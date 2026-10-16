En juillet 2026, le marché des lunettes connectées faisait face à une controverse croissante. Ces dispositifs portables étaient surnommés par dépit les « lunettes de pervers ». Le public rejetait de plus en plus ce produit à cause de son utilisation abusive par certains hommes pour filmer des femmes à leur insu, créant un climat d'insécurité sociale. La situation était telle que certains utilisateurs craignaient d'être perçus comme des prédateurs et préféraient laisser l'appareil au placard. Alors que les législateurs tentaient de réglementer ces appareils, les critiques pointaient également du doigt les failles de confidentialité et l'intégration inquiétante de la reconnaissance faciale par Meta.
Récemment, Meta Platforms a reconnu que ses lunettes connectées Ray-Ban enregistraient le son et généraient des transcriptions des conversations des utilisateurs sans que la phrase dactivation « Hey Meta » ne soit prononcée, un dysfonctionnement qui, selon lentreprise, a désormais été corrigé, sans toutefois expliquer ce qui lavait provoqué. Le problème a été révélé par des témoignages dutilisateurs et a dabord été relayé par Android Authority.
Les propriétaires de ces appareils portables ont indiqué quaprès une récente mise à jour du firmware, les conversations quils avaient avec dautres personnes apparaissaient dans lapplication Meta AI sous forme de fichiers audio enregistrés et de transcriptions textuelles, alors même que le paramètre « Répondre sans Hey Meta » était désactivé. Plusieurs utilisateurs ont signalé avoir vu la LED blanche de capture située à lavant des lunettes sallumer alors quils parlaient normalement, ce qui indique que le microphone sétait activé de lui-même. Ce comportement a été observé sur au moins trois paires de lunettes différentes, comprenant à la fois des modèles de deuxième et de troisième génération, ce qui suggère que le problème ne se limitait pas à un seul appareil défectueux.
La réponse de Meta à ces signalements a été laconique. Dans une déclaration adressée à Android Authority, lentreprise sest contentée dindiquer que « ce problème a été résolu », ajoutant que les utilisateurs « peuvent à tout moment gérer, consulter et supprimer les enregistrements vocaux de leurs interactions avec Meta AI via les paramètres ». Lentreprise na pas précisé ce qui avait déclenché ces enregistrements indésirables, combien dutilisateurs avaient été concernés, ni quelles modifications spécifiques avaient été apportées pour remédier au problème.
Avant que Meta ne publie son communiqué, léquipe dassistance de lentreprise avait conseillé aux utilisateurs concernés de désactiver les autorisations daccès au microphone et à la caméra, de désactiver la fonction « Wear Detection », de supprimer lhistorique vocal et de désactiver les mises à jour automatiques. Un utilisateur ayant documenté le problème en détail a déclaré que ces mesures priveraient de fait le produit de ses fonctionnalités essentielles, sans pour autant apporter dexplication quant au dysfonctionnement sous-jacent. Cet utilisateur a également indiqué quil consultait un avocat au sujet de la possibilité dun recours collectif si dautres clients avaient subi le même enregistrement vocal indésirable.
Une succession de problèmes de vie privée
Ce dysfonctionnement denregistrement est le dernier dune série de polémiques liées à la vie privée concernant les lunettes connectées de Meta. En mars, des sous-traitants travaillant à Nairobi ont déclaré aux médias quils avaient été rémunérés pour examiner des heures dimages brutes capturées via la fonctionnalité « IA en direct » des lunettes. Ces sous-traitants ont précisé que les images quils avaient analysées comprenaient des contenus hautement sensibles, tels que des personnes utilisant des salles de bains, shabillant, se livrant à des activités sexuelles, et même des numéros de carte bancaire apparaissant à lécran. Ce travail détiquetage des données sert à entraîner les systèmes de vision par ordinateur de Meta.
Les lunettes connectées font globalement lobjet dune surveillance accrue en raison de leur capacité à enregistrer à linsu des personnes. La Norvège envisage actuellement dinterdire temporairement ces appareils dans les parcs, sur les plages et dans les écoles. Des tribunaux aux USA et dans dautres pays ont également pris des mesures pour les interdire. Ce contexte sinscrit dans une longue histoire de débats sur la vie privée liés aux assistants vocaux. Dès 2019, des entreprises telles quAmazon, Apple et Google ont été confrontées à des scandales distincts concernant la collecte denregistrements audio dutilisateurs, qui contenaient dans certains cas des informations sensibles. Ces entreprises ont par la suite mis en place des mécanismes permettant aux utilisateurs de refuser que leurs enregistrements audio soient collectés.
Ce que cela représente pour les ambitions de Meta dans le secteur des appareils portables
Meta a positionné ses lunettes Ray-Ban comme un produit phare dans sa stratégie visant à se développer dans le domaine de la réalité augmentée et des appareils portables basés sur lIA. Lentreprise na cessé détendre les capacités de ces appareils, en y ajoutant des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel, la recherche visuelle et la messagerie mains libres. Mais chaque nouvelle fonctionnalité augmente le volume de données que les lunettes peuvent collecter, et le dernier incident en date souligne à quel point cette collecte de données peut facilement mal tourner.
Pour les consommateurs déjà réticents à lidée de porter une caméra et un microphone sur leur visage, la révélation selon laquelle les lunettes peuvent enregistrer sans déclencheur explicite risque daccentuer leur scepticisme. Cet incident soulève également des questions quant aux processus de contrôle qualité de Meta pour les mises à jour du micrologiciel, étant donné que le problème semble avoir été introduit par un déploiement logiciel plutôt que par un défaut matériel.
Les autorités de régulation accordent une attention croissante à la manière dont les entreprises technologiques traitent les données vocales et visuelles. La Commission fédérale du commerce (FTC) a déjà pris des mesures à lencontre dentreprises pour des pratiques trompeuses en matière de collecte de données, et les régulateurs européens, dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), se montrent de plus en plus disposés à sanctionner le traitement audio non autorisé. Il reste à voir si lincident des lunettes connectées suscitera lintérêt des autorités de régulation, mais cette série de manquements en matière de confidentialité pourrait peser dans les futures mesures de contrôle.
Meta na pas précisé si elle informerait les utilisateurs dont les conversations auraient pu être enregistrées sans leur consentement, et ne sest pas non plus engagée à faire réaliser un audit indépendant de la mise à jour du micrologiciel à lorigine du problème. Pour linstant, la brève déclaration de lentreprise indiquant que le problème est « résolu » laisse de nombreuses questions sans réponse, notamment concernant létendue des données collectées et les mesures de protection mises en place pour éviter quune telle situation ne se reproduise.
En août 2026, la reconnaissance faciale avait toujours fait lobjet de controverses car elle posait de graves risques pour la vie privée, menaçait l'anonymat dans l'espace public, présentait des biais discriminatoires et permettait une surveillance de masse par les États ou les entreprises. Les Ray-Ban de Meta représentaient une forme de reconnaissance faciale mobile (cest-à-dire accrochée au nez de tous ceux qui portaient ces lunettes) et constituaient en cela un vecteur additionnel de diffusion de ses inconvénients. Ce qu'avait confirmé la multiplication de plaintes de femmes qui retrouvaient sur Internet des vidéos delles postées par leurs harceleurs.
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