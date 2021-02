Le dernier rapport sur l'état des logiciels malveillants (Malwarebytes) a constaté une évolution majeure des dispositifs visés et des stratégies déployées par les cybercriminels.L'utilisation d'applications qui surveillent l'activité des utilisateurs - y compris toutes les applications de suivi - a augmenté de 565 % de janvier à décembre, tandis que les détections de logiciels espions ont augmenté de 1 055 % au cours de la même période., explique Marcin Kleczynski, PDG de Malwarebytes.Il est intéressant de noter qu'en 2020, les détections de logiciels malveillants sous Windows ont diminué de 12 % dans l'ensemble et de 24 % pour les entreprises, tandis que les détections sous Mac ont diminué de 37 % dans l'ensemble mais ont augmenté de 31 % pour les entreprises.Les programmes potentiellement indésirables (PUP) représentaient plus de 76 % des détections de menaces pour les Macs, tandis que les logiciels publicitaires en représentaient environ 22 %. Les logiciels malveillants, quant à eux, ne représentaient que 1,5 % des détections.Parmi les principales menaces pour les entreprises et les consommateurs figurent le craqueur de logiciels Microsoft Office KMS, le malware bancaire Dridex et le logiciel d'extraction de cryptomonnaie BitCoinMiner. Dans le monde Android, le cheval de Troie Bankbot, qui vole les informations de paiement en utilisant de faux écrans de connexion, a connu un énorme pic, amassant une augmentation de 3 841 % des détections.Au niveau des secteurs industriels, les fournitures essentielles ont été ciblées, l'agriculture ayant subi une augmentation de 607 % des détections de menaces, tandis que les détections pour l'industrie alimentaire et des boissons ont augmenté de 67 %. Les cibles qui ont été durement touchées dans le passé ont toutes vu leur nombre de détections diminuer en raison du ralentissement de l'activité commerciale : l'éducation a chuté de 17 %, les soins de santé de 22 % et l'automobile de 18 %.Source : Malwarebytes Que pensez-vous de ce rapport ?Le passage au travail à distance a-t-il augmenté les risques de sécurité de sein de votre organisation ?