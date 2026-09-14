LG traite de fausses nouvelles les accusations de collecte massive des données des utilisateurs portées contre les téléviseurs connectés de la marque

Les arguments de la défense de LG
YOUR TV IS LISTENING TO YOU!— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) September 9, 2026
YouTube channel Gamers Nexus worked with Level1Techs, a technology-focused YouTube channel, and security researchers to analyze LG TVs tracking capabilities.
They shared packet captures that pointed to the TVs, including LGs pricey G5 OLED TV,
LG dément fermement l'idée que ses Smart TV espionnent continuellement les foyers. À la suite de la publication en septembre 2026 dune enquête de grande envergure menée par le média tech Gamers Nexus (en collaboration avec Level1Techs et des chercheurs en cybersécurité), devenue virale, la marque a qualifié de fausses nouvelles les accusations d'écoutes clandestines.
Pour sa défense, LG sappuie sur plusieurs arguments officiels :
- Déclenchement strict de la voix : Le traitement de la voix en texte (speech-to-text) ne s'active que si l'utilisateur appuie sur le bouton de la télécommande ou prononce le mot de réveil ("Hi LG"). Si le mot-clé n'est pas détecté, le flux audio est immédiatement supprimé en local.
- Pas de stockage hors ligne : L'entreprise affirme qu'aucune conversation n'est enregistrée en continu pour être téléversée plus tard lorsque le téléviseur retrouve une connexion internet.
- Technologie ACR non intrusive : Concernant la reconnaissance automatique de contenu (Automatic Content Recognition ou ACR), LG assure qu'elle n'effectue ni capture d'écran, ni enregistrement vidéo ou vocal. Elle génère uniquement des "empreintes acoustiques digitales" via son processeur interne pour identifier le programme diffusé.
- Fonctions standards de l'industrie : Le balayage du réseau domestique est présenté comme une fonctionnalité standard nécessaire pour connecter les appareils connectés de la maison
Les éléments techniques opposés à LG
L'enquête de Gamers Nexus (appuyée par des analyses de trafic réseau via Wireshark et l'inspection de firmwares) contredit la version du constructeur :
- Transcriptions en texte brut (Plain Text Logs) : Les chercheurs ont découvert que les téléviseurs génèrent des journaux de commandes vocales stockés en texte clair, incluant parfois des fenêtres d'enregistrement étonnamment longues après l'activation.
- Cartographie intrusive du réseau local : Même sans appairage, les TV LG scannent en permanence le réseau Wi-Fi domestique. Elles répertorient l'ensemble des appareils connectés aux alentours (smartphones, montres connectées, PC, objets domotiques). LG s'en sert pour valoriser sa régie LG Ad Solutions, qui se vante auprès des annonceurs de pouvoir étendre sa portée publicitaire sur les mobiles de la maison
- Écoute et stockage en mode veille ou déconnecté : Les chercheurs ont démontré qu'un téléviseur (comme le modèle LG G5) continuait à capter de l'audio via son microphone lorsqu'il était déconnecté d'Internet ou mis en veille. Les données étaient stockées localement sous forme de journaux textuels en clair (transcriptions), avant d'être téléversées dès la reconnexion au réseau.
- Consentement "forcé" ou noyé : Bien que LG qualifie ces options d'« opt-in » (sur consentement), les experts soulignent que ces autorisations sont dissimulées au milieu d'une multitude de contrats de licence obligatoires lors du premier démarrage. Pour désactiver complètement la collecte de données sur webOS, l'utilisateur doit effectuer un parcours complexe en cinq étapes distinctes.
- Les aveux marketing de LG Ad Solutions : L'élément le plus incriminant est d'ordre commercial. Sur son site officiel, la régie publicitaire de la marque (LG Ad Solutions) vante sa capacité à cibler 363 millions d'appareils secondaires connectés aux États-Unis, alors que LG n'a vendu que 216 millions de téléviseurs dans le monde. Cela prouve techniquement que la télévision sert de passerelle pour pister les téléphones et tablettes du même foyer à des fins publicitaires et de ciblage politique.
LG nest pas la seule marque concernée par ces accusations de collecte de données
Le modèle économique des téléviseurs connectés repose désormais en grande partie sur la monétisation des données publicitaires, parfois plus rentable que la vente du matériel lui-même. Les concurrents appliquent des méthodes identiques
- Samsung : Le système Tizen OS intègre son propre service d'ACR. Dès 2015, Samsung avait fait polémique avec une clause stipulant que ses TV pouvaient enregistrer et transmettre des conversations privées à des tiers. La marque utilise également la capture d'empreintes de pixels (Screen Pixel Capturing) pour identifier tout contenu affiché (jeux vidéo, box externes, flux TV).
- Roku : Pionnier de la publicité sur téléviseur aux États-Unis, Roku détient des brevets permettant d'injecter des publicités ciblées sur l'écran d'accueil et de suivre l'activité des appareils secondaires connectés au même réseau.
- Vizio : En 2017, Vizio a été condamné par la FTC (Federal Trade Commission) américaine à une amende de 2,2 millions de dollars pour avoir espionné les habitudes de visionnage de 11 millions de foyers via l'ACR sans aucun consentement. Depuis, l'ACR est simplement devenue une option activée par défaut lors de la configuration.
- TCL & Hisense (Android TV / Google TV / Vidda) : Les modèles utilisant l'écosystème Google TV partagent nativement les requêtes vocales et l'historique de visionnage avec les serveurs de Google pour le ciblage publicitaire, tout en récoltant la télémétrie matérielle pour le constructeur d'origine.
Le cadre légal oscille entre protection et failles exploitées par les fabricants de téléviseurs connectés
L'efficacité des lois varie fortement selon les zones géographiques. En Europe, Le RGPD impose un consentement libre, spécifique et éclairé. Les utilisateurs peuvent exiger la restitution ou la suppression de leurs données (via des demandes de droit d'accès). Les constructeurs profitent néanmoins de la lassitude des utilisateurs face aux cookies pour masquer l'ACR dans les conditions générales de vente (CGV). Le contrôle a posteriori sur les objets connectés reste faible.
Aux Etats-Unis, Plusieurs actions en justice forcent les marques à transiger (ex: plaintes du procureur général du Texas contre LG pour des captures d'écran non consenties). De lautre côté, on note une absence de loi fédérale globale sur la vie privée. LG a récemment mis à jour ses conditions d'utilisation d'IA en stipulant que l'utilisateur est légalement responsable d'obtenir le consentement de ses invités ou de ses enfants dont les voix pourraient être captées.
Réduire la surface dintrusion des entreprises ne relève-t-il pas aussi de notre responsabilité en tant quutilisateurs ?
LG TVs record everything you say, scan Wi-Fi networks and nearby devices, and do so even when turned off.— Orwell Day (@OrwellDay) September 9, 2026
These TVs may be one of the world's largest spy networks, with over 200,000,000 total TVs. pic.twitter.com/vYDOCF1J3x
Pour se prémunir de la collecte agressive de données par les Smart TV (notamment via la technologie ACR - Automatic Content Recognition qui analyse l'écran jusqu'à 100 fois par seconde), le répertoire Awesome Privacy ainsi que la communauté de la cybersécurité préconisent une approche radicale : rendre la télévision "bête" (dumb TV) et déporter le système connecté sur un appareil externe maîtrisé.
Le guide de référence dAwesome Privacy et son écosystème proposent trois piliers d'action :
- L'isolation réseau complète (La méthode radicale) : Déconnecter totalement la Smart TV du Wi-Fi et d'Internet. L'écran ne sert plus que de diffuseur physique (via HDMI). Cela neutralise définitivement l'envoi des profils de visionnage et le pistage en arrière-plan.
- Le blocage DNS au niveau du routeur : Si la TV doit rester connectée, Awesome Privacy recommande l'usage d'un bloqueur DNS comme Pi-hole ou AdGuard Home. En y injectant des listes de blocage spécialisées (comme celles de HaGeZi), le routeur intercepte et rejette les requêtes de télémétrie que la TV tente d'envoyer aux serveurs de Samsung, LG ou Sony.
- Le remplacement du système par un Media Center Libre : Connecter un micro-ordinateur (type Raspberry Pi) ou une box Android ouverte à la TV. Awesome Privacy met en avant des alternatives auto-hébergées et respectueuses de la vie privée pour gérer ses flux vidéo : Jellyfin : L'alternative open source par excellence à Plex, sans aucun pistage ni collecte de données ; Stremio / Dim : Des gestionnaires de médias épurés qui s'exécutent localement ; Kodi : Idéal pour transformer un boîtier externe en lecteur multimédia hors ligne.
Source : Communiqué de presse de LG
Et vous ?
Partagez-vous lavis selon lequel de telles approches ne devraient plus surprendre dans une société du « tout connecté » comme la nôtre et quil est de la responsabilité des utilisateurs de sen prémunir ? Ou êtes-vous davis que cest à la loi dimposer certaines normes en la matière ?
Quelles sont les dispositions que vous prenez de façon quotidienne pour vous prémunir ou pour réduire la surface de ce pistage en ligne ?
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