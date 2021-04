En outre, l'étude, réalisée par Apricorn, société spécialisée dans les clés USB chiffrées, montre que 38 % d'entre eux déclarent que le contrôle des données pendant la pandémie a été très difficile à gérer. Étonnamment, 20 % de ces professionnels de la sécurité admettent que leurs appareils de travail ont été utilisés par d'autres membres de leur foyer.Près de 70 % des personnes interrogées souhaitent la mise en place d'une politique de chiffrement des clés USB au sein de leur entreprise, mais 40 % d'entre elles n'ont pas l'intention de déployer un programme d'USB d'entreprise. Il est inquiétant de constater que 45 % des personnes interrogées autorisent l'utilisation de périphériques USB personnels sans surveillance de l'entreprise, laissant à l'employé le soin de décider quel périphérique utiliser, quand l'utiliser et pour quelles données. L'absence de contrôle sur les périphériques inscriptibles connectés aux systèmes de l'entreprise à l'intérieur du pare-feu crée une énorme opportunité d'attaque, les clés USB corrompues et non cryptées étant l'une des méthodes d'introduction de logiciels malveillants qui se développe le plus rapidement., déclare Kurt Markley, directeur général d'Apricorn aux États-Unis.L'utilisation accrue du cloud a également donné lieu à des opinions diverses. 25 % ne s'inquiètent pas de la sécurité du cloud, même s'ils ont constaté une augmentation de l'utilisation à partir de sites disparates. Près de 30 % sont inquiets mais disposent de processus solides pour gérer les données stockées dans le cloud, et près de 19 % ont les mêmes préoccupations mais ne disposent d'aucune politique sur la manière de stocker les données dans le cloud.Source : Apricorn Que pensez-vous des résultats de cette étude ?Quel a été l'impact du travail à distance sur le niveau de sécurité de votre organisation ?