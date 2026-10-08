Un spécialiste en informatique comptant plus de dix ans d'expérience, connu sous le pseudonyme Nomad sur le réseau social X, a découvert une activité réseau particulièrement inhabituelle en gérant la connexion de ses parents. Récemment, en examinant les données de leur réseau domestique, il a constaté que leur cafetière connectée, une Keurig de modèle K-Supreme SMART, avait diffusé un téraoctet de données en seulement dix jours.
Interloqué par cette consommation exceptionnelle, l'informaticien a immédiatement interpellé le fabricant Keurig dans un message sur X avant de débrancher définitivement l'appareil : « salut euh, @Keurig, mais quest-ce quune MACHINE À CAFÉ peut bien envoyer, laisse-moi vérifier UN PUT**N DE TÉRAOCTET DE DONNÉES EN 10 JOURS !?!? Je la débranche tout de suite. Je vais acheter une nouvelle machine à café à mes parents ».
Pour expliciter la présence de cet équipement chez ses parents, il a précisé : « pour ceux qui se demandent pourquoi cela figure sur mon réseau : cet appareil appartient à mes parents. Je ne contrôle pas ce qu'ils achètent ». Le volume important de données a donné lieu à plusieurs interprétations.
Après la viralité de son message, il a mené une investigation technique approfondie et a découvert que la majeure partie de ce trafic d'un téraoctet était restée circonscrite au réseau local sans s'échapper sur Internet. Le problème provenait selon lui d'un dysfonctionnement logiciel propre à cet exemplaire, lequel générait un tel flux de données internes qu'il saturait le point d'accès Wi-Fi. Il n'a pas demandé une vérification indépendante.
Bien qu'il ait envisagé d'examiner les paquets réseau avec des outils spécialisés, il a préféré ne pas perdre de temps et garder la cafetière définitivement hors ligne : « cela ne vaut pas la peine de garder connecté un appareil IdO capable de dysfonctionner et de provoquer une saturation comme celle-ci ».
Son histoire a suscité de nombreuses réactions en ligne, relançant le débat sur l'utilité des équipements connectés du quotidien. Parmi les nombreux commentaires d'utilisateurs perplexes, un commentateur s'est insurgé contre cette tendance à tout connecter au réseau : « c'est vraiment scandaleux ! L'idée de tout connecter à Internet est tout simplement ridicule. Sérieusement, la chasse d'eau de mes toilettes n'a pas besoin du Wi-Fi ».
L'inutilité perçue et l'absurdité des appareils ménagers connectés
De nombreux critiques remettent vivement en question l'intérêt d'intégrer une connexion Wi-Fi à des objets du quotidien tels que des cafetières, des lave-linge ou des réfrigérateurs. Selon eux, un appareil comme une cafetière nécessite de toute façon une présence humaine directe, notamment pour placer une tasse sous le bec verseur et éviter que l'eau de nettoyage ne s'y déverse, ce qui rend le contrôle à distance totalement superflu.
D'autres affirment avec ironie qu'une chasse d'eau n'a aucun besoin de connexion sans fil. Enfin, certains internautes rappellent que des ustensiles traditionnels comme la cafetière Moka ne risquent ni de subir des dysfonctionnements réseau ni de consommer de la bande passante.
Au-delà de l'inutilité perçue, le volume de données transmises a suscité des inquiétudes quant à la stabilité du réseau et au risque d'épuiser le forfait Internet mensuel du foyer. Des internautes ont exprimé des craintes concernant la collecte abusive de données personnelles, la diffusion de publicités ciblées, voire la mise en place de verrous numériques (DRM) visant à forcer les consommateurs à acheter des capsules de café officielles.
D'autres internautes ont également évoqué la possibilité de failles de sécurité ou encore d'infection par un réseau d'appareils piratés (botnet). Enfin, de nombreuses réactions ont usé d'humour et d'ironie pour souligner la disproportion de ce volume de données, plaisantant sur le fait que la cafetière téléchargeait plus d'informations que toute la génération des années 1990 combinée ou qu'elle passait son temps à mettre à jour Java.
Quand le réfrigérateur connecté détruit les aliments à conserver
Selon un rapport publié en septembre 2026, une mise à jour défectueuse du micrologiciel via la plateforme SmartThings a rendu inopérants de nombreux réfrigérateurs connectés Samsung, entraînant une perte de refroidissement et la détérioration de denrées alimentaires. Ce défaut technique concerne les gammes de réfrigérateurs connectés dotés d'IA, notamment les modèles Bespoke AI récents et ceux équipés d'un écran AI Family Hub.
La situation a ravivé la question de savoir sil faut ou pas avoir des appareils connectés à Internet dans nos domiciles. Samsung structure son argumentaire en matière davantages autour de la simplification du quotidien, de la lutte contre le gaspillage et de la connectivité domotique :
- gestion intelligente des aliments : grâce à des caméras internes (technologie AI Vision Inside), le réfrigérateur identifie les aliments frais. Vous pouvez voir l'intérieur de votre frigo à distance depuis votre smartphone lorsque vous faites vos courses. Le système génère également des listes de courses et vous alerte avant que les produits ne périment ;
- planification des repas : le réfrigérateur analyse ce qu'il contient et propose des recettes adaptées via la plateforme Samsung Food ;
- centre de contrôle domotique (SmartThings) : l'écran tactile géant intégré à la porte sert de tableau de bord pour contrôler les autres appareils connectés de la maison (lumières, aspirateurs, machine à laver) ;
- le tableau social de la famille : il permet de synchroniser les agendas des membres de la famille, de laisser des notes numériques, d'afficher des photos ou de dessiner sur un tableau blanc virtuel.
- divertissement en cuisine : connecté au Wi-Fi, l'écran permet de regarder la télévision (via Samsung TV Plus), de diffuser des vidéos YouTube, de surfer sur le Web ou d'écouter de la musique via Spotify pendant que vous cuisinez ;
- contrôle vocal et accessibilité : via l'assistant Bixby, vous pouvez demander à haute voix des recettes ou même d'ouvrir automatiquement les portes si vous avez les mains chargées ;
- optimisation énergétique : l'application suit la consommation d'énergie en temps réel et ajuste le fonctionnement du compresseur pour réduire la facture d'électricité (AI Energy Mode).
Cela ne vient pas sans inconvénient :
- dépendance aux pannes logicielles et mises à jour : contrairement à un frigo classique qui dure des décennies sans bug, un modèle connecté dépend de son micrologiciel et une panne affectant ce dernier est susceptible davoir un impact sur le fonctionnement de lappareil. Cest bien ce quillustrent les rapports de plaintes des utilisateurs de modèles récents de type Bespoke AI et ceux équipés d'écrans AI Family Hub ;
- obsolescence technologique rapide : la partie réfrigération peut facilement durer 15 ans, mais la partie tablette numérique (processeur, applications) risque de devenir obsolète, lente ou incompatible avec les nouvelles applications ;
- risques liés à la sécurité et à la vie privée : un appareil connecté à Internet et équipé de caméras, de micros et d'un écran est une cible potentielle pour les cyberattaques si le réseau Wi-Fi domestique n'est pas parfaitement sécurisé ;
- gadgetisation et limites de l'IA : les caméras internes ne voient pas toujours les aliments cachés au fond ou derrière d'autres récipients, ce qui nécessite parfois de corriger l'inventaire manuellement. De plus, les haut-parleurs ou la qualité de l'écran restent inférieurs à ceux d'une vraie télévision ou d'une tablette dédiée ;
- un surcoût financier très important : ces modèles haut de gamme coûtent considérablement plus cher à l'achat qu'un réfrigérateur traditionnel performant. Les coûts de réparation en cas de panne électronique sont également plus élevés.
La collecte de données excessive des téléviseurs connectés LG
Les téléviseurs connectés LG ont également...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.