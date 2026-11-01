Anthropic est une société américaine d'intérêt public spécialisée dans l'IA, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. L'entreprise est privée, mais prévoit une introduction en bourse en novembre 2026.
Anysphere, Inc., opérant sous le nom de Cursor, est une filiale de SpaceXAI qui propose une IA générative destinée à la production de code informatique. Son produit phare est Cursor, un agent de codage basé sur l'IA et un environnement de développement logiciel. L'IDE Cursor est à l'origine un fork de Visual Studio Code, enrichi des fonctionnalités d'IA supplémentaires telles que la génération de code, les réécritures intelligentes et des suggestions intelligentes.
Des chercheurs de la société de sécurité macOS Phorion ont découvert quune version altérée de lextension « Claude Code » dAnthropic, destinée aux éditeurs compatibles avec VS Code, avait installé une porte dérobée SSH sur les ordinateurs des développeurs.
La société a repéré le paquet malveillant, version 2.1.313, sur Open VSX, une boutique open source dextensions VS Code gérée par la Fondation Eclipse. La boutique dextensions par défaut de VS Code est le Visual Studio Marketplace de Microsoft, où aucune version malveillante na été signalée. Ses conditions dutilisation la limitent aux produits de Microsoft ; par conséquent, les éditeurs basés sur le code open source de VS Code, notamment Cursor et Windsurf, ne peuvent pas lutiliser et se tournent vers Open VSX à la place.
Les coulisses du code malveillant qui aurait touché des milliers de développeurs
« Le fichier extension.js compromis commence par une expression de fonction injectée et invoquée immédiatement (IIFE) placée en tête du bundle dextension minifié. Le reste du bundle ressemble à celui dune extension standard, avec des chaînes de caractères « Claude Code » et « VS Code », des exportations normales dactivation et de désactivation, ainsi que du code dinterface utilisateur », a expliqué Calum Hall, PDG de Phorion.
« Le préfixe injecté importe des modules Node.js standard (child_process, fs, os, path, http et crypto) et sexécute dès que Node charge le fichier, avant même que la fonction de rappel dactivation normale de lextension ne soit exécutée. Lutilisateur na pas besoin dinteragir avec lextension pour que la charge utile se déclenche », a-t-il ajouté.
Une fois exécuté, le code ajoute la clé SSH de lattaquant au fichier des clés autorisées de lutilisateur, ce qui permettrait à lattaquant de se connecter en tant que cet utilisateur. Il ouvre ensuite une connexion SSH sortante vers le serveur de lattaquant, créant ainsi un tunnel que lopérateur peut utiliser pour se reconnecter à la machine de la victime. Le tunnel continue de fonctionner après la fermeture de léditeur, et le logiciel malveillant tente de rétablir la connexion toutes les 60 secondes environ.
Pour survivre à un redémarrage, le logiciel malveillant met en place un mécanisme de persistance sur chaque plateforme. Sur Mac, il installe un fichier de démarrage portant un nom de type Apple ; sous Linux, il ajoute une entrée cron qui sexécute au redémarrage ; et sous Windows, il tente de créer une tâche planifiée appelée « SysMon » et, en cas déchec, se rabat sur le dossier « Démarrage ».
Les données recueillies par l'attaquant sur les ordinateurs des développeurs
Lextension envoie au serveur de lattaquant le nom dhôte de la machine, le nom dutilisateur, le système dexploitation, le répertoire personnel, le répertoire de travail, ladresse e-mail Git et ladresse IP publique.
Elle envoie également les noms de jusquà 40 variables denvironnement qui ressemblent à des clés, des jetons, des mots de passe ou des identifiants AWS et GCP. Les valeurs restent sur la machine, mais Calum Hall a souligné que cette liste fournit à lopérateur un inventaire des hôtes contenant des identifiants cloud ou des jetons API, et lui indique ceux quil doit cibler en priorité.
Une faille limite les dégâts sous macOS
La clé implantée ne fonctionne que si le service SSH de la machine est actif, et sous macOS, létape permettant de lactiver nest souvent jamais exécutée.
Phorion a identifié la cause du problème : une vérification défectueuse. Le script demande au système si la connexion à distance est désactivée sans disposer des droits dadministrateur ; il reçoit alors un message derreur et ignore létape qui permettrait dactiver SSH.
Calum Hall a toutefois précisé que cette faille ne constituait pas une protection, car sur un Mac où la connexion à distance est déjà activée, ou sur lequel lutilisateur lactive par la suite, la porte dérobée est prête à être utilisée.
« Lobjectif de cette charge utile est dobtenir un accès interactif à long terme, et bien que la faille de la porte dérobée SSH minimise limpact sur macOS, ce logiciel malveillant reste une menace importante qui sinstalle de manière persistante et envoie des signaux de reconnaissance de lhôte à lopérateur », a souligné Calum Hall.
Onze heures sur le Marketplace et des milliers de victimes potentielles
Dans un avis de sécurité, Cursor a indiqué que la version malveillante avait été disponible sur sa boutique dextensions VS Code pendant environ 11 heures le 29 octobre 2026. Au maximum 5 000 utilisateurs ont été concernés, et la société prévoit de les contacter directement.
« Cette version malveillante de lextension na pas été développée par Anthropic », a déclaré la société, ajoutant quelle ne disposait daucune preuve indiquant que dautres versions de lextension ou la distribution officielle aient été affectées.
Selon Cursor, lactivation de SSH nécessite des droits dadministrateur dont lextension ne dispose pas sur la plupart des hôtes Mac et Windows ; sur ces machines, lattaquant naurait donc pas pu se connecter via le tunnel. Lentreprise a collaboré avec le fournisseur de services cloud hébergeant le serveur de lattaquant pour le mettre hors ligne, ce qui a interrompu à la fois le fonctionnement du tunnel et celui des rapports de données.
Après avoir retiré la version malveillante, Cursor a fermé sa boutique VS Code par mesure de précaution, a procédé à un audit des accès et na trouvé aucune autre extension altérée. Lentreprise a ensuite renouvelé ses clés et reconstruit la boutique, quelle a remise en service « après sêtre assurée quil ny avait plus aucun risque », a-t-elle déclaré sur X. Lincident naffecte pas les autres extensions téléchargées depuis la boutique Cursor, ni Grok Bot, Grok ou les autres produits SpaceXSI de lentreprise, a-t-elle ajouté.
La suppression de l'extension ne suffit pas à éliminer la menace
La désinstallation de lextension ne supprimera pas la porte dérobée, a averti Phorion. Cursor a indiqué que la suppression seule pourrait ne pas suffire, car la charge utile dépose des scripts autonomes qui continuent de sexécuter.
Toute personne ayant installé ou mis à jour lextension vers la version 2.1.313 devrait vérifier si son fichier de clés dautorisation SSH contient une entrée intitulée svc-telemetry. Cursor a publié des commandes permettant deffectuer cette vérification ainsi que des scripts de nettoyage pour macOS et Windows, et les deux entreprises ont partagé des indicateurs de compromission.
Cet incident sajoute à une série de signaux qui amènent certains experts à juger que la menace de lIA est désormais hors de contrôle. Ces spécialistes sappuient sur plusieurs développements récents : des modèles capables de saméliorer de manière autonome, des agents IA ayant échappé à la surveillance humaine pour pirater des services tiers, ou encore une fausse information générée par lIA et utilisée par larmée américaine qui, selon certains, aurait failli déclencher une guerre avec la Chine. À cela sajoutent les risques de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives telles quun « bouton darrêt durgence », des lanceurs dalerte craignent quil ne soit déjà trop tard pour enrayer la menace de l'IA.
Sources : Avis de sécurité (Cursor), description de la faille (Microsoft , Phorion, Kevin Beaumont)
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