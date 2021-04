Si les organisations refusent d'abord de payer une rançon pour décrypter leurs données, les attaquants menacent de faire divulguer les informations volées, augmentant ainsi la pression sur les victimes.Un seul groupe de ransomware a été observé utilisant ce type d'extorsion -- surnommé Ransomware 2.0 -- en 2019, mais à la fin de 2020, 15 familles de ransomware différentes avaient adopté cette approche. En outre, près de 40 % des familles de ransomware découvertes en 2020, ainsi que plusieurs familles plus anciennes, étaient connues pour voler également les données des victimes à la fin de l'année dernière., explique Calvin Gan, responsable de l'unité de défense tactique de F-Secure.Le rapport montre également d'autres tendances en matière de cybersécurité, notamment l'utilisation par les attaquants des formules Excel - une fonction par défaut qui ne peut être bloquée - pour brouiller les pistes d'un code malveillant, qui triplera au cours du second semestre de 2020.Outlook est la marque la plus populaire usurpée dans les e-mails de phishing, suivie de Facebook et d'Office365. Les courriels ont représenté plus de la moitié de toutes les tentatives d'infection par des logiciels malveillants en 2020, ce qui en fait la méthode la plus courante de diffusion des logiciels malveillants dans les cyberattaques.En examinant les attaques notables de la chaîne d'approvisionnement au cours des dix dernières années, le rapport souligne que plus de la moitié d'entre elles visaient soit des logiciels utilitaires, soit des logiciels d'application. Les auteurs espèrent que le piratage de SolarWinds l'année dernière attirera davantage l'attention sur l'impact que peuvent avoir ces attaques., ajoute M. Gan.Source : F-Secure Que pensez-vous de ce rapport sur les nouveaux types de ransomwares ?Les organisations sont-elles suffisemment protégées contre cela ?