La tendance à noter les mots de passe a augmenté à l'ère du travail à distance, puisque la plupart des travailleurs (66 %) déclarent qu'ils sont plus susceptibles de noter les mots de passe liés au travail lorsqu'ils travaillent à domicile que lorsqu'ils sont au bureau. 62 % déclarent disposer d'un carnet ou d'un journal dans lequel ils enregistrent les identifiants et les mots de passe, et 81 % d'entre eux disent conserver ces carnets à côté ou à proximité de leurs appareils de travail, où ils sont potentiellement accessibles à tout passant. 51 % disent enregistrer les mots de passe dans un document sur le poste de travail de leur ordinateur., déclare Darren Guccione, PDG et cofondateur de Keeper Security.Il est également inquiétant de constater que 62 % des personnes interrogées déclarent avoir partagé un mot de passe lié à leur travail par SMS ou par courrier électronique, où le mot de passe pourrait être intercepté en cours de route par des cybercriminels. Près de la moitié d'entre eux (46 %) déclarent que leur entreprise demande à ses employés de partager les mots de passe des comptes utilisés par plusieurs personnes.Les mauvais choix de mots de passe restent également un problème : 37 % des personnes interrogées ont utilisé le nom de leur entreprise lors de la création d'un nouveau mot de passe pour un compte professionnel, un autre tiers (34 %) a utilisé le nom ou la date de naissance de leur conjoint et 31 % le nom ou la date de naissance de leur enfant. 44 % utilisent également le même mot de passe pour les comptes personnels et professionnels.Source : Keeper Security Que pensez-vous de ces rapports ?Comment remédier à ce type de négligence avec le travail à distance ?