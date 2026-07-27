Vous avez oublié votre mot de passe Google ? Désormais, un selfie peut suffire pour vous connecter; ces vidéos permettent aussi de créer des avatars IA ou de vérifier votre âge

Découvrez la connexion par selfie : une nouvelle façon simple d'accéder à votre compte Google



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Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée de «» par la BBC, et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est souvent décrite comme une entreprise du secteur des «».Récemment, Google a présenté une nouvelle option de connexion par selfie pour la récupération des comptes Google. Elle offre aux utilisateurs de Google un moyen alternatif d'accéder à leurs comptes, en complément des clés d'accès, des contacts de récupération et d'autres méthodes de connexion. Pour créer une vidéo «», vous devez regarder l'appareil photo de votre appareil, puis suivre les instructions de Google afin d'effectuer une série de mouvements de tête permettant de capturer plusieurs angles. La vidéo est enregistrée sur votre compte et peut être utilisée ultérieurement si vous en avez besoin.Google recommande aux utilisateurs de configurer plusieurs méthodes de connexion afin déviter de perdre laccès à leur compte. Grâce à la vidéo selfie, vous pouvez enregistrer un selfie pour accéder à votre compte si vous navez pas accès à votre adresse e-mail ou à un appareil de confiance. Google compare votre nouvelle vidéo selfie à celle enregistrée sur le compte pour vous accorder laccès. Plusieurs niveaux de sécurité sont mis en place pour empêcher les tentatives dusurpation didentité, telles que les photos et vidéos générées par lIA.Google précise que les vidéos de selfie sont chiffrées et stockées en toute sécurité, et quelles ne sont utilisées que pour vous aider à vous connecter à votre compte, sauf si vous choisissez de «». Les vidéos peuvent être supprimées à tout moment. Les vidéos «» ont déjà fait l'objet de tests au Brésil. Cette fonctionnalité est réservée aux comptes Google ; elle ne fonctionne pas avec les comptes Workspace, les comptes enfants ni les comptes inscrits au Programme de protection avancée.Voici la nouvelle méthode de connexion par selfie de Google :La vidéo «» vous offre davantage d'options pour vous connecter, notamment si vous vous retrouvez bloqué hors de votre compte ou si vous n'avez pas accès à votre téléphone ou à votre ordinateur habituel.Votre compte Google contient de nombreuses informations précieuses, quil sagisse de photos qui vous sont chères, de-mails importants ou de documents essentiels. Nous veillons en permanence à ce que ces informations restent confidentielles, sécurisées et facilement accessibles pour vous. Cest pourquoi nous vous recommandons de configurer plusieurs méthodes de connexion. Aujourdhui, nous ajoutons un nouveau moyen de vous connecter : la vidéo selfie.La vidéo de selfie est une nouvelle façon d'accéder à votre compte, qui vous offre davantage d'options si jamais vous vous retrouvez bloqué ou si vous n'avez pas accès à votre téléphone ou à votre ordinateur habituel.La configuration d'une vidéo de selfie est simple : il vous suffit de regarder la caméra de votre appareil et d'effectuer quelques brefs mouvements de tête guidés pour capturer plusieurs angles. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter par la suite, il vous suffit de prendre un autre selfie pour retrouver l'accès à votre compte. La vidéo de selfie compare la nouvelle vidéo à celle que vous avez enregistrée afin de confirmer qu'il s'agit bien de vous et de vous aider à retrouver l'accès à votre compte.Votre vidéo de selfie vous appartient et vous en avez le contrôle. Elle est enregistrée et stockée en toute sécurité avec votre consentement, et vous pouvez la supprimer à tout moment depuis votre compte Google. Elle sert uniquement à vous aider à vous connecter, sauf si vous choisissez de la partager à dautres fins. Votre vidéo de selfie est chiffrée au repos, ce qui signifie quelle est stockée en toute sécurité même lorsquelle nest pas utilisée.Lorsque vous utilisez un selfie pour vous connecter, nous mettons en uvre plusieurs niveaux de sécurité afin de prévenir les tentatives dusurpation didentité, telles que lutilisation de fausses photos et vidéos (par exemple, les «»). Par exemple, nous comparons votre vidéo au selfie que vous avez enregistré et vous demandons deffectuer des mouvements simples pour prouver quil sagit dune vidéo en direct. Nous appliquons également nos pratiques de sécurité standard pour détecter et prévenir les tentatives de connexion suspectes.Pensez-vous que cette méthode de connexion est fiable et sécurisée ?Quel est votre avis sur le sujet ?