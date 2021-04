0 0

C'est normal les politique de sécurité dans les organisation IT sont des plus casse couille. Obligé d'avoir un mot de pass entre 8 et 12 caractère avec une maj un chiffre et un caractère spécial. Rajoute à ca qu'il faut tous les 3 mois renouveller le mot de passe. Et tout ca sans aucune politique de gestionnaire de mot de passe.Au final normal que les employé se servent des post it pour retenir les mot de passeIl faudrait que les entreprise généralise les gestionnaire de mot de passe déjà et ca ira mieux. Ou alors qu'ils arretent avec leur schémas de mot de pass dégueulasse et plutot que de passer au truc de 8 à 12 caractère avec un chiffre, une maj et compagnie qu'il fasse plutot une politique de mot de passe du genre "je m'appelle machin et je travaille pour l'entreprise bidule depuis le xx mai 200x" et ca comme mot de passe c'est beaucoup plus robuste que leur truc a 12 caractère et c'est beaucoup plus facile à retenir pour un employé qui n'aura pas besoin de post-it