L'accélération de la transformation numérique par COVID-19 et ses risques

Les implications de l'évolution de la dynamique de la main-d'œuvre

L'informatique sans périmètre et ses défis

La crise des violations de données et la recrudescence des attaques par ransomware.

La sophistication croissante des menaces

Le renforcement des réglementations en matière de données



La diversité de l'écosystème des fournisseurs de cybersécurité

Les stratégies des 10 principaux fournisseurs

Stratégie des généralistes par rapport aux spécialistes

Les tendances en matière de fusions et d'acquisitions

La prochaine innovation en matière de cybersécurité et les leaders du marché

Prévisions sur cinq ans



La crise des violations de données s'est intensifiée l'année dernière, puisque le nombre de données compromises en seulement 12 mois a été supérieur à celui des 15 années précédentes réunies. Les attaques par ransomware se sont multipliées et ont eu des conséquences tragiques, les hôpitaux étant particulièrement visés. Plusieurs organisations très en vue ont fait faillite en 2020 et les organisations survivantes ont dû mettre en œuvre rapidement des mesures de continuité des activités en réponse à la pandémie de COVID-19, sous peine de se retrouver ruinées.Ces mesures ont souvent été prises au détriment de la cybersécurité et ont contourné des politiques d'entreprise de longue date, laissant de nombreuses organisations exposées à l'exploitation par des acteurs de la menace hautement organisés et sophistiqués, ainsi que par d'autres pirates plus opportunistes.Dans un nouveau rapport spécial en deux parties " Now and Next for the cybersecurity industry ", Canalys note que les investissements en cybersécurité ont dépassé les autres secteurs de l'industrie informatique en 2020, avec une croissance de 10 % pour atteindre 53 milliards de dollars US. Cependant, la continuité des activités et la productivité de la main-d'œuvre ont pris le pas sur la sécurité pendant la pandémie.Selon les estimations de Canalys, les services d'infrastructure cloud ont augmenté de 33 % en 2020 pour atteindre 142 milliards de dollars US, soit une augmentation de 45 milliards de dollars US des dépenses annuelles par rapport à 2019. Les services logiciels cloud ont augmenté de plus de 20 % au cours de la même période.Les revenus déclarés de Zoom ont bondi de plus de 300 %, tandis que Microsoft Office 365 et Salesforce ont maintenu une forte croissance à deux chiffres. Les ventes de PC portables ont également connu une année record, avec un bond de 17 %, et devraient encore augmenter en 2021. L'activité webcam de Logitech a également atteint un niveau record, avec une augmentation de 138 % sur la base des quatre derniers trimestres.Enfin, la croissance des ventes de routeurs Wi-Fi domestiques a dépassé 40 %, les travailleurs à distance cherchant à améliorer leur connectivité, tandis que les imprimantes domestiques et l'encre sont épuisées., a déclaré M. Ball.Canalys couvre les détails dans le rapport 'Now and Next for the cybersecurity industry'. La première partie est gratuite et fournit une analyse de l'impact de COVID-19 sur l'industrie de la cybersécurité, alors que la transformation numérique s'accélère, que les effectifs évoluent pour être plus décentralisés et que l'informatique devient sans périmètre. La première partie est disponible dès maintenant et couvre les points suivants :Le deuxième rapport de cette série, publié le mois prochain, fournit une analyse de l'écosystème des fournisseurs de cybersécurité et des opportunités de marché. Disponible à l'achat à partir d'avril, les domaines couverts sont les suivants :Source : CanalysQue pensez-vous des résultats de ce rapport ?Comment votre organisation gère-t-elle l'optimisation de la sécurité durant la pandémie ?