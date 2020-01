Le FBI voudrait qu'Apple l'aide à accéder au contenu des iPhone du présumé tireur de Pensacola. Le débat sur le chiffrement entre Apple et le F.B.I. pourrait avoir trouver un nouveau souffle 0PARTAGES 5 0 Le F.B.I. a déclaré qu'il a demandé à Apple les données de deux iPhones appartenant au tireur lors de la fusillade du mois dernier dans une base navale de Pensacola, en Floride, posant éventuellement à nouveau les bases d’une nouvelle confrontation entre les forces de l'ordre aux smartphones et les sociétés privées sur l’accès aux données des smartphones.



Dana Boente, l'avocat général du FBI, a déclaré dans une lettre à Apple que les enquêteurs fédéraux ne pouvaient pas accéder aux iPhones parce qu'ils étaient verrouillés et chiffrés et que leur propriétaire, le deuxième lieutenant Mohammed Saeed Alshamrani de la Saudi Royal Air Force, est mort. Deux personnes qui avaient vu la lettre en on parlé aux médias sous couvert d'anonymat, car l'enquête du gouvernement sur la fusillade est toujours en cours. Le F.B.I. dispose d’un mandat de recherche pour les appareils et a demandé l'aide d'Apple pour l'exécuter, ont déclaré ces sources.



Le lieutenant Alshamrani, qui a été entraîné par l'Air Force saoudienne et aurait, selon les autorités fédérales tiré sur trois Marines à la Naval Air Station Pensacola en décembre. Lesdits Marines ont succombé à leurs blessures.



L'affaire pourrait raviver la flamme d’un différend de longue date entre Apple et le F.B.I. portant sur les informations numériques qui devraient être accessibles aux forces de l'ordre. En 2014, Apple a commencé à intégrer le chiffrement dans les iPhones qui ne peuvent être déverrouillés qu'avec le mot de passe d'un appareil donné, ce qui signifie que même Apple ne peut pas contourner la sécurité. La technologie a frustré les autorités chargées de l'application des lois, qui estiment qu'Apple a donné aux criminels un refuge sûr.



Dans un communiqué, Apple a déclaré avoir donné au F.B.I. toutes les données « en notre possession » se rapportant à l'affaire Pensacola lorsque l’agence lui en a fait la demande il y a un mois. « Nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons », a déclaré la société. Apple assure se conformer régulièrement aux ordonnances judiciaires de restituer les informations qu'elle possède sur ses serveurs, telles que les données iCloud, mais elle a longtemps soutenu qu'elle n'avait pas accès au matériel stocké uniquement sur un iPhone verrouillé et chiffré.



Une porte-parole du F.B.I a confirmé l'existence de la lettre mais a refusé de commenter davantage.





Le FBI n'aurait pas cherché la collaboration d'autres agences gouvernementales



Avant d'envoyer la lettre, le F.B.I. est tenu de demander le concours d’autres agences gouvernementales ainsi que de ses alliés de la sécurité nationale, afin de savoir si ceux-ci disposent d’un moyen de pénétrer dans les appareils. Cependant, selon une personnes familières avec l’enquête, le FBI n’a rien fait de tel et a préféré faire cavalier seul.



Le responsable a déclaré que le F.B.I. ne demandait pas à Apple de créer une soi-disant porte dérobée ou une solution technologique pour contourner son chiffrement qui devrait être partagée avec le gouvernement. Au lieu de cela, le gouvernement cherche les données qui se trouvent sur les deux téléphones, a déclaré le responsable.



Apple a soutenu dans le passé que l'obtention de ces données nécessiterait de développer une porte dérobée, ce qui, selon elle, créerait un dangereux précédent pour la confidentialité et la cybersécurité des utilisateurs.



Une affaire plus épineuse pour Apple sous l'ère Trump ?



L'affaire Pensacola ressemble au différend de 2016 entre Apple et le F.B.I. sur l'iPhone de l'homme qui, avec sa femme, a tué par balle 14 personnes à San Bernardino, en Californie. Comme dans ce cas, il y a un tireur mort, une autorisation judiciaire pour accéder à un téléphone et une impasse précoce entre les forces de l’ordre et Apple.



Mais l'enquête de San Bernardino s'est transformée en une épreuve de force à enjeux élevés après qu'un juge fédéral a ordonné à Apple d'aider les autorités à accéder au téléphone. Une telle décision de justice n'a pas été rendue dans l'affaire Pensacola, et il ne semble pas que le F.B.I. ait demandé une telle décision. Quoiqu’il en soit, la lettre pourrait être le premier pas vers une telle ordonnance, comme le F.B.I. aurait probablement besoin de montrer à un juge qu'Apple avait refusé d'aider à l'exécution d'un mandat. Apple n'a pas répondu à la question de savoir si elle se conformerait à la demande du F.B.I.dans l'enquête Pensacola.



Après que le juge fédéral ait ordonné à Apple de créer un moyen d'accéder aux données du téléphone du tireur de San Bernardino en 2016, Tim Cook, directeur général d'Apple, a répondu par une lettre dans laquelle il a déclaré que la création d'une telle porte dérobée compromettrait la sécurité de chaque iPhone . « Le gouvernement suggère que cet outil ne peut être utilisé qu'une seule fois, sur un seul téléphone », a-t-il déclaré. « Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Une fois créée, la technique pourrait être utilisée à maintes reprises, sur n'importe quel nombre d'appareils ».



Cook a présenté au public un argument agressif selon lequel les actions de l'administration Obama porteraient atteinte à la vie privée et à la sécurité des gens. Mais il peut trouver plus difficile d'attaquer l'administration Trump, qui a longtemps suspendu la menace des tarifs sur les produits Apple.



Cook est devenu un allié du président Trump, lui rendant régulièrement visite à Washington et l'hébergeant récemment dans une usine informatique Mac au Texas, où le président a affirmé qu'il avait aidé à stimuler sa construction alors qu'elle était en fait ouverte depuis six ans.



Le différend sur l'affaire San Bernardino a été résolu lorsque le F.B.I. a trouvé une entreprise privée qui a pu contourner le chiffrement de l'iPhone. Le bureau de l'inspecteur général du ministère de la Justice a constaté plus tard que le F.B.I. n'avait pas épuisé toutes les solutions possibles pour déverrouiller le téléphone avant d'essayer de forcer Apple à développer un moyen de contourner le chiffrement.



Les deux parties ont depuis renforcé leurs positions. Apple a rendu son chiffrement encore plus fort, comblant les lacunes que les forces de l'ordre avaient exploitées pour accéder aux iPhones.



Et le procureur général William P. Barr a récemment critiqué le chiffrement. Il a déclaré le mois dernier que trouver un moyen pour les forces de l'ordre d'accéder à la technologie chiffrée était l'une des « priorités les plus élevées » du ministère de la Justice. Dans plusieurs discours l'année dernière, il a noté que les cartels de la drogue, les réseaux de traite des êtres humains et les acteurs de pornographie infantile dépendaient de produits disposant d’un chiffrement fort tels que WhatsApp et Signal, qualifiant au passage de « fléau » les efforts de Facebook pour envelopper tous ses produits dans un chiffrement de bout en bout.



« Nous parlons du moment où vous avez un mandat et une cause probable et vous ne pouvez pas obtenir les informations », a déclaré Barr lors d'une conférence du Wall Street Journal à Washington le mois dernier. Des entreprises comme Facebook vendent l'idée que « peu importe ce que vous faites, vous êtes complètement imperméable à la surveillance du gouvernement », a regretté Barr. « Voulons-nous vivre dans une société comme celle-là ? Je ne pense pas que ce soit le cas ».



