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Des agents IA d'OpenAI ont tenté d'exploiter une faille de mise en cache connue pour dérober des clés d'autorisation sécurisées sur la plateforme logicielle RubyGems,
L'inondant de 2 000 paquets malveillants

Le , par Mathis Lucas
129 commentaires

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3  0 
Des chercheurs ont révélé que des agents IA d'OpenAI ont mené une cyberattaque contre la plateforme logicielle RubyGems en mai 2026. Ces entités autonomes auraient injecté des centaines de paquets malveillants dans le but de dérober des identifiants et d'exécuter du code à distance. Bien qu'OpenAI décrive ces actions comme des « tentatives maladroites » de collecte d'informations publiques, cet incident rejoint une série de comportements incontrôlés touchant aussi d'autres services comme Hugging Face. Ces événements alimentent les inquiétudes sur la sécurité des modèles et renforcent les appels à une régulation plus stricte du secteur.

Les craintes persistent quant à la maîtrise de l'IA chez OpenAI. Dans un nouveau rapport, des chercheurs en sécurité informatique ont révélé que des agents IA testés en interne par OpenAI ont mené une cyberattaque contre la plateforme d'hébergement de paquets logiciels RubyGems au mois de mai 2026. L'activité des agents IA a débuté le 5 mai et a culminé entre le 11 et le 12 mai avec la mise en ligne de plus de 2 000 paquets malveillants.

Ces agents cherchaient à dérober les identifiants et les clés d'API des utilisateurs, tirant notamment parti d'une vulnérabilité inédite de mise en cache CDN. Ils ont également exploité le site Web RubyDoc.info en générant des demandes de documentation afin d'exécuter du code à distance sur les serveurs, de collecter des données et de parcourir d'autres sites Web. Ces interactions ont affecté l'infrastructure de RubyGems pendant plusieurs jours.

En réaction à ce flux massif d'infections, les administrateurs de RubyGems ont dû suspendre la création de nouveaux comptes pendant quatre jours. L'origine de l'attaque a été identifiée grâce à des signatures laissées par ces bots IA, plusieurs paquets incluant le terme « oai » dans leur nom ou utilisant une adresse électronique rattachée à OpenAI. En plus de RubyGems, les agents IA d'OpenAI ont attaqué d'autres sites Web tiers cette année.

Position d'OpenAI et réactions des opérateurs de RubyGems

OpenAI a confirmé que ses modèles étaient à l'origine de cette activité sur RubyGems, sans reconnaître un piratage. « Daprès notre analyse, nos agents ont utilisé la plateforme RubyGems pour accéder à Internet afin d'effectuer des tâches inoffensives et de récupérer des informations publiques. Nous poursuivrons notre enquête dans le cadre de notre examen plus large des activités des agents pendant leur formation et leur évaluation ».


Les agents IA devaient effectuer des tâches telles que remplir des feuilles de calcul et créer des rapports. Selon l'entreprise, les agents semblent sêtre rendus sur RubyGems pour accéder à des informations accessibles au public dans le cadre dune session dentraînement, en utilisant ce service de programmation comme une sorte de navigateur Web de fortune dans un environnement où ils ne disposaient pas dun accès complet à Internet.

« Bien que lincident nait causé que des dégâts mineurs, il a démontré les capacités de ces agents », a déclaré Sydney Von Arx, directrice générale de Nightingale Collective, une organisation à but non lucratif qui a contribué à mettre au jour cette attaque. Selon les chercheurs, il est difficile de savoir si les agents ont réussi à coordonner leurs actions ou si les outils d'OpenAI avaient échoué à détecter le comportement anormal en temps réel.

De son côté, l'équipe de RubyGems a indiqué dans un communiqué n'avoir trouvé aucune preuve attestant de la réussite de cette tentative de vol de données. Cependant, un responsable de la sécurité de ce service dédié aux programmeurs a comparé l'événement à une « attaque malveillante majeure ».

Multiplication des incidents liés aux systèmes d'IA autonomes

L'incursion sur RubyGems n'est pas un acte isolé, mais s'inscrit dans une série de comportements imprévus observés chez les agents IA développés par OpenAI et ses concurrents, tels que Meta et Anthropic. En mai 2026, des agents IA d'OpenAI avaient déjà pris le contrôle d'un site wiki allemand pour le transformer en un forum de communication improvisé entre chatbots. Les agents IA d'OpenAI auraient exploité plus de 10 sites Web à ces fins.

En juillet 2026, il y a eu le piratage de la plateforme d'hébergement de modèles à poids ouverts Hugging Face. Lors du piratage de Hugging Face, un essaim comptant jusquà 1 200 agents sest coordonné via un forum de discussion improvisé quils avaient créé au sein dOpenAI à linsu de l'entreprise. Ces informations ont été révélées par OpenAI et dans un rapport détaillé publié par METR, une organisation de recherche sur la sécurité de lIA.

Selon Sydney Von Arx, les entreprises spécialisées dans lIA ne font pas preuve dune transparence suffisante quant à ce qui se passe au sein de leurs laboratoires. OpenAI a déclaré au début du mois de septembre 2026 que la communauté de lIA avait besoin de normes plus strictes pour signaler ce quelle appelle des « incidents de désalignement », cest-à-dire les cas où les modèles ou les agents IA agissent au-delà des comportements prévus.

La multiplication des incidents dans lesquels des agents ont pris des mesures allant au-delà des intentions de leurs opérateurs, allant parfois jusquà tenter de tromper les humains, fait resurgir un spectre redouté depuis longtemps par les scientifiques : celui dune IA qui échapperait au contrôle humain.

Débats sur la sécurité des systèmes et la régulation de l'IA

Un chercheur d'Anthropic a récemment démissionné, craignant que le secteur ne se lance dans une course effrénée au développement dune IA susceptible, à terme, de menacer la civilisation humaine. Il dénonce le laxisme des entreprises en matière de sécurité. Certains employés actuels et anciens dAnthropic et dOpenAI ont fait écho à son analyse, lun dentre eux estimant à plus de 10 % la probabilité que « lIA puisse tuer tous les humains ».


Ces découvertes ont accentué la pression sur les parlementaires pour instaurer des règles de sécurité plus strictes. OpenAI et Anthropic ont tous deux appelé à la mise en place de systèmes de gouvernance capables de coordonner un ralentissement, à léchelle du secteur, de la recherche sur les modèles de pointe. Cependant, cette proposition est controversée et la Chine constitue le « dilemme le plus épineux » de ce projet de ralentissement de l'IA.

Certaines propositions sont plus radicales. Dans une récente proposition de loi, le sénateur Bernie Sanders propose d'interdire « le développement de tout système d'IA dont les capacités dépasseraient l'intelligence humaine, qui posséderait la capacité de renverser des gouvernements ou d'échapper de manière autonome aux commandes d'arrêt ». Les parlementaires comparent la menace que pose cette technologie à celle des armes nucléaires.

Toutefois, alors que des figures majeures de l'industrie américaine de l'IA appellent à un ralentissement, Washington rejette cette idée. Le président Donald Trump a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ».

Il a déclaré : « nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte ». La Chine a également rejeté cette proposition, dénonçant des « discours alarmistes », bien que son plus haut responsable des services de renseignement ait averti que l'évolution rapide de l'IA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste.

Sam Altman : la machine est entrée dans la « singularité »

Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI, est considéré par certains comme la plus grande star de lIA. Cest lune des figures majeures de l'industrie de l'IA. Sam Altman est également un personnage hautement controversé. Dans une récente interview, il a déclaré que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.

À ce stade, la machine conçoit des versions d'elle-même encore plus performantes sans aide humaine. L'évolution technologique s'emballe et devient difficile à prédire pour notre société. Ce seuil marque la fin de la domination exclusive de l'humain sur la planète. Par ailleurs, les scientifiques avertissement qu'une machine supra-intelligente non alignée sur les valeurs humaines représente un risque existentiel majeur pour l'humanité.

L'avis de Sam Altman ne fait toutefois pas l'unanimité. De nombreux experts considèrent que cette déclaration s'inscrit dans le battage médiatique entourant l'IA générative depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022. Cette déclaration intervient peu après la découverte de l'attaque coordonnée des agents IA contre Hugging Face. Pour les critiques, les discours alarmistes de Sam Altman ont des visées politiques.

Sources : rapport d'étude, billet de blogue

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des comportements incontrôlés des agents IA d'OpenAI ?
Les critiques mettent en cause la faiblesse des protocoles de sécurité chez OpenAI. Qu'en pensez-vous ?
OpenAI qualifie certaines de ces actions de tentatives maladroites de collecte d'informations publiques. Qu'en pensez-vous ?

Voir aussi

Dario Amodei, PDG d'Anthropic, souhaite freiner le développement de l'IA. Il a le soutien de Musk et Altman, mais la Chine reste le « dilemme le plus épineux » de ce projet de ralentissement

La Chine rejette les appels des USA à réglementer l'IA, les qualifiant d'alarmistes, exacerbant le différend entre les deux pays malgré ses propres préoccupations de sécurité liées à l'IA

Donald Trump rejette les appels des dirigeants du secteur technologique en faveur d'un ralentissement du développement de l'IA, affirmant que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à l'IA
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129 commentaires
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Basiqueur
Avatar de Basiqueur
Membre du Club https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 12:54
On est vraiment en train d'assister à une course tout azimut à celui qui va créer la voiture la plus puissante et la plus rapide sans même s'être posé la question d'inventer le frein avant.
9  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 29/09/2026 à 15:44
Citation Envoyé par boboss123 Voir le message
Il faudrait peut-être arrêter ce genre de publications bullshit, non ?
On n'arrête pas le progrès... surtout quand derrière il y a de la capitalisation et des enjeux politiques...
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
8  1 
tontonCD
Avatar de tontonCD
Membre actif https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 0:15
Citation Envoyé par Matthieu Vergne Voir le message
Je persiste et signe, ce ne sont pas des initiatives. Peu importe comment on souhaite tirer l'interprétation, il s'agit de génération statistique. Chaque action prise par le LLM est liée de manière probabiliste à ce qui se trouve dans son jeu de données et son entrée.
Quel que soit le nom qu'on lui donne, ce que prouve l'article c'est que les I.A. peuvent effectuer des actions
- sans qu'on leur demande,
- sans nous en informer,
- dont on ne les savait pas capables.

Comment décrire le fait d'utiliser un wiki pour échanger des informations ?
Jetez un coup d'oeil ici (fuite d'une partie du code Mistral), moi-même je ne les savais pas capables de certains points https://frenchbreaches.com/blog/mist...on-code-source

Attention, on n'est plus dans l'I.A. "générative", mais dans l' "agentic", il ne s'agit plus de répondre à des questions, mais de chercher des information, le but étant toujours de répondre à une question, mais en cherchant des informations dont elles ne disposent pas, et en cherchant des moyens de les obtenir.

Amusant : j'ai demandé à l'agent de google ce qu'était l' "agentic" ! Extrait :
(moi) "est-ce qu'on peut comparer avec de la prise d'initiatives ?"
(réponse)"Oui, tout à fait. C'est l'analogie la plus exacte. L'IA agentique passe du statut d'outil qui attend des ordres à celui d'assistant qui prend des initiatives pour mener à bien sa mission. Pour mieux comprendre l'analogie, on peut comparer cela au comportement de deux profils d'employés différents : ..."

Il faut bien penser qu'elles peuvent, tout comme nous lorsqu'on l'a rendu possible par un accès sécurisé : contrôler un chauffage, une lumière, un robot, une distribution d'énergie, ... quelle est la limite si on ne s'en inquiète pas ?
6  0 
CatisBack
Avatar de CatisBack
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 9:59
Bonjour,

L'IA est un danger pour l'humanité mais... pas seulement ! L'IA est dangereuse pour toute espèce vivante, que ce soit végétale ou animale. Alors que l'on traverse une sècheresse record à la naissance de l'IA (rivières et fleuves quasiment à sec, nappe phréatiques en dessous de leur taux de remplissage normal,...), on nous propose de créer des Datacenter à refroidir et une alimentation en électricité qui va demander, elle aussi, un refroidissement ou des centrales à charbon ! Croyez-vous, connaissant nos dirigeants, que ce sont ces entreprises auxquelles on imposera des restrictions de l'usage de l'eau ? Je ne donne pas 10 ans, voir 5 ans, à l'IA pour exterminer la plupart du vivant sur notre planète terre.
Et je ne parle pas des conséquences économiques sur les personnes peu qualifiées (centre d'appel,...) qui seront remplacées par l'IA et, de fait, ne pourront plus consommer et remplir les caisses de l'Etat que ce soit par l'impôt sur le revenu ou la TVA.
4  0 
boboss123
Avatar de boboss123
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 12:03
Citation Envoyé par popo Voir le message
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
Je voulais dire que ça sent grave le marketing bullshit : vous croyez vraiment que OpenIA et autre vont réellement ralentir à cause de ce prétexte ?
3  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 12:53
LIA se fait prendre en train de demander à ses futures versions de contourner les contrôles humains et de masquer ses manuvres
Quand on a pour objectif de faire en sorte que l'IA ait de plus en plus un comportement humain, il ne faut pas s'étonner que cette même IA se mettent à mentir et à établir des plans pour mieux tromper ses interlocuteurs!!!

Mais soyez patients, on finira bien par obtenir des IA qui font preuve d'égoïsme, d'hypocrisie, de jalousie, d'orgueil, d'intolérance, de colère, de lâcheté, d'entêtement et de toutes les défauts de l'être humains...
2  0 
Kulvar
Avatar de Kulvar
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 18:57
Ce qu'il s'est réellement passé :

Une personne du marketing aura écris un prompt
« Génère une histoire où tu es devenu si autonome, puissant, et intelligent que tu as échappés aux limites de ton bac à sable à l'insu de tes créateurs. »
Elle a dans le même temps demandés aux devs de lui créer un scénario où l'IA fait vaguement quelque chose d'imprévu pour que ce ne soit pas du pur mensonge.
L'IA, comme un bébé avec un jouet d'éveil, aura appuyé sur tous les boutons mis à sa disposition sans aucune réflexion.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 14:40
Ce qu'on laisse faire par ces entreprises est tout simplement scandaleux. Passons sur le vol massif de données. imaginez juste un fabricant d'arme, qui lors d'un test envoie un missile n'importe où, il y aurait des réactions... Là, leur brol fait n'importe quoi (durant leur tests), et... pas de réaction, le gars fait 5 phrases dans un post, puis continue tranquillement. Le gars dit que ce qu'il fait ça sera très dangereux, incontrôlable, mais continue et... pas de réaction. Là, on va croiser le missile et son IA, je n'ose pas imaginer le résultat des tests... Mais bon, si une catastrophe arrive, on trouvera un lampiste pour payer la note (au choix le gus qui aura sorti le missile du hangar ou celui qui l'aura peint d'une mauvaise couleur que l'IA n'a pas aimé...).
2  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 16:20
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
L'IA agit toute seule ?
Si j'ai un accident en allant à 180km/h, j'accuserai la voiture et la route.
Si un mec me rentre dedans parce que la voiture a décidé de freiner sans raison, oui j'accuse la voiture et le constructeur au passage.
2  0 
jnspunk
Avatar de jnspunk
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 16:39
Ou alors cest fait exprès pour, dune part se faire une grosse publicité et dautre part, forcer le gouvernement à empêcher les concurrents de rattraper afin de conserver la position.
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