Vacances, télétravail et Wi-Fi publics : pourquoi les usages nomades restent exposés aux cybermenaces, et comment se protéger ?

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L'été est aussi une période de mobilité pour les usages numériques. Ordinateurs portables, smartphones et tablettes accompagnent désormais leurs utilisateurs dans les hôtels, les aéroports, les cafés ou encore les locations de vacances. Pour ceux qui continuent à travailler à distance, ces appareils deviennent également des outils professionnels utilisés en dehors des réseaux habituels de l'entreprise.Ce changement d'environnement ne constitue pas en lui-même une faille de sécurité, mais il multiplie les situations dans lesquelles l'utilisateur doit faire confiance à des infrastructures qu'il ne contrôle pas. Les réseaux Wi-Fi publics, les messages reçus pendant un déplacement ou encore les tentatives d'hameçonnage peuvent alors devenir des points d'entrée pour différentes formes de cyberattaques.Les chiffres disponibles montrent que le phishing et les escroqueries en ligne restent loin d'être des phénomènes marginaux.Selon l'Anti-Phishing Working Group (APWG), 971 181 attaques de phishing ont été recensées au premier trimestre 2026, contre 853 244 au trimestre précédent. Le volume a ainsi progressé de 13,8 % en trois mois. L'organisme souligne également que les menaces observées sur les réseaux sociaux ont augmenté sur l'ensemble des principales plateformes au cours de cette période. Les données des années précédentes montrent surtout que le phénomène reste installé à un niveau élevé. L'APWG avait recensé environ 3,8 millions d'attaques de phishing sur l'ensemble de 2025. Le chiffre ne permet pas de conclure à une progression continue d'une année sur l'autre, mais les variations trimestrielles montrent une activité toujours soutenue.Le phishing n'est par ailleurs qu'une partie du problème. Sur les réseaux sociaux, l'APWG indique qu'au premier trimestre 2026, les arnaques représentaient 27,1 % des menaces observées, tandis que les tentatives d'usurpation d'identité représentaient 43,8 %. Ces chiffres illustrent une évolution importante : l'utilisateur n'est plus uniquement confronté à un e-mail contenant un lien suspect. Les tentatives peuvent également prendre la forme d'un faux profil, d'un SMS, d'un message instantané, d'un QR code ou d'un contenu imitant une entreprise ou un service connu.Les statistiques du FBI permettent d'observer le phénomène sous un autre angle, celui des plaintes et des pertes déclarées aux États-Unis. Dans son rapport IC3 2025, le FBI indique avoir reçu plus de 1 million de plaintes liées à la cybercriminalité, pour des pertes déclarées dépassant 20 milliards de dollars. Le phishing et le spoofing représentent à eux seuls plus de 215 millions de dollars de pertes déclarées en 2025, contre environ 70 millions en 2024 et 18,7 millions en 2023. Ces chiffres ne constituent pas une mesure mondiale et ne représentent que les pertes signalées aux autorités américaines, mais ils donnent une indication de l'évolution des conséquences financières de certaines attaques.D'autres catégories progressent encore davantage. Les pertes associées aux fraudes à l'investissement sont ainsi passées d'environ 4,57 milliards de dollars en 2023 à 6,57 milliards en 2024, puis 8,65 milliards en 2025. La tendance est donc moins celle d'une simple augmentation uniforme du nombre de messages frauduleux que celle d'une diversification des méthodes utilisées et, dans certains cas, d'une augmentation importante des montants dérobés.Les déplacements introduisent également une problématique différente : celle des réseaux auxquels les appareils se connectent. Dans un hôtel, un aéroport ou un espace public, le Wi-Fi permet de retrouver rapidement une connexion Internet, mais l'utilisateur ne maîtrise généralement pas l'infrastructure qui se trouve derrière le réseau. Il peut également être difficile de distinguer immédiatement le réseau officiel d'un établissement d'un point d'accès portant un nom similaire.Un VPN peut apporter une couche de protection supplémentaire dans ce contexte. Son rôle est de chiffrer le trafic entre l'appareil et le serveur VPN, ce qui limite notamment l'exposition des communications lorsque l'utilisateur passe par un réseau public ou partagé. Cette fonction ne remplace évidemment pas les autres mesures de sécurité et ne protège pas contre toutes les formes de fraude. Elle constitue néanmoins un outil particulièrement pertinent pour les usages nomades, où la connexion s'effectue régulièrement depuis des réseaux qui ne sont pas administrés par l'utilisateur.Le même raisonnement s'applique au télétravail. Un ordinateur professionnel utilisé depuis une chambre d'hôtel ou une location de vacances peut continuer à donner accès à la messagerie, aux services cloud et aux documents de l'entreprise. Dans ce contexte, une attaque ne nécessite pas forcément l'exploitation d'une vulnérabilité technique. Une personne peut être amenée à communiquer ses identifiants simplement parce qu'elle reçoit un message suffisamment crédible.Les cybercriminels exploitent notamment l'urgence, l'usurpation d'identité et la connaissance des habitudes de leurs victimes. Un faux message provenant d'un service de livraison, d'une banque, d'un collègue ou d'un fournisseur peut chercher à pousser l'utilisateur à cliquer sur un lien ou à fournir une information. Le contexte des vacances peut également favoriser ce type de scénario : réservations, billets d'avion, hôtels, locations, paiements ou notifications de voyage constituent autant de thèmes susceptibles d'être utilisés pour construire des messages frauduleux.C'est sur ces différents aspects que se positionne Bitdefender Premium Security, une offre qui regroupe protection des appareils, outils de confidentialité et fonctions dédiées aux arnaques. La solution intègre notamment un VPN avec trafic illimité, destiné à sécuriser les connexions Internet, notamment lors de l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics. Elle comprend également un gestionnaire de mots de passe, ainsi qu'une fonction de contrôle permettant de vérifier si les informations associées à une adresse e-mail ont été exposées lors d'une violation de données.Premium Security intègre également Scam Protection Pro, qui étend la protection aux tentatives d'arnaque. Le dispositif couvre notamment les e-mails, les SMS, les conversations et la navigation Web. L'offre comprend notamment Scamio Pro, un assistant qui permet de soumettre un lien, un QR code, un message, un e-mail, une image ou une capture d'écran afin de vérifier s'il présente des caractéristiques suspectes. Scam Radar peut de son côté signaler certaines campagnes d'arnaques qui se propagent.L'intérêt de cette approche est de traiter plusieurs catégories de risques avec des outils différents. Le VPN concerne principalement la confidentialité des communications, le gestionnaire de mots de passe la gestion des identifiants, tandis que les fonctions de protection contre les arnaques s'intéressent directement aux techniques utilisées pour tromper l'utilisateur.Les vacances ne créent donc pas de nouvelles cybermenaces, mais elles modifient les conditions dans lesquelles les appareils sont utilisés. Un smartphone connecté à un réseau inconnu, un ordinateur professionnel utilisé depuis un hôtel ou un message reçu alors que l'utilisateur attend effectivement une réservation peuvent tous créer des situations dans lesquelles une tentative frauduleuse devient plus difficile à identifier.Les statistiques disponibles montrent en tout cas que le phishing et les escroqueries restent des phénomènes importants. Avec près d'un million d'attaques de phishing recensées par l'APWG sur les trois premiers mois de 2026, et des pertes déclarées qui atteignent plusieurs milliards de dollars pour différentes catégories de fraude, la prudence reste de mise, y compris pendant les périodes de vacances.Pour les utilisateurs souhaitant regrouper protection des appareils, confidentialité et outils de lutte contre les arnaques, Bitdefender Premium Security est actuellement proposé à 55 euros pour la première année, soit une réduction annoncée de 50 %.