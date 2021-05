Lancement de Bitdefender Digital Identity Protection, la solution de protection de l'identité numérique et de la réputation en ligne de Bitdefender

Bitdefender Digital Identity Protection permet de visualiser de manière complète son empreinte en ligne et d’analyser sa réputation . L’empreinte en ligne établit par exemple la liste des données personnelles déjà exposées, les informations très personnelles restant visibles sur Internet, et notamment les réseaux sociaux (la solution surveille 25 réseaux sociaux), même après des années, et permet de comprendre le portrait qu’un étranger pourrait dresser sur l’utilisateur à travers son activité en ligne.





L'utilisateur reçoit ensuite des alertes instantanées lorsqu'une faille de données sur Internet pourrait le concerner et peut aller jusqu'à parcourir les données le concernant situées dans les réseaux Dark Web. Cette surveillance constante permet de toujours avoir une longueur d'avance sur les voleurs d'identité qui pourraient se faire passer pour l'utilisateur, nuire à sa réputation professionnelle ou utiliser son identité pour voler son argent.



Alors que le monde se numérise de plus en plus, Bitdefender répond aux besoins des utilisateurs de plus en plus confrontés à des attaques en ligne, qui ne visent plus seulement leurs appareils mais bien leur identité.Après deux fuites de données majeures provenant de Facebook et de LinkedIn, qui ont respectivement fait plus de 500 millions de victimes dans le monde, il est primordial de surveiller son identité sur Internet et d’être proactif face à l’usurpation.La solution Bitdefender Digital Identity Protection exploite la technologie reconnue de Bitdefender, perfectionnée par deux décennies de lutte contre la cybercriminalité, pour permettre de sécuriser les professionnels indépendants et les particuliers contre le vol de données, réalisé par les fraudeurs qui utilisent leurs informations personnelles pour nuire à leur réputation et dérober leur argent en ligne.Bitdefender Digital Identity Protection montre à l’utilisateur toutes les sources où son nom, son numéro de téléphone, son adresse électronique et son adresse postale, son emploi, sa formation, ses photos et URL liées à son identité, sont référencés sur Internet. La solution permet également de visualiser toutes les informations exposées publiquement au fil des ans - des données qui peuvent affecter une réputation en ligne.Gauthier Vathaire, Responsable produits grand public chez Bitdefender déclare :Source : Bitdefender Que pensez-vous de Bitdefender Digital Identity Protection ?