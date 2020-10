Quarante-cinq pour cent (45 %) des Américains utilisent des mots de passe de huit caractères ou moins.

Ce que les Américains incluent dans leurs mots de passe Taux d'utilisation Juron 20% Année de naissance 16% Nom de l'animal de compagnie 16% "Covid" 14% "Trump" 12% Prénom 11% Mots du dictionnaire 11% Mots mal orthographiés 11% Nom d'une rue 11% Âge 10% "Biden" 9% Nom de famille 9% Nom de son enfant 9% Acronymes 9% Nom de son conjoint 8% Série de touches sur le clavier (par exemple QWERTY) 8% Expressions courantes (par exemple, «je t'aime») 7% Nom d'un parent 7% Nom du site pour lequel le mot de passe est créé 6% Année d'obtention du diplôme 6% Caractères répétés (par exemple "aaaaaa") 5% Nom d'un ami 5% Utilisation d'un générateur de mot de passe 15% Aucun des choix proposés 13%



De combien de caractères dispose votre mot de passe typique ?



Comment stockez-vous / gardez-vous principalement votre mot de passe ?

Ne réutilisez pas les mots de passe sur les sites.

Ayez des mots de passe longs et forts (un mélange de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux).

Stockez les mots de passe et autres documents en toute sécurité, par exemple avec un gestionnaire de mots de passe.

Utilisez l'authentification à deux facteurs chaque fois que vous le pouvez (ce qui pourrait impliquer d'utiliser un code envoyé par SMS sur votre téléphone ou une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale pour vous connecter).

Si un site que vous utilisez présente une violation de données, changez immédiatement votre mot de passe.

Servez-vous d'outil pour tester la santé de vos mots de passe.

Durant le mois d'octobre a lieu le NCSAM (National Cyber Security Awareness Month ou en français le mois national de sensibilisation à la cybersécurité), une campagne de sensibilisation publique d'un mois lancée par le Département américain de la sécurité intérieure (DHS) qui vise à sensibiliser à la cybersécurité et à souligner l'effort collectif nécessaire pour arrêter les cyberintrusions et les escroqueries.À cette occasion, un sondage a été lancé pour recueillir des données sur les habitudes des Américains en matière de mots de passe. Voici quelques points clés :Les résultats indiquent également que :Les événements actuels ont un rôle à jouer. Comme indiqué ci-dessus, quatorze pour cent (14 %) des Américains ont déclaré utiliser le motdans leur mot de passe. Les animaux domestiques sont également très populaires. En fait, plus de personnes utilisent le nom de leur animal comme partie d'un mot de passe que le nom d'un parent, le nom de l'enfant, le nom de famille ou le nom d'un ami. Les experts en sécurité numérique recommandent, bien entendu, d'éviter les informations personnelles dans tout mot de passe.L'élection présidentielle est au centre de l'esprit de nombreux Américains, alors que Trump (12 %) et Biden (9 %) se frayent un chemin dans les mots de passe. Pour ceux qui en ont juste assez de 2020, les jurons sont également populaires et font partie de 20 % des mots de passe.Ce que les Américains incluent dans leurs mots de passe :Quarante-cinq pour cent (45 %) des Américains ont des mots de passe de huit caractères ou moins, et seulement 22 % ont des mots de passe longs d'au moins 12 caractères. 16 % ont des mots de passe d'au plus sept caractères.Selon un vérificateur de sécurité des mots de passe, le mot de passe le plus populaire aux États-Unis, «123456», serait craqué « instantanément » par un ordinateur. Même un mot de passe à 6 caractères plus complexe commene prendrait que 17 secondes à un ordinateur.Plus d'Américains (37 %) s'appuient sur la mémoire et non sur toute autre technique de stockage des mots de passe. Les répondants ont peut-être pensé que les applications de gestion des mots de passe étaient la meilleure méthode de stockage, mais très peu les utilisent réellement.Le rapport propose également de bonnes pratiques de façon simplifiée, notamment :Source : résultats du sondage Quelle lecture faites-vous de ces données ?Une tendance qui pourrait être observée en France ?Avez-vous fait un mot de passe avec Macron, Mélenchon ou autres personnalités politiques ?Pensez-vous qu'il soit répandu de se servir de l'actualité (Covid, élections, etc.) pour définir son mot de passe ?Comment faites-vous pour définir vos mots de passe ? Les conservez-vous de mémoire ou utilisez-vous un logiciel ?