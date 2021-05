Les RSSI sont en état d'alerte face à une série de menaces : dans un paysage d'attaques implacable, 68 % des RSSI français estiment qu'ils risquent de subir une cyberattaque importante au cours des 12 prochains mois. 1 RSSI français sur 2 (50 %) s’attend à être confronté à une compromission de comptes O365 ou G suite (Cloud Account Compromise), une crainte plus élevée que dans toutes les autres régions. Viennent ensuite les attaques par compromission des emails professionnels (42 %), les menaces internes (41 %), attaques sur la chaine logistique (37%) et les rançongiciels (31%).





Proofpoint, Inc (NASDAQ : PFPT), leader de la cybersécurité et de la conformité, dévoile aujourd'hui la première édition d’un rapport intitulé Voice of the CISO, qui explore les principaux défis auxquels sont confrontés les Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) dans le monde, après une année sans précédent. Soixante-six pour cent des RSSI estiment que leur organisation n'est pas préparée à faire face à une cyberattaque et 58 % considèrent le facteur humain comme leur plus grande vulnérabilité cyber. Il apparaît de manière évidente que le modèle de travail à distance rendu nécessaire par la pandémie a plus que jamais mis les RSSI à l'épreuve.Le rapport 2021 Voice of the CISO de Proofpoint examine les réponses d’une enquête mondiale menée auprès de plus de 1 400 RSSI de moyennes et grandes organisations dans divers secteurs d’activité. Au cours du premier trimestre, cent RSSI ont été interrogés dans chacun des 14 pays suivants : France, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Australie, Japon et Singapour.L'enquête explore trois domaines clés : le risque de menace et les types de cyberattaques contre lesquels les RSSI luttent quotidiennement, les niveaux de préparation des employés et des entreprises pour y faire face, et l'impact du travail hybride alors que les entreprises se préparent à rouvrir leurs bureaux. Il aborde également les défis auxquels les RSSI sont confrontés à travers leur rôle, leur position vis-à-vis de leur direction et les attentes vis-à-vis de leurs équipes., commente Lucia Milica, global resident CISO chez Proofpoint.Le rapport 2021 Voice of the CISO de Proofpoint met en évidence les tendances générales ainsi que les différences régionales au sein de la communauté mondiale des RSSI. Les principales conclusions françaises sont les suivantes :, déclare Ryan Kalember, vice-président exécutif de la stratégie de cybersécurité chez Proofpoint.Source : Proofpoint Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Quel est le défi majeur empêchant une sécurité optimale dans votre entreprise ?Le travail hybride a-t-il plus exposé votre organisation aux cyberattaques ?