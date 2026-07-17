62 % des dirigeants français veulent durcir la réglementation cyber, et la France est championne d'Europe en matière de création de postes de Chief AI Officer, d'après Cohesity

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La directive NIS2 prend du retard dans son implémentation en France et le Cyber Resilience act a débuté son entrée en application depuis juin dernier. C'est dans ce contexte que Cohesity dévoile une étude qui met en évidence une position singulière des entreprises françaises face à la réglementation cyber. Cette étude réalisée auprès de 300 PDG d'entreprises de plus de 500 employés en France, Allemagne et Royaume-Uni, révèle un paradoxe français : 62 % des dirigeants français réclament un durcissement de la réglementation cyber, soit près du double du Royaume-Uni (34 %) et de l'Allemagne (34 %). Pourtant, 36 % estiment que le soutien gouvernemental en matière de cyber-résilience est insuffisant, un taux également supérieur à leurs voisins européens.L'étude révèle aussi que la France est championne d'Europe en matière de création de postes de Chief AI Officer (26 % contre 11 % au UK et 4 % en Allemagne), illustrant une réorganisation profonde de la gouvernance face aux menaces cyber. Pour Olivier Savornin, Vice-Président Europe chez Cohesity «Alors que la directive NIS2 est entrée en vigueur en janvier 2026, imposant des obligations strictes aux entreprises de plus de 50 salariés, les organisations françaises se distinguent par leur appétit pour un cadre réglementaire encore plus contraignant. Seulement 31 % des répondants français jugent la réglementation actuelle « réaliste et atteignable » (contre 57 % au Royaume-Uni et 44 % en Allemagne). Un paradoxe, étant donné quils sont le double de répondants à vouloir renforcer la réglementation.Cette demande intervient dans un contexte ou la grande majorité (81 %) des répondants français déclarent que la menace constante de cyberattaques impacte leur stress et leur bien-être. Par ailleurs, 35 % des répondants français citent la responsabilité légale comme l'une de leurs principales préoccupations personnelles en cas de cyberattaque, soulignant l'importance d'un cadre juridique clair et protecteur.Malgré cette volonté d'un encadrement renforcé, 36 % des dirigeants estiment que les entreprises ne reçoivent pas un soutien suffisant et facilement accessible de la part du gouvernement ou des organismes publics en matière de cyber-résilience et de restauration après ransomware. Ce taux est supérieur à celui du Royaume-Uni (29 %) et de l'Allemagne (24 %).», explique Olivier Savornin, Vice-Président Europe chez Cohesity. «Face à ces enjeux, les organisations françaises se distinguent également par leurs choix de gouvernance. La France affiche le taux le plus élevé d'entreprises ayant confié la responsabilité de la politique d'intégration de l'IA à un Chief AI Officer (CAIO) : 26 %, contre seulement 11 % au Royaume-Uni et 4 % en Allemagne. Cette création massive de postes dédiés à l'IA illustre la volonté des entreprises françaises de structurer leur réponse face à l'évolution rapide des menaces.De même, 35 % des répondants français désignent le RSSI comme le premier interlocuteur en cas de cyberattaque, le taux le plus élevé des trois pays européens étudiés (21 % au Royaume-Uni et 9 % en Allemagne). Cette centralisation de la responsabilité cyber rajoute une pression supplémentaire autour du RSSI.», poursuit Olivier Savornin. «Cohesity recommande aux organisations de mettre en place une plateforme de sécurité des données unifiée et alimentée par l'IA, permettant de protéger, détecter, répondre et se remettre des menaces avec rapidité et intégrité dans un cadre Zero Trust, tout en s'appuyant sur un écosystème de soutien public et privé pour renforcer leur résilience collective.Cohesity protège, sécurise et fournit des informations sur les données mondiales. En tant que leader de la sécurité des données basée sur l'IA, Cohesity aide les organisations à renforcer leur résilience, à accélérer la récupération et à réduire les coûts informatiques. Grâce à la sécurité Zero Trust et à l'IA/ML avancée, Cohesity Data Cloud est approuvée par des clients dans plus de 140 pays, dont 70 % du Global 500. Cohesity est également soutenue par des leaders du secteur tels que NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco et HPE.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?