour les particuliers et les entreprises. Les solutions proposées par Bitdefender permettent de se protéger contre les arnaques, les escroqueries en ligne et toutes les menaces du web.Actuellement, Bitdefender propose des réductions pour son offre Bitdefender Premium Security. Selon Bitdefender, cette solution tout-en-un procure une protection primée contre les menaces numériques (y compris les fraudes avancées), avec VPN illimité pour une navigation privée, gestionnaire de mots de passe et contrôle des violations de messagerie. Si habituellement, l'offre est 109  annuel pour 5 appareils, actuellement, vous pouvez en bénéficier à 55 avec 50% de réduction.Parmi les avantages, on peut citer :- Sécurité des appareils : Multiplateforme Windows®, macOS®, Android, iOS®; Protection efficace contre les virus, les malwares et les ransomwares, plusieurs fois primée; Cryptomining Protection ; Dispositif innovant de protection des e-mails ; Scam Protection Pro AI Powered- Confidentialité : Password Manager 1x , Trafic VPN illimité1x, Choisissez parmi plus de 4000 serveurs répartis dans plus de 50 pays, Bloqueurs de publicités et de trackers à l'échelle du système- Protection de l'identité : Détection des violations de données