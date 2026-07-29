En janvier 2025, un militant écologiste d'Atlanta nommé Sam Tunick a été intercepté par des agents des douanes américaines à l'aéroport. Les agents fédéraux ont exigé le mot de passe de son téléphone, qui fonctionnait sous GrapheneOS, un système d'exploitation ultra-sécurisé basé sur Android. En réponse, Sam Tunick a fourni un mot de passe de contrainte, une fonction spécifique qui efface de manière irréversible toutes les données de l'appareil.
Selon les avocats de Sam Tunick, les agents ont ignoré sa demande de parler à un avocat et ne lui ont pas lu ses droits Miranda. « Lorsque les agents ont saisi le mot de passe sur son téléphone portable, l'écran est devenu noir, a clignoté plusieurs fois et le téléphone a semblé redémarrer », indique un document judiciaire. L'incident divise : alors que certains défendent cette fonction de sécurité, d'autres accusent GrapheneOS de protéger les criminels.
« GrapheneOS est tout à fait légal. Nous navons aucune obligation daffaiblir les mesures de sécurité quil offre », a écrit le développeur du système d'exploitation dans un message posté sur X (ex-Twitter). « Les lois visant à le rendre illégal ou à exiger un affaiblissement de sa sécurité seraient inconstitutionnelles ».
Inculpation pour destruction de preuves et débat sur la vie privée
À la suite de cet événement, le gouvernement américain a déposé une plainte pénale contre Sam Tunick en novembre, l'accusant d'avoir sciemment détruit ou altéré l'autorité du gouvernement à saisir des biens sous son contrôle légal. L'activiste risque jusqu'à cinq ans de prison s'il est reconnu coupable, bien que ses avocats aient demandé la suppression des preuves au motif que les agents fédéraux de l'aéroport ont violé ses droits constitutionnels.
La Fondation GrapheneOS, l'organisation à but non lucratif derrière le projet, a publiquement défendu son logiciel. Elle rappelle que GrapheneOS offre diverses protections aux utilisateurs, telle qu'une minuterie de redémarrage automatique qui sécurise les données après une période d'inactivité. Néanmoins, elle avertit les utilisateurs qu'ils doivent réfléchir aux conséquences juridiques et physiques potentielles avant d'utiliser la fonction d'effacement.
Envoyé par Fondation GrapheneOS
Réactions des spécialistes en cybersécurité et de la communauté
Lors d'une audience le 20 juillet, Samuel Tunick a plaidé non coupable des chefs d'accusation portés contre lui. Matthew Dodge, avocat commis doffice fédéral au sein de léquipe juridique de Samuel Tunick, a déclaré à TechCrunch quil était extrêmement rare de voir cette loi fédérale utilisée dans un acte daccusation. Plusieurs experts en cybersécurité ont également indiqué navoir jamais vu de poursuites engagées de cette manière auparavant.
« Cest préoccupant, et cela donne limpression que GrapheneOS est par défaut considéré comme criminel », a déclaré Christophe Boutry, expert en cybersécurité et en surveillance. Lui et Bill Buddington, technologue senior à lElectronic Frontier Foundation, ont tous deux indiqué navoir jamais vu de cas similaire.
Marlon Kautz, membre de lAtlanta Solidarity Fund, a déclaré : « nous avons tous le droit de protéger nos données privées contre les perquisitions anticonstitutionnelles. Et nous devons le faire, surtout en cette période de montée de lautoritarisme ». Par ailleurs, Christophe Boutry, qui réside en France, a également indiqué que le cas de Samuel Tunick sinscrit dans la lignée des tendances observées dans des pays tels que la France et l'Espagne.
Dans ces pays, GrapheneOS a permis de contrecarrer les tentatives des autorités d'accéder aux téléphones de journalistes, d'avocats et d'opposants politiques. Par exemple, des rapports ont révélé qu'en Catalogne, en Espagne, la police a procédé au profilage de personnes possédant des téléphones Google Pixel, partant du principe quelles avaient installé GrapheneOS et quelles étaient des trafiquantes de drogue ou des membres de gangs.
« Ce sont nos téléphones et lÉtat na pas à nous dire comment les utiliser », note Christophe Boutry. Runa Sandvik, experte en cybersécurité, prévient que les autorités peuvent désormais arguer qu'il y a eu une destruction intentionnelle de données, et affirme qu'il est donc largement préférable de « ne pas avoir ces données sur vous lorsque vous traversez certaines frontières », suggérant plutôt de les télécharger une fois à destination.
L'affaire pourrait aussi marquer un coup de pub pour GrapheneOS
GrapheneOS est un système d'exploitation mobile renforcé, axé sur la sécurité et la confidentialité. Il est basé sur Android Open Source Project (AOSP). GrapheneOS offre une sécurité améliorée sur certains appareils, notamment Google Pixel, les smartphones, les tablettes et les appareils pliables, grâce à des fonctionnalités comme le sandboxing sécurisé des applications, le démarrage vérifié et des mécanismes avancés de vérification des mises à jour.
Le développement de GrapheneOS a été suivi de près par les défenseurs de la vie privée et les chercheurs en sécurité en raison de sa position intransigeante sur la souveraineté des appareils et de son refus de faire des compromis en matière de chiffrement. Le développement est assuré par la Fondation GrapheneOS, une association canadienne à but non lucratif. L'auteur principal est Daniel Micay, un ancien membre du projet similaire CopperheadOS.
Mais face au durcissement des lois étatiques sur le contrôle d'Internet et la vérification de l'âge au niveau du système d'exploitation, GrapheneOS voit ses promesses de confidentialité mises à l'épreuve. Cette nouvelle affaire met en lumière la difficulté croissante liée à la protection de la vie privée des utilisateurs.
Le récent message de lassociation suggère subtilement que les téléphones sous GrapheneOS peuvent résister aux perquisitions des forces de lordre sans que les utilisateurs aient à recourir à un mot de passe de contrainte. Pour linstant, cette affaire pourrait constituer un coup de publicité pour GrapheneOS, qui propose une prise en charge officielle des appareils Google Pixel 6 à 10 débloqués. GrapheneOS prévoit la prise en charge d'autres appareils.
Sources : GrapheneOS (1, 2), billet de blogue
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Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la réaction de GrapheneOS dans cette affaire ?
Que pensez-vous du système d'exploitation mobile GrapheneOS ? Quid du mode de passe de contrainte ?
Que pensez-vous des allégations portées contre Samuel Tunick par les États-Unis ? Ces allégations sont-elles pertinentes ?
Les fonctionnalités de sécurité offertes par GrapheneOS sont désormais dans le viseur de certains pays ?
Quel impact l'issue de ce procès pourrait-elle avoir sur GrapheneOS et l'ensemble de l'industrie technologique ?
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