C'est l'une des conclusions du dernier rapport Consumer Threat Landscape de Bitdefender. qui montre également que les appareils IoT dotés de systèmes d'exploitation propriétaires étaient responsables de 96 % des vulnérabilités alors qu'ils ne représentent que 34 % des appareils grand public.Les vulnérabilités des Smart TV ont augmenté de 335 % par rapport à 2019, tandis que le nombre de vulnérabilités découvertes dans les appareils NAS a augmenté de 189 %., déclare Bogdan Botezatu, directeur de la recherche sur les menaces et du reporting chez Bitdefender.Alors que les utilisateurs se précipitaient pour adopter la vidéoconférence et cherchaient des informations sur COVID-19, les criminels en ont profité pour héberger de faux sites de téléchargement de Zoom et distribuer des applications chargées de malwares pour espionner les utilisateurs et voler leurs données personnelles. 35 % de tous les logiciels malveillants Android détectés provenaient de la famille Android.Trojan.Agent, suivie par Android.Trojan.Downloader (10 %) et Android.Trojan.Banker (7 %).Les applications potentiellement indésirables (PUA) ont également connu une augmentation de 320 % en 2020 par rapport à l'année précédente. Toutefois, les schémas de distribution trimestriels sont restés similaires, ce qui suggère une croissance constante. Bien que les PUA ne soient pas forcément malveillantes, elles peuvent avoir un impact sur l'expérience des utilisateurs en ralentissant les systèmes, en affichant des publicités inattendues ou en installant des logiciels supplémentaires.Source : Bitdefender Que pensez-vous de ce rapport ?Vous semble-t-il pertinent ?