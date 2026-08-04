En juillet 2026, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.
Puis, Apple a intensifié sa bataille juridique aux enjeux considérables contre OpenAI en envoyant des lettres officielles de conservation de preuves à environ 40 anciens employés qui travaillent désormais pour cette entreprise spécialisée dans lIA. Ces lettres ne constituent pas en elles-mêmes des actions en justice, mais des mises en demeure officielles exigeant des destinataires quils conservent tous les documents, communications, e-mails, fichiers et autres éléments de preuve potentiellement pertinents. Elles constituent une première étape dans le cadre dun litige visant à empêcher la destruction ou laltération déléments qui pourraient savérer essentiels à laffaire.
Un nouveau rapport publié par The Information explique en détail comment la politique dApple, qui encourage les employés à mélanger leurs comptes iCloud personnels et professionnels, a permis à certains anciens collaborateurs de conserver laccès à des fichiers confidentiels de lentreprise longtemps après leur départ. Ce rapport pourrait affaiblir les arguments dApple contre OpenAI
Une politique inhabituelle d'Apple encourage les employés à mélanger vie professionnelle et comptes iCloud personnels
Dans sa plainte, Apple décrit plusieurs mesures quelle met en uvre pour protéger les informations confidentielles et les secrets daffaires, notamment des mesures de protection contractuelles, techniques, physiques et procédurales. Celles-ci vont de formations récurrentes à la confidentialité et de la signature de multiples accords, à lobligation pour les employés quittant lentreprise de restituer les appareils de lentreprise et de passer des entretiens de départ destinés à sassurer quils nont plus accès aux documents confidentiels.
Les efforts déployés par Apple pour préserver ses secrets seront probablement au cur tant de son argumentation que de la défense dOpenAI. Selon une analyse récente, le droit des secrets daffaires (et les poursuites qui sy rapportent) repose souvent sur la capacité dune entreprise à démontrer quelle a pris des mesures raisonnables pour préserver la confidentialité des informations en question.
Ce qui nous amène à larticle de The Information et à son compte rendu de plusieurs cas où « des employés dApple ayant rejoint dautres entreprises au cours de la dernière décennie ont déclaré à The Information queux aussi avaient continué à avoir accès à des documents confidentiels après avoir quitté lentreprise, même sils navaient fait aucun effort pour y parvenir ». Le rapport affirme : « Danciens employés dApple affirment quune politique dentreprise inhabituelle, qui les encourage à mélanger vie professionnelle et technologies utilisées au travail, explique pourquoi ils se sont retrouvés, contre toute attente, en possession de fichiers confidentiels après leur départ. »
Le rappot ajoute également : « Lorsque de nouveaux employés rejoignent Apple, lentreprise leur fournit souvent un iPhone et un Mac et prend en charge les frais dun compte iCloud doté dune grande capacité de stockage en ligne. Point crucial : lors du processus dintégration, Apple encourage les nouvelles recrues à utiliser leur identifiant Apple personnel existant avec ce compte iCloud, grâce auquel leurs collègues peuvent partager avec eux des documents internes dApple et dautres fichiers. »
Une politique laxiste qui pourrait affaiblir les arguments dApple contre OpenAI
La raison derrière cela, note The Information, réside dans le fait que les utilisateurs diPhone « ne peuvent se connecter quà un seul identifiant Apple principal à la fois, qui débloque toutes les fonctionnalités diCloud ». Ainsi, pour éviter de devoir transporter deux ensembles dappareils distincts, lun à usage personnel et lautre professionnel (ce qui est loin dêtre rare), « la plupart des employés dApple choisissent dutiliser leur identifiant Apple personnel pour accéder à leur compte iCloud ».
Larticle explique que, depuis la fin des années 2010, les employés dApple ont accès à un dossier géré par lentreprise au sein diCloud, qui est automatiquement supprimé lorsquils quittent lentreprise. Cependant, de nombreux documents internes ny seraient pas automatiquement enregistrés, ce qui permet aux fichiers partagés en dehors de ce dossier de rester mélangés aux données personnelles des employés et dêtre accessibles après leur départ.
The Information indique également quApple a été accusée de brouiller les frontières entre appareils personnels et professionnels dans le cadre dune tactique délibérée visant à créer un motif daction en justice contre danciens employés et leurs nouveaux employeurs. « Que ce soit par négligence ou dans le cadre dune démarche planifiée visant à créer un prétexte pour poursuivre les employés et leur nouvel employeur pour vol de matériel appartenant à Apple, Apple laisse ces employés quitter lentreprise avec du matériel quils ont pu conserver par inadvertance simplement en utilisant les systèmes Apple (tels quiCloud ou iMessage) dont Apple impose de fait lutilisation dans le cadre de leur travail », a déclaré Rivos dans une demande reconventionnelle déposée en réponse à une action en justice intentée par Apple contre la start-up, laccusant de vol de secrets daffaires.
Enfin, larticle de The Information souligne que la plainte dApple contre OpenAI contient plusieurs allégations de vol délibéré de secrets commerciaux, ce qui est très différent des circonstances dans lesquelles danciens employés ont conservé par inadvertance laccès à des fichiers via iCloud. Néanmoins, cet article pourrait compliquer les efforts dApple visant à démontrer quelle a pris des mesures raisonnables pour assurer la sécurité de ses informations confidentielles.
Apple affirme qu'il s'agit de détournement des informations secrètes et confidentielles, mais pas d'accès accidentellement par iCloud
Dans une déclaration adressée à The Information, Apple a déclaré : « Cette affaire concerne des employés dOpenAI qui ont indûment détourné des informations secrètes et confidentielles dApple concernant nos technologies, processus et produits non encore commercialisés. Aucun élément de la plainte ne concerne des documents partagés par iCloud ou stockés sur cette plateforme. » Apple a ajouté qu« elle nengageait aucune poursuite judiciaire contre les anciens employés qui conservent accidentellement des documents Apple dans leurs comptes iCloud personnels ».
Cette affaire s'articule autour de trois anciens employés d'Apple : Tang Tan, Chang Liu et Yu-Ting « Alyssa » Peng. Ils sont accusés de participer à un complot visant à voler les secrets dApple pour le compte d'OpenAI. Le document de la plainte décrit une stratégie agressive d'espionnage industriel ciblant les technologies de pointe d'Apple. Les accusations formulées par Apple s'articulent autour des points suivants : Le vol et la transmission d'informations techniques confidentielles, Des entretiens d'embauche aux allures de séances d'espionnage, Aide au contournement systématique des protocoles de sécurité, Tromperie et manipulation des fournisseurs partenaires d'Apple.
Apple a dabord tenté de résoudre la situation à lamiable. La firme de Cupertino explique avoir dabord tenté de contacter OpenAI en février pour lui faire part de ses préoccupations, mais OpenAI na jamais répondu. Le fabricant de l'iPhone n'a donc pas eu d'autre choix que de porter l'affaire devant la justice. Outre la documentation des allégations à lencontre de ses trois anciens employés, Apple laisse entendre que les fautes présumées décrites dans la plainte ne constituent quune fraction de ce quil découvrira une fois la procédure de communication des pièces engagée.
Source : The information
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