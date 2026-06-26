La Fondation Linux lance l'initiative Akrites, qui vise à coordonner la divulgation et la correction des vulnérabilités des logiciels open source, alors que l'IA accélère la découverte de ces vulnérabilités

Alors que l'intelligence artificielle (IA) accélère la détection des failles de sécurité, augmentant ainsi le risque d'une exploitation plus rapide, la Fondation Linux a lancé Akrites, une nouvelle initiative destinée à coordonner la divulgation et la correction des vulnérabilités au sein des projets open source. Soutenue par plusieurs grandes entreprises technologiques et organisations open source telles que Google, Anthropic ou l'OpenSSF, Akrites mettra en place un modèle de réponse coordonné ainsi qu'une équipe d'intervention en cas d'incident de sécurité, afin d'améliorer le déploiement des correctifs et la gestion des vulnérabilités avant leur divulgation publique.
La Fondation Linux (LF) est une organisation à but non lucratif créée en 2000 afin de soutenir le développement de Linux et les projets de logiciels libres. Elle a fusionné avec le Free Standards Group en 2007. Depuis, la fondation a évolué pour promouvoir des projets open source au-delà du système d'exploitation Linux, en tant que « fondation des fondations » qui héberge une grande variété de projets couvrant des domaines tels que le cloud, les réseaux, la blockchain et le matériel informatique.
La Fondation Linux, en collaboration avec une large coalition d'entreprises technologiques, d'institutions financières et d'organisations open source, lance l'initiative Akrites. Selon les organisateurs, l'IA a accéléré le rythme de découverte des vulnérabilités dans les logiciels open source à un point tel que le processus actuel de signalement et de correction des failles de sécurité n'est plus suffisant.
À loccasion de ce lancement, les participants ont publié une lettre ouverte commune intitulée « Nous dépendons tous de lopen source. Nous le défendrons ensemble ». Ils y affirment que la sécurité des projets open source largement utilisés ne peut désormais être assurée que par une approche coordonnée.
Parmi les fondateurs figurent notamment Amazon Web Services, Anthropic, Cisco, Google, IBM, Microsoft, GitHub, NVIDIA, OpenAI, Red Hat, Vodafone et JPMorgan Chase. Des organisations telles que lOpenSSF, la CNCF, lOpenInfra Foundation et la Rust Foundation participent également à cette initiative.
Coordonner la sécurité open source face à l'accélération des vulnérabilités liées à l'IA
Selon la Fondation Linux, l'open source constitue le fondement des systèmes dans des secteurs tels que la finance, la santé, l'énergie, les télécommunications, les transports et les services publics. Parallèlement, l'émergence de modèles d'IA avancés permet de détecter les vulnérabilités beaucoup plus rapidement qu'auparavant.
Alors quauparavant, les chercheurs en sécurité avaient besoin de plusieurs semaines pour détecter une vulnérabilité grave dans un grand projet open source, un modèle dIA selon les organisateurs de linitiative est désormais capable dy parvenir en quelques minutes seulement. Cela permet non seulement de réduire le délai entre la découverte et lexploitation de la faille, mais aussi dabaisser la barrière technique pour les pirates cherchant à exploiter de telles vulnérabilités.
Avec Akrites, la Fondation Linux vise à éviter que des dizaines dentreprises nanalysent indépendamment le même logiciel et ninondent les équipes de maintenance de rapports distincts. Selon les initiateurs de cette initiative, cela entraîne une duplication des efforts, des correctifs contradictoires et des retards inutiles.
L'initiative met donc en place un point de coordination central et une équipe commune d'intervention en cas d'incident de sécurité (SIRT). Cette équipe est destinée à servir de point de contact unique pour les équipes de maintenance et à coordonner la gestion des vulnérabilités avant leur divulgation publique.
L'organisation insiste sur sa volonté de collaborer avec les développeurs d'origine des projets. Les mises à jour de sécurité doivent, dans la mesure du possible, être réintégrées dans le code source du projet d'origine. Lorsqu'un projet open source essentiel ne dispose plus de mainteneurs actifs, Akrites entend jouer temporairement le rôle de « mainteneur de dernier recours » afin de garantir que les mises à jour de sécurité continuent d'être mises à disposition.
Mettre l'accent sur le déploiement rapide de correctifs pour lutter contre les failles de sécurité exploitées par l'IA
Les initiateurs du projet souhaitent non seulement se concentrer sur le développement de correctifs, mais aussi sur leur mise en uvre plus rapide. Dès quune mise à jour de sécurité est rendue publique, les pirates peuvent utiliser lIA pour analyser rapidement la vulnérabilité sous-jacente et développer un code dexploitation. Cest pourquoi Akrites souhaite collaborer plus étroitement avec les administrateurs dinfrastructures critiques afin de déployer les mises à jour de sécurité aussi rapidement que possible.
Le financement initial de cette initiative provient dAlpha-Omega, un fonds de la Fondation Linux dédié à la sécurité des projets open source critiques. Par ailleurs, les organisations participantes apportent leur contribution sous forme de développeurs, de spécialistes de la sécurité et de ressources financières. La Fondation Linux invite également dautres organisations à rejoindre Akrites.
L'annonce de l'initiative Akrites intervient alors que la Fondation Linux poursuit la structuration de nouveaux cadres de collaboration technologique. En mars 2026, l'organisation a annoncé le lancement de l'OCUDU Ecosystem Foundation, destinée à accélérer l'innovation open source dans le domaine de l'AI-RAN. Cette initiative vise à mettre en place un centre de collaboration dédié à la création, à la mise à l'échelle et au maintien des actifs techniques du projet OCUDU, ainsi qu'à leur exploitation, afin d'établir une plateforme de référence pour les réseaux d'accès radio (RAN), y compris les algorithmes et solutions basés sur l'IA.
Annonce de l'initiative Akrites par la Fondation Linux
Le 25 juin 2026, la Fondation Linux a annoncé sur son site le lancement d'une nouvelle initiative, Akrites, qui permet de coordonner la divulgation et la correction des vulnérabilités des logiciels open source. L'annonce est présentée ci-dessous :
« La Fondation Linux, organisation à but non lucratif qui favorise linnovation à grande échelle grâce à lopen source, a annoncé aujourdhui le lancement dAkrites, une initiative sectorielle coordonnée visant à renforcer la sécurité des logiciels open source les plus critiques au monde à lère de la détection des vulnérabilités assistée par lIA. Soutenue par lengagement de ses membres fondateurs Amazon Web Services, Anthropic, Chainguard, Cisco, Citi, Endor Labs, Ericsson, Google, IBM, JPMorgan Chase, Microsoft, GitHub et NVIDIA, OpenAI, RapidFort, Red Hat, la Rust Foundation, Sonatype, Vodafone et Zscaler, cette initiative rassemble de grandes entreprises technologiques, des laboratoires dIA, des institutions financières et des éditeurs de solutions de sécurité autour dune mission commune : coordonner la correction des vulnérabilités dans les projets open source largement utilisés avec les mainteneurs en amont, avant que ces vulnérabilités ne puissent être exploitées.
Les logiciels open source sont au cur de pratiquement toutes les composantes de léconomie numérique moderne, du secteur bancaire à la santé, en passant par lénergie, les transports, les télécommunications et les administrations publiques. Akrites facilite la coordination entre les acteurs du secteur afin de soutenir et de protéger les utilisateurs dinfrastructures critiques et les consommateurs de l'open source. Auparavant, la détection et la correction de failles graves dans les logiciels open source exigeaient un niveau dexpertise comparable tant de la part des attaquants que des défenseurs. Aujourdhui, des modèles dIA de pointe peuvent analyser un projet open source majeur et mettre en évidence ses vulnérabilités en quelques minutes. Une fois que ces capacités seront largement accessibles, les acteurs malveillants qui ne disposaient pas auparavant de lexpertise technique nécessaire pour mener des attaques sophistiquées disposeront des outils dont ils ont besoin pour le faire rapidement.
Pour marquer ce lancement, les signataires fondateurs ont publié une lettre ouverte commune adressée au secteur des technologies, intitulée « Nous dépendons tous de lopen source. Nous le défendrons ensemble ».
Par le passé, la réponse en matière de sécurité reposait sur un ensemble disparate dorganisations travaillant souvent de manière indépendante sur les mêmes problèmes, diffusant parfois des correctifs contradictoires ou submergeant les mainteneurs de signalements redondants. Akrites change ce modèle. Cette initiative offre un espace unique et fiable pour la coordination, la correction et la divulgation, avec une équipe SIRT commune qui sert de partenaire fiable aux mainteneurs, plutôt quun déluge de rapports non coordonnés. Akrites sengage à collaborer avec les infrastructures critiques pour faciliter le déploiement des correctifs avant que les systèmes vulnérables ne puissent être ciblés.
La confidentialité est au cur de cette initiative. Les corrections de bogues sont réintégrées dans le dépôt dorigine de chaque projet, selon les conditions fixées par les mainteneurs. Lorsquun paquet critique na pas de mainteneur actif, Akrites fera office de mainteneur de dernier recours afin que les corrections apportées à la dernière version parviennent à tous en temps utile. Linitiative assurera également la coordination avec les efforts menés par les pouvoirs publics, afin que les acteurs publics et privés agissent de concert.
Alpha-Omega, un fonds géré par la Fondation Linux, apportera un financement de démarrage pour soutenir Akrites. Les autres organisations qui apportent des ressources techniques ou un financement en faveur de la sécurité des logiciels open source critiques sont invitées à participer. Pour en savoir plus ou pour rejoindre l'initiative, rendez-vous sur https://akrites.org. »
Lettre ouverte adressée au secteur des technologies
Le texte intégral de la lettre ouverte adressée par les fondateurs de l'initiative Akrites au secteur des technologies est présenté ci-dessous :
« Depuis des décennies, lopen source est lune des grandes réussites de la technologie : des logiciels que nous avons créés ensemble et dont nous sommes devenus totalement dépendants. Aujourdhui, ce code est à la base des infrastructures et des services essentiels mondiaux dont les gens dépendent au quotidien : le secteur bancaire, les télécommunications, les services publics et bien dautres encore fonctionnent grâce aux mêmes bibliothèques open source. Au fil des ans, le secteur a intégré lopen source dans lensemble de ses piles technologiques.
Mais le monde qui lentoure a changé. Lintelligence artificielle a bouleversé léquilibre qui existait auparavant entre attaquants et défenseurs, modifiant ainsi les enjeux liés à la facilité dutilisation et à la réutilisation des logiciels. Auparavant, il fallait plusieurs semaines à un expert pour détecter une vulnérabilité grave dans un grand projet open source. Aujourdhui, une machine y parvient en quelques minutes, et souvent, le modèle dIA identifie plusieurs vulnérabilités en un seul passage. Cette même capacité dIA qui peut contribuer à renforcer la sécurité de nos logiciels risque, entre de mauvaises mains, de transformer la découverte de vulnérabilités en un véritable flux continu. En conséquence, cela a déjà accéléré le cycle à un rythme qui dépasse rapidement la capacité des mainteneurs à corriger ces vulnérabilités. Il ne sagit pas dun risque futur théorique. Cest la réalité actuelle de chaque système dont nous sommes responsables.
Nous annonçons aujourdhui un plan visant à remédier à ce problème dans les logiciels open source critiques : Akrites est la plus grande initiative coordonnée de lhistoire visant à créer des systèmes et à déployer des outils qui tirent parti de la force collective de la communauté pour renforcer la sécurité de tous. Nous sommes rejoints par Amazon Web Services, Anthropic, Chainguard, Cisco, Citi, Endor Labs, Ericsson, Google, IBM, JPMorgan Chase, Microsoft, GitHub, NVIDIA, OpenAI, RapidFort, Red Hat, la Rust Foundation, Sonatype, Vodafone et Zscaler afin didentifier, de corriger et de divulguer de manière responsable les vulnérabilités des logiciels open source critiques, et de renforcer la sécurité des infrastructures critiques qui en dépendent.
Une part importante et croissante des technologies et des logiciels open source mondiaux dont nous dépendons est construite à partir des mêmes composants, comporte les mêmes défauts latents et est désormais exposée à une détection de plus en plus rapide. Aucun fournisseur ne dispose de remparts suffisamment hauts pour faire de ce problème celui de quelquun dautre.
Auparavant, la gestion des incidents de sécurité et la divulgation des failles impliquaient un ensemble disparate dorganisations et déquipes, travaillant souvent sur les mêmes problèmes et publiant parfois des correctifs contradictoires ou des rapports multiples. Dans ce nouvel environnement, agir sans coordination ne fera quaggraver le problème et faire perdre un temps précieux.
Lorsque des dizaines dentreprises analysent indépendamment la même bibliothèque et soumettent chacune un rapport, nous submergeons les mainteneurs sous un déluge dinformations. Chaque acteur supplémentaire détenant une vulnérabilité non corrigée augmente le risque quelle soit divulguée avant quun correctif ne soit disponible, ce qui accroît le risque pour nous tous. Nous laffirmons donc clairement : nous dépendons tous de lopen source, et nous le défendrons tous ensemble.
Akrites incarne notre engagement à agir différemment et en amont, là où se trouvent les mainteneurs et où nous pouvons répondre de manière proactive à cette nouvelle réalité. Cette approche offre un espace unique, confidentiel et fiable pour coordonner la détection, la correction et la divulgation, en égalant, voire en surpassant, la rapidité des attaquants aidés par lIA. Une équipe dédiée et partagée de réponse aux incidents de sécurité offre aux mainteneurs un partenaire unique et prévisible, au lieu dune centaine de rapports disparates.
Alors quAkrites intervient en amont pour corriger les projets à la source, nous nous engageons à soutenir les efforts en aval visant à sécuriser les infrastructures critiques avant quelles ne puissent être exploitées. Lorsque des correctifs sont rendus publics, les adversaires sont capables dutiliser lIA pour procéder rapidement à une ingénierie inverse des vulnérabilités sous-jacentes, développer des exploits et lancer des attaques. Le succès de nos efforts se mesurera donc au déploiement des correctifs, et non à leur publication. Nous travaillerons en partenariat avec les propriétaires et les opérateurs dinfrastructures critiques, les initiatives de la société civile et les gouvernements, à mesure quils renforcent leur coordination pour atteindre ces objectifs.
La confidentialité nest pas négociable : une faille non divulguée dans un paquet largement déployé constitue, en effet, une arme, et le programme est conçu avant tout pour empêcher les fuites. Les correctifs sont réintégrés dans chaque projet, en collaboration avec les mainteneurs. Les ressources techniques et autres capacités fournies par les participants à Akrites contribuent à cet effort. De plus, lorsquun logiciel critique na plus de mainteneur, Akrites interviendra en tant que mainteneur de dernier recours afin quun correctif puisse tout de même parvenir à tous en temps voulu. Nous nous alignerons également sur les efforts du gouvernement afin que les acteurs publics et privés agissent de concert, plutôt que de manière disparate.
Les participants à Akrites apporteront des ressources dingénierie, travailleront à lélaboration et à la diffusion des correctifs, ou financeront les ingénieurs qui sen chargent. Certaines entreprises ont déjà apporté une contribution considérable. La réalité est que, collectivement, nous devons contribuer davantage.
Aujourdhui, les signataires sengagent à mobiliser des ressources concrètes des compétences en ingénierie, une expertise en matière de sécurité et des moyens financiers afin de renforcer la sécurité des logiciels que nous partageons. Nous avons bénéficié du travail remarquable accompli par les mainteneurs au fil des décennies. Dans le cadre de notre responsabilité et de notre engagement envers lopen source, nous allons relever ce défi ensemble, en tant que partenaires, afin dassurer la sécurité de chacun dentre nous.
Nous avons aujourdhui loccasion de prendre les devants face à la nouvelle réalité des risques de sécurité liés à lopen source, mais cette occasion ne durera pas éternellement. Ensemble, nous pouvons faire face à ces nouveaux risques tout en laissant derrière nous un héritage de soutien et dengagement envers lopen source qui garantira la sécurité des systèmes technologiques mondiaux pour les années à venir.
Corrigeons ensemble les failles du patrimoine commun. »
Témoignages de soutien à linitiative Akrites
« Les modèles dIA de pointe ont permis aux responsables de la sécurité de détecter et de corriger les vulnérabilités des logiciels open source à une vitesse et à une échelle jusqualors inimaginables. Il sagit là dune opportunité considérable pour les responsables de la sécurité, et Akrites nous permet de la saisir ensemble. Les mainteneurs méritent un partenariat coordonné, et non un déluge de rapports. AWS sengage à sécuriser les projets dont dépendent nos clients et à construire cette infrastructure partagée aux côtés de la communauté. » Matt Wilson, vice-président et ingénieur émérite, Amazon Web Services
« Les projets open source constituent, dans leur ensemble, le fondement dune grande partie dInternet, et le modèle actuel de divulgation coordonnée nest plus à la hauteur de la rapidité avec laquelle lIA est désormais capable de détecter les vulnérabilités. Pour prendre les devants, le secteur doit coordonner ses efforts en matière de découverte des failles et mettre en place des correctifs en amont, avant que celles-ci ne soient divulguées et exploitées. Des initiatives telles quAkrites favorisent ce niveau de coordination à léchelle et à la vitesse quexige la situation actuelle. » Jason Clinton, directeur adjoint de la sécurité de linformation, Anthropic
« La solidité de la chaîne dapprovisionnement logicielle dépend entièrement de la qualité de ses sources en amont, et nous constatons à quel point cette couche est en réalité fragile. À mesure que lIA détectera davantage de vulnérabilités, le secteur sempressera de les corriger. Sans coordination, ces correctifs se disperseront entre différents correctifs et branches, et les mainteneurs seront débordés, injoignables ou nauront pas touché à un projet depuis des années. Akrites offre au secteur un moyen coordonné de corriger les vulnérabilités en amont avant quelles ne soient exploitées, tout en laissant le contrôle aux mainteneurs. Il sagit désormais de sassurer quil y ait toujours quelquun à lautre bout pour les repérer. » Dan Lorenc, PDG et cofondateur de Chainguard
« Autrefois, il fallait des semaines à un expert pour détecter une vulnérabilité grave dans un logiciel open source. Aujourdhui, une machine y parvient en quelques minutes. Lorsque les mainteneurs perdent cette course, tout le monde en pâtit. Aucune entreprise, aucun mainteneur et aucun gouvernement ne peut combler cette lacune à lui seul. Cest pourquoi Cisco met à la disposition dAkrites son infrastructure réseau, son expertise en matière de sécurité et ses décennies de contribution à lopen source : car les défenseurs ne peuvent pas se permettre de perdre, et on ne peut pas laisser les mainteneurs se débrouiller seuls. » Vijoy Pandey, vice-président senior et directeur général dOutshift by Cisco
« Les progrès réalisés dans le domaine des modèles dIA ont considérablement réduit les efforts nécessaires pour détecter et exploiter les vulnérabilités. En partenariat avec la Fondation Linux et le projet Akrites, Citi sengage à soutenir lécosystème open source en contribuant à la mise en place dun cadre permettant didentifier et de corriger les vulnérabilités, ainsi que de partager les correctifs proposés. Axée sur la sécurisation des infrastructures critiques, cette initiative constitue un élément clé de nos efforts visant à aider le secteur à atténuer les menaces émergentes. » Al Tarasiuk, directeur de la sécurité des systèmes dinformation, Citi
« Depuis des années, nous sommes convaincus que la difficulté ne réside pas dans la détection des vulnérabilités, mais bien dans leur correction. Lintelligence artificielle a rendu cet écart impossible à ignorer. Sur les milliers de vulnérabilités open source validées qui ont été mises au jour ces derniers mois, moins de 5 % ont fait lobjet dun correctif. Endor Labs est membre fondateur dAkrites, car cette initiative est conçue pour apporter la réponse dont nous avons besoin aujourdhui : une correction coordonnée en amont, gérée en toute confidentialité, sous le contrôle des mainteneurs, afin quun correctif fiable parvienne à tous ceux qui dépendent de ce code. » Varun Badhwar, PDG et cofondateur dEndor Labs
« La découverte des vulnérabilités s'effectue désormais à un rythme qui submerge tant les mainteneurs des projets open source que les utilisateurs qui s'appuient sur eux. Le manque de coordination dans le signalement, la correction et la divulgation de ces vulnérabilités crée des frictions, mettant ainsi en péril l'ensemble de l'écosystème. Aucune organisation ne peut résoudre ce problème à elle seule. C'est pourquoi Ericsson rejoint Akrites en tant que membre « Premier », apportant des moyens financiers et des compétences à un effort commun visant à garantir la sécurité et la pérennité des logiciels open source. » Mikko Karikytö, directeur de la sécurité des produits chez Ericsson
« Alors que lIA accélère à la fois lampleur et la rapidité de la détection des vulnérabilités, la protection de lécosystème open source nécessite une réponse tout aussi rapide et coordonnée. En rejoignant Akrites, nous associons lengagement de longue date de Google en faveur de la sécurité open source à une expertise à léchelle du secteur afin de garantir que les vulnérabilités soient détectées, corrigées et divulguées de manière responsable avant quelles ne puissent être exploitées. Protéger les logiciels qui font fonctionner les infrastructures critiques mondiales est essentiel pour préserver la confiance dans notre avenir numérique. » Heather Adkins, vice-présidente de lingénierie de la sécurité chez Google
« Lopen source est au cur des systèmes sur lesquels nous comptons au quotidien : il fait fonctionner tout, des banques aux hôpitaux, en passant par les réseaux électriques et les plateformes dIA. Alors que les avancées de pointe en matière dIA accélèrent la découverte des vulnérabilités, le risque est devenu trop important pour quune seule organisation puisse y faire face seule. Cest pourquoi une approche écosystémique est essentielle : elle rassemble la communauté, les fournisseurs de technologies et les entreprises afin de garantir que les vulnérabilités soient corrigées à la vitesse requise aujourdhui. » Jamie Thomas, responsable de la sécurité dentreprise chez IBM
« LIA a considérablement réduit le délai entre la découverte dune vulnérabilité et son exploitation, le ramenant quasi en temps réel, ce qui signifie que nous devons également réduire le délai entre la correction et le déploiement. Cest pourquoi, chez JPMorgan Chase, nous contribuons à mettre en place cette initiative visant à mesurer le succès du déploiement des correctifs, et non celui de leur publication. Nous soutenons un mécanisme qui permet aux opérateurs en aval des infrastructures critiques de sassurer que les correctifs parviennent aux systèmes réels avant que les attaquants ne puissent transformer les divulgations en exploits. Et en amont, nous devons aux mainteneurs un signal unique et fiable : des vulnérabilités confirmées, des correctifs proposés et rigoureusement testés, ainsi quun partenaire prévisible en qui ils peuvent avoir confiance, plutôt quun déluge de rapports redondants et contradictoires. » Pat Opet, directeur de la sécurité de linformation, JPMorganChase
« OpenSSF et Alpha-Omega ont démontré ce quil est possible de réaliser lorsque le secteur sunit pour renforcer la sécurité de lopen source. Fort de notre expérience en tant que cofondateurs de ces organisations, nous avons créé Akrites afin de répondre au tournant décisif que représente la détection et la défense contre les vulnérabilités alimentées par lIA. En tant que membres fondateurs, Microsoft et GitHub apporteront leur expertise, leurs ressources et leurs technologies dIA pour aider à identifier et à corriger de manière responsable les vulnérabilités au sein de lécosystème des logiciels open source dont dépendent les clients et les organisations. » Mark Russinovich, directeur technique dAzure, directeur adjoint de la sécurité de linformation et Technical Fellow chez Microsoft
« La transparence et la collaboration ouverte sont les principes qui permettent à la communauté de la cybersécurité dassurer la sécurité des infrastructures depuis des décennies. À lère de lIA, ces fondements open source nont jamais été aussi essentiels. LIA open source est le moteur de linnovation américaine et lun de nos outils les plus puissants pour déployer lIA avec la sécurité, la confiance et la transparence nécessaires pour alimenter cette révolution industrielle. » David Reber, directeur de la sécurité, NVIDIA
« Le monde fonctionne grâce à lopen source, et assurer sa sécurité est pour nous, chez OpenAI, un engagement à long terme. À travers Patch the Planet, nous mettons nos modèles et nos ressources au service dinitiatives menées par des experts qui aident les mainteneurs à valider les problèmes et à mettre en place des correctifs. Nous sommes fiers de participer à Akrites afin de renforcer la coordination au sein du secteur et de contribuer à la protection des logiciels dont nous dépendons tous. » Clint Gibler, responsable de la cybersécurité, OpenAI
« Lopen source ne fonctionne que si nous veillons à ce que le travail reste ouvert, en amont, et accessible à tous ceux qui en dépendent. La réponse à la crise des vulnérabilités liée à lIA ne consiste pas à fragmenter lécosystème derrière des barrières propriétaires ni à transformer les fondations communautaires en produits fermés. Il faut une remédiation coordonnée qui préserve lintégrité du logiciel dorigine, collabore avec les mainteneurs et restitue les correctifs au bien commun. Nous sommes fiers de soutenir linitiative Akrites, qui correspond à notre conviction de renforcer lécosystème open source de lintérieur, daider les organisations à réduire les risques sans modifications inutiles du code, et de rendre les logiciels que nous partageons tous plus sûrs pour chacun. » Mehran Farimani, PDG, RapidFort
« Lopen source est le fondement de linnovation logicielle moderne. La défense de ce fondement nécessite une réponse coordonnée de la communauté en amont, capable de faire face aux menaces à grande échelle. La participation de Red Hat à Akrites vise à renforcer cet écosystème en amont. En collaborant ouvertement pour identifier et corriger les vulnérabilités à la source, nous contribuons à bâtir une chaîne dapprovisionnement logicielle plus résiliente pour lensemble du secteur. » Chris Wright, directeur technique et vice-président senior de lingénierie mondiale chez Red Hat
« Depuis trop longtemps, la bonne volonté et le sens des responsabilités des mainteneurs en amont sont considérés comme acquis dans les processus de réponse aux incidents de sécurité. Akrites promet une coordination efficace avec ces mainteneurs, un soutien financier et une assistance à temps plein pour identifier, corriger et divulguer les failles de sécurité de manière responsable, ainsi quun engagement sincère de la part des entreprises les plus influentes des secteurs de la technologie et de la finance pour résoudre ce problème. La Fondation Rust se réjouit de collaborer avec Akrites afin de développer une sécurité adaptée à lavenir. » Rebecca Rumbul, directrice générale et PDG de la Rust Foundation
« Sonatype observe chaque jour le graphe des dépendances du monde moderne. Un seul composant vulnérable peut se retrouver au cur des systèmes de milliers dorganisations, ce qui signifie quun seul correctif en amont peut réduire le risque dans tout un écosystème. LIA peut certes faciliter considérablement la détection des vulnérabilités, mais elle ne rend pas automatique la correction coordonnée. Akrites est important car il offre au secteur un moyen confidentiel de mener ce travail en collaboration, en amont, avant que la même faille ne se traduise par des milliers dincidents distincts. » Brian Fox, cofondateur et directeur technique de Sonatype, et responsable de Maven Central
« Compte tenu de la capacité croissante de lIA à accélérer la détection des vulnérabilités, le moment est venu de nous unir et dinvestir des ressources pour protéger les logiciels open source critiques dont dépendent les télécommunications et de nombreux autres secteurs. En tant que membre fondateur, Vodafone sest engagé à apporter à la fois son expertise et son soutien financier à Akrites. Cette initiative commune permettra de mettre en place une approche coordonnée à léchelle du secteur afin didentifier et de corriger de manière responsable les vulnérabilités des logiciels qui font fonctionner les systèmes dont dépend le monde entier. » Paul Hopkins, directeur de la stratégie et de larchitecture cyber et informatique, Vodafone
« LIA a bouleversé la vitesse des attaques et des défenses. Les vulnérabilités peuvent désormais être détectées à la vitesse des machines, ce qui signifie que les défenseurs doivent agir tout aussi rapidement. Akrites contribue à transformer cette vitesse en un avantage pour lécosystème open source en identifiant les problèmes plus tôt, en coordonnant les mesures correctives de manière responsable et en diffusant les correctifs en amont. Zscaler est fier den faire partie. » Deepen Desai, vice-président exécutif et directeur de la sécurité chez Zscaler
Sources : Fondation Linux, Lettre ouverte adressée au secteur technologique
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