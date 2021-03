53 % des organismes financiers stockent les données des clients dans le cloud et 35 % y conservent les dossiers financiers.



Les attaques ciblées sur l’infrastructure cloud sont celles dont la détection et la résolution ont pris le plus de temps : 41 % des organismes financiers ont eu besoin de plusieurs jours ou semaines pour repérer l’incident, et 38 % ont consacré plusieurs jours ou semaines à y apporter une réponse.



70 % des répondants contrôlent l’activité des utilisateurs dans le cloud afin d’atténuer les risques liés à la sécurité des données.



Face à la pandémie, 30 % des organisations interrogées ont dû revoir leurs priorités dans le domaine de l’IT tout en s’en tenant à leur budget existant. 19 % ont signalé des réductions du budget consacré à la sécurité.



En 2020, les incidents les plus courants subis par les organismes financiers concernant les données dans le cloud étaient les attaques de phishing (signalées par 26 % des répondants), les attaques ciblées sur l’infrastructure cloud (22 %) et les ransomwares (15 %). Parmi les organisations qui ont subi une violation de données, 20 % ont dû faire face à des dépenses imprévues pour combler les lacunes en matière de sécurité, 19 % ont dû payer des amendes pour non-conformité et 17 % ont perdu des clients.Le rapport Netwrix indique également que 59 % des organismes financiers considèrent que le manque de personnel au sein des équipes IT et de sécurité constitue la principale raison de leurs difficultés à sécuriser les données dans le cloud. Parmi les autres facteurs, figurent le manque d’expertise en matière de sécurité du cloud (44 %) et la négligence des employés (37 %).Voici d’autres conclusions de l’enquête concernant le secteur financier :, indique Pierre-Louis Lussan, Country Manager France et Directeur South-West Europe chez Netwrix.Source : Netwrix Que pensez-vous de ce rapport ?Quels autres obstacles rencontrez-vous dans l'optimisation de la sécurité des données dans le cloud ?