En effet, la moitié seulement des responsables de la sécurité des systèmes d'information pensent qu'il est possible de développer des applications sécurisées et 44 % seulement des équipes de sécurité pensent que leur entreprise pourrait résister à une attaque de type SolarWinds sur leur environnement de développement.Sur les 260 équipes de sécurité et de développement interrogées, seules 39 % des équipes de sécurité déclarent disposer de suffisamment de temps et de ressources pour prendre en charge le "virage à gauche" nécessaire au développement d'un code sécurisé. Et seulement 54 % des équipes de sécurité interrogées pensent que les développeurs comprennent les dernières menaces qui pèsent sur la sécurité des applications.Seulement 27 % des équipes de développement de première ligne considèrent que la sécurité est leur responsabilité, alors que 80 % de leurs cadres supérieurs pensent que c'est le cas, ce qui montre une déconnexion inquiétante. La moitié seulement des équipes chargées de la sécurité proposent des formations aux équipes chargées de la sécurité des applications tous les trimestres ou plus régulièrement, et 50 % d'entre elles affirment que ces formations sont toujours dispensées en classe. En conséquence, 45 % des équipes de développement estiment que leur compréhension des dernières attaques applicatives est insuffisante., déclare James Hadley, PDG d'Immersive Labs.Source : Immersive Labs Que pensez-vous des résultats de ce rapport ?D'après votre expérience, le trouvez-vous pertinent ou pas ?