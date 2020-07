Le dark web est l’endroit où est mis en vente, toute sorte de chose obtenu illicitement. Il peut s’agir d’objets ou encore de données très sensibles comme des informations de connexion. Cela est connu de tous, mais il faut croire que les gens ne mesuraient pas réellement l’ampleur du problème que cela pose jusqu’à la publication d’un récent rapport. Ce rapport révèle qu’il y a 15 milliards de données de connexion volées qui sont en vente sur le dark web. Un chiffre qui a suffi pour ouvrir les yeux de certains sur la gravité de la situation.Ce rapport intitulé From, a été publié par l'équipe de, une firme de sécurité qui a passé 18 mois à auditer des forums et des marchés criminels sur le dark web. Le rapport révèle que ces données ont pu être dérobées à partir de 100000 violations et comprennent des paires de nom d'utilisateur et de mot de passe de sécurité pour les comptes de médias sociaux, les services de streaming musical, et même les services bancaires en ligne. Il s'agit donc là d'un trésor d'informations à la disposition des cybercriminels.En effet, dans le commerce, les informations d’identification sont vendues à 15.43 dollars. Pour ce qui est des informations de connexion aux comptes bancaires et autres services financiers, un couple nom d’utilisateur/mot de passe est vendu à 70,91 dollars. Les comptes de solutions antivirus et de sécurité pour leur part, sont venus à 21,67 dollars. Quant aux informations concernant les connexions aux comptes d'administrateurs de domaines, elles étaient généralement vendues aux enchères avec un prix moyen de 3139 dollars, atteignant même un prix de 120000 dollars.Selon les chercheurs, la majorité des informations de connexion exposées appartiennent aux consommateurs plutôt qu'aux entreprises. C'est vraiment inquiétant de constater à quel point il devient de plus en plus aisé pour les pirates d'entrer en possession de ces informations. En effet, le rapport mentionne également le fait que depuis 2018, le nombre d'informations d'identification volées a augmenté de plus de 300 %.Il devient donc très important que nous commencions à faire des efforts pour protéger nos informations d'identification. Et pour cela, les experts en sécurité conseillent aux internautes d'utiliser des mots de passe individuels pour chaque service en ligne qu'ils utilisent, tout en adoptant des mesures telles que l'authentification à deux facteurs lorsque cela est possible.Source : Rapport Qu’en pensez-vous ?