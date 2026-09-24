En mars 2025, un rapport sur les menaces de Deep Instinct montrait que les attaques par ransomware avaient augmenté de 30 %, sous l'effet du phishing alimenté par l'IA et des offres de Ransomware en tant que service. Les campagnes de phishing générées par l'IA avaient gagné en efficacité grâce aux progrès des outils de reconnaissance et de génération de vidéos et de voix. Le rapport mettait en évidence la manière dont les groupes de ransomware donnaient la priorité aux secteurs qui géraient des services critiques et des données sensibles, comme l'industrie de la santé. Les USA constituaient la principale cible des attaques par ransomware, mais on observait une évolution notable des ransomwares ciblant d'autres pays, comme la France, l'Italie et l'Autriche.
Plus récemment, en juillet 2026, les agents IA pouvaient combiner des techniques dexploitation connues avec un raisonnement en temps réel pour automatiser des intrusions complexes en plusieurs étapes. Les experts ont découvert JadePuffer, identifié comme le premier logiciel de ransomware entièrement piloté par une IA. Contrairement aux cyberattaques classiques, cet agent autonome a géré seul toutes les étapes de l'agression, de l'exploitation d'une faille de sécurité à l'extorsion finale de fonds. En infiltrant des serveurs vulnérables, l'agent autonome a démontré une capacité inédite à adapter son code en temps réel afin de surmonter les obstacles techniques.
Microsoft a déclaré récemment avoir déjoué une tentative visant à mettre hors d'état de nuire une plateforme frauduleuse fonctionnant par abonnement, qui s'appuyait sur un chatbot alimenté par l'IA pour pirater plus de 12 000 comptes Microsoft en l'espace de quelques mois. Cette plateforme, baptisée EvilTokens, avait fait son apparition en février sur une chaîne Telegram, facturant aux utilisateurs des frais initiaux de 1 500 dollars, suivis d'un abonnement mensuel de 500 dollars.
EvilTokens proposait essentiellement un service tout-en-un qui simplifiait la quasi-totalité des étapes nécessaires pour pirater des comptes de messagerie à grande échelle. Selon lentreprise, une fois laccès obtenu, la plateforme aidait ses clients à passer au crible les boîtes de réception des victimes, à identifier les cibles les plus prometteuses et même à rédiger des e-mails de suivi destinés à inciter les employés à transférer des fonds vers des comptes contrôlés par les attaquants. « En bref, lIA ne se contentait pas daider les attaquants à rédiger des messages plus convaincants. Elle les aidait à décider qui cibler, qui usurper lidentité et comment exploiter au mieux la relation pour soutirer autant dargent que possible », a déclaré lentreprise.
Des victimes réparties dans plusieurs pays
Microsoft précise que, bien que certains pays aient été particulièrement visés, limportance de ce phénomène va au-delà de sa croissance rapide et de son rayonnement mondial. « Microsoft a constaté que cest aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et en France que lactivité des victimes était la plus concentrée. Les organisations touchées allaient de la distribution en gros et du bâtiment aux services financiers, en passant par limmobilier, lenseignement supérieur et la santé. En collaboration avec ses partenaires, Microsoft a saisi 50 sites web utilisés pour exploiter ce service et a désactivé plus de 150 domaines supplémentaires liés à son infrastructure de soutien. Au Royaume-Uni, léquipe chargée de la cybercriminalité du Metropolitan Police Service a arrêté deux hommes soupçonnés dinfractions liées à lexploitation présumée dEvilTokens », a déclaré lentreprise.
Comment larnaque se mettait-elle en place concrètement ?
Selon Microsoft, ce qui distinguait EvilTokens, cétait le chatbot de type IA qui était au cur de lopération. Ce chatbot était capable danalyser la boîte de réception dune victime et daider les criminels à identifier les relations de confiance, les pouvoirs dapprobation des paiements, les responsabilités professionnelles sensibles et dautres circonstances dans lesquelles la fraude avait le plus de chances de réussir. Il pouvait même aller plus loin, en recommandant des stratégies de fraude spécifiques et en rédigeant des messages usurpant lidentité de contacts de confiance afin de manipuler les victimes pour quelles agissent.
Les compromissions de comptes ont été réalisées via un processus dauthentification OAuth légitime appelé « authentification par code de lappareil ». Cette méthode a été initialement conçue pour des appareils tels que les téléviseurs connectés, cest-à-dire essentiellement tout appareil ne disposant pas dune interface de connexion standard. Dans ce scénario, lappareil sur lequel la connexion est effectuée affiche un code, et lutilisateur est invité à saisir ce code dans le navigateur dun autre appareil, qui est alors authentifié.
EvilTokens offrait à ses clients une plateforme capable dautomatiser lenvoi massif de spams. Toute personne cliquant sur un lien ou une pièce jointe malveillante contenue dans ces e-mails était redirigée vers une page web exécutant un script dautomatisation caché, qui interagissait en temps réel avec le fournisseur didentité Microsoft de la victime afin de générer un code dappareil permettant denregistrer un appareil appartenant au pirate.
La victime voyait alors safficher ce code dappareil à lécran, accompagné dinstructions lui demandant de le copier et de le saisir sur le portail officiel de connexion des appareils de Microsoft. En coulisses, des opérations back-end complexes permettaient aux pirates de contourner les systèmes de détection de sécurité traditionnels basés sur des signatures ou des modèles. Cette technique était au cur de toute la chaîne dattaque, depuis la génération de codes dappareil dynamiques jusquaux actions menées après la compromission dun compte. Microsoft a déclaré quEvilTokens marque un tournant significatif dans la manière dont se déroulent désormais les compromissions massives de comptes, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent.
En août 2025, l'essor du « vibe-hacking » était le prochain cauchemar de l'IA. Dans un avenir très proche, la victoire revenait aux hackers blackhat avisés qui utilisaient l'IA pour générer du code à grande échelle. La startup d'IA Anthropic avait partagé un rapport sur les menaces informatiques qui présentait plusieurs exemples récents d'utilisation abusive de Claude, notamment une opération d'extorsion à grande échelle utilisant Claude Code, un stratagème d'emploi frauduleux en provenance de Corée du Nord et la vente de ransomware généré par l'IA par un cybercriminel ne disposant que de compétences de base en codage.
Voici la publication de Microsoft sur le démantèlement d'EvilTokens :
Mettre fin à EvilTokens : le chatbot basé sur l'IA conçu pour la cybercriminalité
Microsoft a démantelé EvilTokens, une puissante plateforme de cybercriminalité qui utilisait lIA à chaque étape de la chaîne dattaque, depuis le piratage de comptes de messagerie jusquà lélaboration de plans daction complexes pour la fraude financière et les escroqueries. Si EvilTokens aidait les cybercriminels à accéder à des comptes de messagerie, le cur du service était constitué dun chatbot de type IA capable danalyser la boîte de réception dune victime et daider les criminels à identifier les relations de confiance, les autorisations de paiement et les responsabilités sensibles, ainsi que dautres circonstances dans lesquelles la fraude avait le plus de chances de réussir.
La plateforme pouvait même recommander des stratégies de fraude, notamment la rédaction de messages usurpant lidentité de contacts de confiance afin daider les criminels à inciter les victimes à agir. En bref, lIA ne se contentait pas daider les attaquants à rédiger des messages plus convaincants. Elle les aidait à décider qui cibler, qui usurper lidentité et comment exploiter au mieux la relation pour soutirer autant dargent que possible. Quelques mois seulement après son lancement en février 2026, EvilTokens avait déjà été associé à plus de 12 000 boîtes mail piratées au sein de plus de 10 000 organisations à travers le monde, ce qui témoigne de la rapidité avec laquelle ce service a gagné en popularité. Microsoft a constaté que lactivité des victimes était particulièrement concentrée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et en France.
Les organisations touchées provenaient de secteurs aussi variés que la distribution en gros, le bâtiment, les services financiers, limmobilier, lenseignement supérieur et la santé. En collaboration avec ses partenaires, Microsoft a saisi 50 sites web utilisés pour exploiter le service et a désactivé plus de 150 domaines supplémentaires liés à son infrastructure. Au Royaume-Uni, léquipe chargée de la cybercriminalité du Metropolitan Police Service a arrêté deux hommes soupçonnés dinfractions liées à lexploitation présumée dEvilTokens. Mais limportance dEvilTokens va au-delà de sa croissance rapide et de sa portée mondiale. Ce réseau constitue un signal dalerte précoce sur ce qui se passe lorsque des cybercriminels combinent des accès volés avec une IA capable de comprendre le fonctionnement dune organisation.
De laccès aux comptes à la fraude financière
EvilTokens a permis à des cybercriminels daccéder à des comptes de messagerie en incitant les victimes à saisir un code dauthentification sur la page de connexion officielle de Microsoft. En suivant la procédure normale dauthentification, les victimes ont, à leur insu, donné aux cybercriminels laccès à leurs comptes de messagerie sans révéler leurs mots de passe. Cet accès pouvait persister même après une réinitialisation du mot de passe si les sessions et les jetons associés nétaient pas également révoqués. Microsoft Threat Intelligence fournit des détails techniques supplémentaires sur cette opération, le fonctionnement des attaques par code d'appareil et les mesures que les clients peuvent prendre pour se protéger.
Une fois qu'ils ont accédé à un compte, les cybercriminels avaient jusqu'à présent besoin de temps et d'expérience pour passer au crible des milliers de messages, identifier les décideurs, comprendre les processus de paiement et repérer les opportunités de fraude. EvilTokens a commencé à automatiser ce travail. Ses outils dIA pouvaient résumer et traduire des e-mails, mettre en évidence les conversations financières, cartographier les rôles au sein de lorganisation, identifier les relations de confiance et recommander des cibles potentielles. Des invites prédéfinies permettaient de repérer les discussions relatives aux virements bancaires, didentifier les « gestionnaires de fonds » de lorganisation, de localiser les factures des fournisseurs et de déterminer les personnes les plus propices à lusurpation didentité.
Vendu via Telegram moyennant des frais dinscription de 1 500 dollars et un abonnement récurrent de 500 dollars, EvilTokens combinait en un seul service la compromission de comptes, lanalyse des boîtes mail, la sélection des cibles et la préparation de la fraude. Des capacités qui nécessitaient autrefois une expertise dans les attaques didentité, les systèmes cloud, lingénierie sociale et la fraude financière étaient désormais accessibles via une interface prête à lemploi.
LIA a abaissé les barrières aux deux extrémités
Les enquêteurs ont découvert des preuves indiquant quune grande partie dEvilTokens avait été « codée par vibe », lIA ayant aidé ses créateurs à construire la plateforme elle-même. Ils ont également déterminé quEvilTokens sappuyait sur les capacités de plusieurs modèles dIA. Le résultat allait bien au-delà dune simple collection doutils dattaque. EvilTokens avait intégré une grande partie du processus de fraude dans un service à vocation commerciale, comprenant une tarification par abonnement, un service client, des tableaux de bord de gestion et des...
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