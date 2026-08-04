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Le partage de fichiers via iCloud d'Apple a permis à d'anciens employés d'accéder à des documents confidentiels mis à jour
Les fichiers professionnels étant mélangés avec les comptes iCloud personnels

Le , par Jade Emy
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The Information explique en détail comment la politique dApple, qui encourage les employés à mélanger leurs comptes iCloud personnels et professionnels, a permis à certains anciens collaborateurs de conserver laccès à des fichiers confidentiels de lentreprise longtemps après leur départ. Le rapport affirme : « Danciens employés dApple affirment quune politique dentreprise inhabituelle, qui les encourage à mélanger vie professionnelle et technologies utilisées au travail, explique pourquoi ils se sont retrouvés, contre toute attente, en possession de fichiers confidentiels après leur départ. » Une politique qui pourrait affaiblir les arguments dApple contre OpenAI, même si Apple affirme : « Cette affaire concerne des employés dOpenAI qui ont indûment détourné des informations secrètes et confidentielles dApple concernant nos technologies, processus et produits non encore commercialisés. Aucun élément de la plainte ne concerne des documents partagés par iCloud ou stockés sur cette plateforme. »

En juillet 2026, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir volé des secrets d'affaires pour accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte cite OpenAI, io Products et deux anciens ingénieurs d'Apple en tant que défendeurs, et affirme que des documents confidentiels, des informations sur les fournisseurs et des procédés de fabrication exclusifs ont été obtenus de manière irrégulière. Cette affaire survient plusieurs mois après qu'Apple, selon ses dires, a averti directement le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) sans obtenir de réponse.

Puis, Apple a intensifié sa bataille juridique aux enjeux considérables contre OpenAI en envoyant des lettres officielles de conservation de preuves à environ 40 anciens employés qui travaillent désormais pour cette entreprise spécialisée dans lIA. Ces lettres ne constituent pas en elles-mêmes des actions en justice, mais des mises en demeure officielles exigeant des destinataires quils conservent tous les documents, communications, e-mails, fichiers et autres éléments de preuve potentiellement pertinents. Elles constituent une première étape dans le cadre dun litige visant à empêcher la destruction ou laltération déléments qui pourraient savérer essentiels à laffaire.

Un nouveau rapport publié par The Information explique en détail comment la politique dApple, qui encourage les employés à mélanger leurs comptes iCloud personnels et professionnels, a permis à certains anciens collaborateurs de conserver laccès à des fichiers confidentiels de lentreprise longtemps après leur départ. Ce rapport pourrait affaiblir les arguments dApple contre OpenAI


Une politique inhabituelle d'Apple encourage les employés à mélanger vie professionnelle et comptes iCloud personnels

Dans sa plainte, Apple décrit plusieurs mesures quelle met en uvre pour protéger les informations confidentielles et les secrets daffaires, notamment des mesures de protection contractuelles, techniques, physiques et procédurales. Celles-ci vont de formations récurrentes à la confidentialité et de la signature de multiples accords, à lobligation pour les employés quittant lentreprise de restituer les appareils de lentreprise et de passer des entretiens de départ destinés à sassurer quils nont plus accès aux documents confidentiels.

Les efforts déployés par Apple pour préserver ses secrets seront probablement au cur tant de son argumentation que de la défense dOpenAI. Selon une analyse récente, le droit des secrets daffaires (et les poursuites qui sy rapportent) repose souvent sur la capacité dune entreprise à démontrer quelle a pris des mesures raisonnables pour préserver la confidentialité des informations en question.

Ce qui nous amène à larticle de The Information et à son compte rendu de plusieurs cas où « des employés dApple ayant rejoint dautres entreprises au cours de la dernière décennie ont déclaré à The Information queux aussi avaient continué à avoir accès à des documents confidentiels après avoir quitté lentreprise, même sils navaient fait aucun effort pour y parvenir ». Le rapport affirme : « Danciens employés dApple affirment quune politique dentreprise inhabituelle, qui les encourage à mélanger vie professionnelle et technologies utilisées au travail, explique pourquoi ils se sont retrouvés, contre toute attente, en possession de fichiers confidentiels après leur départ. »

Le rappot ajoute également : « Lorsque de nouveaux employés rejoignent Apple, lentreprise leur fournit souvent un iPhone et un Mac et prend en charge les frais dun compte iCloud doté dune grande capacité de stockage en ligne. Point crucial : lors du processus dintégration, Apple encourage les nouvelles recrues à utiliser leur identifiant Apple personnel existant avec ce compte iCloud, grâce auquel leurs collègues peuvent partager avec eux des documents internes dApple et dautres fichiers. »

Une politique laxiste qui pourrait affaiblir les arguments dApple contre OpenAI

La raison derrière cela, note The Information, réside dans le fait que les utilisateurs diPhone « ne peuvent se connecter quà un seul identifiant Apple principal à la fois, qui débloque toutes les fonctionnalités diCloud ». Ainsi, pour éviter de devoir transporter deux ensembles dappareils distincts, lun à usage personnel et lautre professionnel (ce qui est loin dêtre rare), « la plupart des employés dApple choisissent dutiliser leur identifiant Apple personnel pour accéder à leur compte iCloud ».

Larticle explique que, depuis la fin des années 2010, les employés dApple ont accès à un dossier géré par lentreprise au sein diCloud, qui est automatiquement supprimé lorsquils quittent lentreprise. Cependant, de nombreux documents internes ny seraient pas automatiquement enregistrés, ce qui permet aux fichiers partagés en dehors de ce dossier de rester mélangés aux données personnelles des employés et dêtre accessibles après leur départ.

The Information indique également quApple a été accusée de brouiller les frontières entre appareils personnels et professionnels dans le cadre dune tactique délibérée visant à créer un motif daction en justice contre danciens employés et leurs nouveaux employeurs. « Que ce soit par négligence ou dans le cadre dune démarche planifiée visant à créer un prétexte pour poursuivre les employés et leur nouvel employeur pour vol de matériel appartenant à Apple, Apple laisse ces employés quitter lentreprise avec du matériel quils ont pu conserver par inadvertance simplement en utilisant les systèmes Apple (tels quiCloud ou iMessage) dont Apple impose de fait lutilisation dans le cadre de leur travail », a déclaré Rivos dans une demande reconventionnelle déposée en réponse à une action en justice intentée par Apple contre la start-up, laccusant de vol de secrets daffaires.

Enfin, larticle de The Information souligne que la plainte dApple contre OpenAI contient plusieurs allégations de vol délibéré de secrets commerciaux, ce qui est très différent des circonstances dans lesquelles danciens employés ont conservé par inadvertance laccès à des fichiers via iCloud. Néanmoins, cet article pourrait compliquer les efforts dApple visant à démontrer quelle a pris des mesures raisonnables pour assurer la sécurité de ses informations confidentielles.

Apple affirme qu'il s'agit de détournement des informations secrètes et confidentielles, mais pas d'accès accidentellement par iCloud

Dans une déclaration adressée à The Information, Apple a déclaré : « Cette affaire concerne des employés dOpenAI qui ont indûment détourné des informations secrètes et confidentielles dApple concernant nos technologies, processus et produits non encore commercialisés. Aucun élément de la plainte ne concerne des documents partagés par iCloud ou stockés sur cette plateforme. » Apple a ajouté qu« elle nengageait aucune poursuite judiciaire contre les anciens employés qui conservent accidentellement des documents Apple dans leurs comptes iCloud personnels ».

Cette affaire s'articule autour de trois anciens employés d'Apple : Tang Tan, Chang Liu et Yu-Ting « Alyssa » Peng. Ils sont accusés de participer à un complot visant à voler les secrets dApple pour le compte d'OpenAI. Le document de la plainte décrit une stratégie agressive d'espionnage industriel ciblant les technologies de pointe d'Apple. Les accusations formulées par Apple s'articulent autour des points suivants : Le vol et la transmission d'informations techniques confidentielles, Des entretiens d'embauche aux allures de séances d'espionnage, Aide au contournement systématique des protocoles de sécurité, Tromperie et manipulation des fournisseurs partenaires d'Apple.

Apple a dabord tenté de résoudre la situation à lamiable. La firme de Cupertino explique avoir dabord tenté de contacter OpenAI en février pour lui faire part de ses préoccupations, mais OpenAI na jamais répondu. Le fabricant de l'iPhone n'a donc pas eu d'autre choix que de porter l'affaire devant la justice. Outre la documentation des allégations à lencontre de ses trois anciens employés, Apple laisse entendre que les fautes présumées décrites dans la plainte ne constituent quune fraction de ce quil découvrira une fois la procédure de communication des pièces engagée.

Source : The information

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