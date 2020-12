Tendances Cybersécurité 2021 : la 5G et la convergence de l'IT et de l'OT sont les principales cibles à surveiller

En 2021, la 5G offrira en effet des possibilités illimitées, à la fois en introduisant de nouveaux moyens de connexion et en élevant la norme de sécurisation des infrastructures disparates, ce qui révolutionnera le paysage de la sécurité. Par ailleurs, avec de plus en plus d'objets connectés, il sera difficile de dissocier les environnements IT et technologies opérationnelles (OT) qui devront donc être intégrés dans la stratégie de sécurité globale des entreprises. Autant d'opportunités pour les cybercriminels qui mobiliseront davantage les spécialistes de la sécurité. Plusieurs experts de Tenable reviennent sur les tendances à suivre pour la sécurité des entreprises qui devront tenir compte de ces nouveautés dans leur stratégie de sécurité.