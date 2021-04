Le coût total moyen de récupération d'une attaque par ransomware a plus que doublé en un an

Si le nombre d'organisations ayant subi une attaque par ransomware a diminué, passant de 51 % des répondants interrogés en 2020 à 37 % en 2021, et si moins d'organisations ont subi un chiffrement des données à la suite d'une attaque importante (54 % en 2021 contre 73 % en 2020), les résultats de la nouvelle enquête révèlent des tendances à la hausse inquiétantes, notamment en ce qui concerne l'impact d'une attaque par ransomware.Le coût de la gestion d'une attaque, y compris les temps d'arrêt de l'entreprise, les commandes perdues, les coûts opérationnels, et plus encore, est passé d'une moyenne de 761 106 dollars en 2020 à 1,85 million de dollars en 2021. Cela signifie que le coût moyen de récupération d'une attaque par ransomware est désormais en moyenne 10 fois supérieur au montant du paiement de la rançon.Un petit, mais significatif, 7 % des personnes interrogées déclarent que leurs données n'ont pas été chiffrées, mais qu'elles ont quand même dû payer une rançon, peut-être parce que les attaquants avaient réussi à voler leurs informations. En 2020, ce chiffre n'était que de 3 %., explique Chester Wisniewski, chercheur principal chez Sophos.Source : Sophos Que pensez-vous de ce rapport ?Si vous avez été victime d'une attaque, quels ont été les impacts ?