La génération Y désigne toutes les personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90. Cette génération représente environ 23 % de la population française et 32 % au niveau mondial. Si elle est considérée comme naturellement plus à l’aise que les générations précédentes avec les nouvelles technologies, ses connaissances en termes de cybersécurité ne sont pas suffisantes d’après les résultats d’un sondage réalisé par l’éditeur en sécurité Specops Software.Pour parvenir à ce constat, Specops Software a interrogé 2 445 personnes qui ont entre 20 et 40 ans. Il leur a demandé s’ils connaissaient ou non une série de termes informatiques. Il en ressort que 82 % des répondants ignorent ce qu’est un pare-feu, 76 % indiquent ne pas connaître ce qu’est un malware, 73 % ne comprennent pas le terme VPN et 71 % n’arrivent pas à définir le terme HTML. Toutefois, il y a quelques termes qu’une grande partie de répondants ont affirmé connaître, à savoir le virus (65 %), les cookies (65 %) et la bande passante (49 %).Specops Software n’en est pas resté là. L’éditeur a posé d’autres questions pour déterminer à quel point la génération Y est « cyber-sûre ». « Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient déjà été piratés, 67 % ont répondu oui (29 % non ; 4 % incertains). Parmi ceux qui ont été piratés, seul un tiers (39 %) a déclaré savoir quoi faire et comment y faire face. En outre, 61 % ont admis qu'ils ne savaient pas s'ils devaient lancer une analyse antivirus, changer leurs mots de passe ou jeter leur ordinateur portable. Et, ce qui est peut-être encore plus choquant, 73 % des personnes qui ont été piratées disent qu'elles n'ont pas changé ou ne changeraient pas leur comportement pour éviter que cela ne se reproduise (27 % le feraient) », indique l’éditeur. Autre constat : 92 % des sondés ne savent pas comment utiliser un VPN.De plus, « une grande majorité des répondants (81 %) a déclaré pouvoir ouvrir et exécuter des gestionnaires de tâches, ce qui est suivi de près par l'exécution d'une analyse antivirus (77 %) et la recherche en mode incognito (71 %). Toutefois, il est surprenant de constater que seuls 66 % savent comment supprimer l'historique des recherches de leur ordinateur et qu'un peu plus de la moitié (57 %) peuvent résoudre avec succès les problèmes liés à leur appareil », relate l’étude.Par ailleurs, il est à noter que le sondage a été réalisé par un éditeur en sécurité. Il serait donc dans son intérêt de mettre en avant certains chiffres. Néanmoins, la génération Y devrait être consciente des cyber-risques puisque c’est celle qui consomme le plus les nouvelles technologies. De ce fait, elle est la plus exposée aux cyberattaques.Source : Specops Software Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Pertinents ou pas ?