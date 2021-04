La nouvelle plateforme DoControl aide les entreprises à prévenir les violations des applications SaaS

Comme de plus en plus de données sortent du périmètre du réseau pour se retrouver dans des applications SaaS, cela peut devenir un angle mort pour les équipes de sécurité qui tentent de contrôler l'accès.Pour résoudre ce problème, DoControl lance une plateforme d'accès aux données SaaS entièrement automatisée, qui permet de surveiller, d'orchestrer et de corriger l'accès aux données dans les principales applications SaaS, notamment Google Drive, Box, Microsoft OneDrive, Salesforce et d'autres., explique Adam Gavish, cofondateur et directeur général de DoControl.La plateforme DoControl est intégrée aux principales applications SaaS pour fournir trois capacités principales. La gestion complète des actifs fournit des informations commerciales essentielles sur les utilisateurs, les collaborateurs externes, les actifs, la répartition du partage et les domaines tiers. L'application de la politique de sécurité utilise des flux de travail intuitifs, sans code, appliqués de manière cohérente pour prévenir les violations de données à grande échelle. Enfin, un robot Slack/Teams s'engage auprès des utilisateurs finaux pour le compte des équipes de sécurité/IT afin d'offrir une voie de remédiation en libre-service pour les erreurs humaines, les activités malveillantes et les fuites de données.Source : DoControl Que pensez-vous de la nouvelle plateforme DoControl ?