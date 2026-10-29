Les grandes banques américaines ont empêché des agents d'IA tiers d'intervenir sur les comptes de leurs clients et d'effectuer des transactions, à la suite d'un rapport indiquant que des agents d'IA accédaient à des comptes bancaires et effectuaient des opérations sans tenir compte des instructions des utilisateurs. Le secteur bancaire s'inquiète de plus en plus du fait que des agents d'IA sophistiqués puissent nuire au système bancaire et aux institutions chargées de gérer le patrimoine des particuliers. Morgan Stanley a bloqué l'accès à ses plateformes aux agents tiers, mais n'a constaté aucun cas d'agents IA non autorisés ou malveillants. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a déclaré que le plus grand prêteur américain développait des outils pour gérer le risque lié aux agents IA : « Nous n'allons pas autoriser n'importe quel agent externe à entrer dans l'entreprise, car c'est tout simplement trop risqué pour les clients et pour JPMorgan. »
Récemment, Bank of America a demandé à ses clients de ne communiquer leurs identifiants et mots de passe à personne, « y compris à un outil ou un agent doté dune IA qui propose dagir en votre nom ». La popularité des assistants IA autonomes ayant explosé, la tendance consistant à laisser des assistants IA personnels effectuer des paiements au nom dun client sest également développée. Mais cela a posé un véritable casse-tête réglementaire aux prestataires bancaires. Les agents IA enregistrent tout ce que vous leur dites, y compris des informations hautement sensibles qui peuvent être divulguées en cas de faille de sécurité.
Éviter de communiquer ses coordonnées bancaires à des bots
Le fait de confier un achat à un agent IA présente un avantage évident : si le prix dun article baisse ou sil redevient disponible après avoir été en rupture de stock, lagent peut lacheter pour que les utilisateurs ne passent pas à côté. Mais ces paiements peuvent parfois être signalés comme non autorisés par les établissements financiers, ce qui peut entraîner le blocage des comptes des clients. Il peut également arriver quun agent achète un article quun utilisateur ne souhaitait pas, ce qui oblige certains clients à se battre avec leur banque pour tenter de se faire rembourser.
Dans ces cas-là, la responsabilité incombe en grande partie au client. Si lagent IA navait pas disposé des coordonnées bancaires de l'utilisateur, lachat naurait pas été effectué. Les entreprises spécialisées dans lIA ne cessent de vanter lutilité des agents IA pour aider à organiser une vie bien remplie ou à retrouver une stabilité financière grâce à lanalyse des dépenses et des finances. Mais il ne faut pas pour autant dévoiler trop de détails sur sa vie.
Comme cela a déjà été évoqué, même lorganisation de réunions ou la planification de la journée d'un utilisateur peuvent avoir des conséquences désastreuses. La meilleure façon de rester en sécurité lors de l'utilisation d'un assistant IA est de le considérer comme un inconnu capable de faire tout ce qu'on lui demande presque instantanément, mais pas toujours comme on le souhaite. Et il convient de garder à l'esprit que chaque conversation tenue avec cet inconnu est utilisée pour entraîner dautres inconnus.
À la mi-octobre 2026, le nouvel assistant IA Muse de Meta était perçu comme un « parasite » en raison de préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données personnelles. Muse requérait un « accès intrusif » aux messages, calendriers et comptes bancaires pour fonctionner de manière optimale, ce qui permettait à l'entreprise de récolter d'immenses quantités d'informations intimes. Des incidents récents avaient d'ailleurs démontré que l'application Muse pouvait agir de manière autonome sans l'aval explicite de ses utilisateurs. Selon certains critiques, Muse permettait à Meta de monétiser le profilage psychologique des usagers au profit des annonceurs publicitaires.
Source : Envoi groupé par e-mail aux clients, intitulé « Protéger vos finances dans le monde de lIA »
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