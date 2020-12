Les pirates informatiques ont ciblé l'Agence américaine des armes nucléaires dans une violation massive de la cybersécurité, Dans le cadre d'un assaut plus large contre les agences fédérales 9PARTAGES 5 0 Ce qui ressemble à l'une des plus grandes violations de la cybersécurité de mémoire récente contre les agences fédérales américaines et les infrastructures critiques continue d’étendre sa portée. L'administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA) et le Département de l’Énergie (DOE), qui protègent le stock d'armes nucléaires des États-Unis, ont vu leurs réseaux piratés dans le cadre de la vaste attaque de cyberespionnage menée contre plusieurs agences fédérales. Au moins trois États seraient également frappés par la vague de violations, selon Bloomberg News qui cite des personnes ayant des connaissances en la matière.



Les pirates informatiques ayant des liens avec le gouvernement russe sont soupçonnés d'être à l'origine d'une attaque bien coordonnée qui a profité des faiblesses de la chaîne d'approvisionnement américaine pour pénétrer dans plusieurs agences fédérales, notamment les Départements de la Sécurité intérieure,





« Il s'agit d'un adversaire patient, bien équipé et concentré, qui a mené une activité de longue durée sur les réseaux des victimes », a déclaré l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures dans un bulletin qui signalait l'alarme grandissante concernant la brèche. Les pirates informatiques ont fait courir un « risque grave » aux gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi qu'aux infrastructures essentielles et au secteur privé, selon le bulletin. L'agence a déclaré que les attaquants ont fait preuve de « sophistication et d'un savoir-faire complexe ».



Le Département de l'Energie et son administration nationale de sécurité nucléaire ont également été ciblés dans le cadre d'une attaque plus large. Jeudi, les fonctionnaires du DOE et de la NNSA ont commencé à coordonner les notifications de cette violation à leurs organes de surveillance du Congrès après avoir été informés par Rocky Campione, le responsable des informations au DOE, a rapporté Politico.



Selon Politico, des activités suspectes ont été identifiées dans les réseaux de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), des laboratoires nationaux de Los Alamos et Sandia au Nouveau-Mexique et à Washington, de l'Office of Secure Transportation et du Richland Field Office du ministère de l'Energie. Les fonctionnaires ayant une connaissance directe de la question ont déclaré que les pirates informatiques ont pu faire plus de dégâts au réseau de la FERC, selon le rapport.



Selon Politico, la CISA, qui a aidé à gérer la réponse fédérale à la vaste campagne de piratage, a indiqué à la FERC cette semaine qu’elle était débordée et pourrait ne pas être en mesure d'allouer les ressources nécessaires pour répondre. Le DOE est donc chargé d’allouer des ressources supplémentaires à la FERC pour l'aider à enquêter sur les derniers piratages, ont déclaré les fonctionnaires.



Shaylyn Hynes, un porte-parole du DOE a déclaré à The Independent que le Département réagit en coordination avec les partenaires fédéraux et industriels, que l'enquête est en cours et que la réponse à cet incident se fait en temps réel.



« À ce stade, l'enquête a révélé que le malware a été isolé aux réseaux d'entreprises uniquement, et n'a pas eu d'impact sur les fonctions essentielles de sécurité nationale du Département, y compris l'Administration nationale de la sécurité nucléaire », a-t-elle déclaré. « Lorsque le DOE a identifié les logiciels vulnérables, des mesures immédiates ont été prises pour atténuer le risque, et tous les logiciels identifiés comme étant vulnérables à cette attaque ont été déconnectés du réseau du DOE », a-t-elle ajouté.



Le DOE est en communication constante avec ses partenaires industriels, y compris les dirigeants des conseils de coordination des sous-secteurs du secteur de l'énergie. Les autorités fédérales ont exprimé leur inquiétude quant à l'intrusion dans les systèmes informatiques américains et autres dans le monde que les fonctionnaires soupçonnent d'être le fait de pirates informatiques russes. Mais la Russie a déjà nié toute implication dans l'attaque.



En plus du logiciel de SolarWinds, d’autres méthodes peuvent avoir été utilisées par les pirates informatiques



Dans ses commentaires les plus détaillés à ce jour, la CISA a déclaré jeudi que l'intrusion avait compromis des agences fédérales ainsi que des « infrastructures critiques » dans une attaque sophistiquée qui était difficile à détecter et à défaire. L’agence n'a pas précisé quelles agences ou infrastructures avaient été touchées ni quelles informations avaient été prises. Il se peut que la campagne de cyberattaques ait commencé en mars.



La CISA a déclaré précédemment que les auteurs avaient utilisé un logiciel de gestion de réseau de SolarWinds, basé au Texas, pour infiltrer des réseaux informatiques. Une alerte mise à jour indique que les pirates ont peut-être utilisé d'autres méthodes. Le DOE a confirmé, toutefois, que l'attaque sur son système était liée à SolarWinds. L'Associated Press rapporte qu'un fonctionnaire a déclaré : « Il semble que ce soit le pire cas de piratage informatique de l'histoire de l'Amérique. Ils ont tout piraté ».



Reuters a rapporté plus tôt dans la journée de jeudi que Microsoft a été emporté dans la cyberattaque de SolarWinds, rendant ses systèmes vulnérables aux mauvais acteurs. De plus, selon Reuters, les produits de la société ont été compromis par les attaquants, ce qui pourrait mettre en danger les clients de produits Microsoft comme Office 365 ou Azure.



En réponse, Microsoft a confirmé qu'il était affecté par l'attaque de cybersécurité de la chaîne d'approvisionnement provenant du logiciel de SolarWinds. Mais Microsoft a catégoriquement nié que les données des clients ou ses propres produits étaient en danger. « Nous pensons que les sources du rapport de Reuters sont mal informées ou interprètent mal leurs informations », a dit la société dans une déclaration.



« Comme d'autres clients de SolarWinds, nous avons recherché activement des indicateurs de cet acteur et pouvons confirmer que nous avons détecté des binaires SolarWinds malveillants dans notre environnement, que nous avons isolés et supprimés », a déclaré Frank Shaw, porte-parole de Microsoft, dans une déclaration supplémentaire jeudi après-midi. « Nous n'avons pas trouvé de preuve d'accès aux services de production ou aux données des clients. Nos enquêtes, qui sont en cours, n'ont trouvé absolument aucune indication que nos systèmes ont été utilisés pour attaquer d'autres personnes ».



Dans un long billet de blog publié jeudi soir, le président de Microsoft, Brad Smith, a écrit que SolarWinds « est effectivement une attaque contre les États-Unis » et « fournit un moment de réflexion ». Smith a appelé à « un leadership plus efficace et collaboratif de la part du gouvernement et du secteur technologique ».



Des gouvernements des États américains également touchés par le cyberespionnage



La CISA, le FBI et le bureau du directeur du renseignement national ont reconnu la campagne de cybersécurité "en cours" dans une déclaration commune publiée mercredi, affirmant qu'ils n'avaient eu connaissance de l'incident que ces derniers jours. « Il s'agit d'une situation qui évolue, et bien que nous continuions à travailler pour comprendre toute l'étendue de cette campagne, nous savons que ce compromis a affecté les réseaux au sein du gouvernement fédéral », peut-on lire dans la déclaration.



Selon Bloomberg News, deux personnes connaissant bien l'enquête gouvernementale plus large sur l'attaque ont déclaré que trois gouvernements d'États avaient été touchés par l’attaque, sans toutefois pouvoir identifier les États. Une troisième personne connaissant bien l'enquête a confirmé que les gouvernements des États ont été piratés, mais n'a pas fourni le nombre.



L’origine des attaques n’est pas encore déterminée, mais les experts en cybersécurité ont déclaré que cette activité portait la marque des services de renseignements russes. Le sénateur Mitt Romney de l'Utah a commenté le silence apparent de l’administration Trump concernant les violations : « Je pense que la Maison-Blanche doit dire quelque chose d'agressif sur ce qui s'est passé. C'est presque comme si vous aviez un bombardier russe qui survolait le pays sans être détecté, y compris au-dessus de la capitale nationale, et ne pas réagir dans un tel cadre est vraiment stupéfiant ».



Quant au président élu Joe Biden, il a déclaré : « Je tiens à être clair : mon administration fera de la cybersécurité une priorité absolue à tous les niveaux du gouvernement - et nous ferons de la lutte contre cette violation une priorité absolue dès notre entrée en fonction ».



Il a poursuivi : « Nous ferons de la cybersécurité un impératif à tous les niveaux du gouvernement, nous renforcerons encore les partenariats avec le secteur privé et nous augmenterons nos investissements dans les infrastructures et les personnes dont nous avons besoin pour nous défendre contre les cyberattaques malveillantes ».



Le président élu a ajouté qu'il veut passer à l'offensive pour perturber et dissuader de telles attaques à l'avenir, en disant qu'il ne resterait pas inactif face aux cyberattaques.



Sources : Politico, Microsoft



Et vous ?



Que pensez-vous de cette cyberattaque de grande envergure contre plusieurs agences fédérales américaines ?

Quels commentaires faites-vous de la réaction de Microsoft ?



